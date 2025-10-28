Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ đưa B-1B áp sát, Venezuela tố CIA mưu toan tạo cớ gây chiến

Khánh An
Khánh An
28/10/2025 07:40 GMT+7

Mỹ điều 2 máy bay ném bom B-1B bay dọc bờ biển Venezuela, trong bối cảnh Caracas cáo buộc CIA ưu toan dàn dựng một vụ tấn công giả vào tàu khu trục USS Gravely để có cớ gây sự.

Mỹ đưa B-1B áp sát, Venezuela tố CIA dựng kịch tấn công tàu khu trục - Ảnh 1.

Máy bay ném bom B-1B của Không quân Mỹ

ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 28.10 đưa tin Mỹ điều 2 máy bay ném bom B-1B bay trên biển Caribbean gần Venezuela, trong màn phô diễn sức mạnh quân sự giữa căng thẳng gia tăng.

Chuyến bay của các máy bay ném bom siêu thanh tầm xa diễn ra trong bối cảnh Washington đang tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào các nghi phạm buôn ma túy trong khu vực, với việc triển khai lực lượng khiến Caracas lo ngại mục tiêu cuối cùng là thay đổi chế độ.

Dữ liệu từ trang theo dõi bay Flightradar24 cho thấy hai máy bay cất cánh từ căn cứ ở bang North Dakota phía bắc nước Mỹ đã bay dọc bờ biển Venezuela trước khi biến mất khỏi tầm quan sát.

Trước đó, ít nhất một máy bay B-1B cũng bay gần Venezuela vào tuần trước và nhiều máy bay ném bom B-52 thực hiện chuyến bay tương tự trong tuần trước đó.

Mỹ cũng đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến Mỹ La tinh, triển khai 10 tiêm kích tàng hình F-35 đến Puerto Rico và hiện có bảy tàu chiến Hải quân Mỹ hoạt động ở Caribe, trong khuôn khổ chiến dịch mà Washington gọi là nỗ lực chống buôn ma túy.

Mỹ đã tấn công ít nhất 10 tàu thuyền bị cho là buôn ma túy, gồm 9 thuyền và 1 tàu bán ngầm kể từ đầu tháng 9, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng.

Trong diễn biến liên quan, Venezuela ngày 27.10 tuyên bố đã triệt phá một nhóm do Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) tài trợ, bị cáo buộc âm mưu dàn dựng một vụ tấn công giả nhằm vào một tàu chiến Mỹ đang được triển khai ở nam Caribbean.

Mỹ đưa B-1B áp sát, Venezuela tố CIA dựng kịch tấn công tàu khu trục - Ảnh 2.

Tàu khu trục USS Gravely ởTrinidad và Tobago hôm 27.10

ẢNH: REUTERS

Giới chức Venezuela cho biết họ đã phát hiện một kế hoạch nhắm vào tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Gravely, con tàu vừa cập cảng Trinidad và Tobago hôm 26.10, ở khoảng cách đủ để tấn công vào đất liền Venezuela.

"Ít nhất bốn nghi phạm đã bị bắt giữ", Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello cho biết. Caracas khẳng định nhóm vừa bị triệt phá "được CIA tài trợ" và âm mưu tấn công tàu khu trục rồi đổ lỗi cho Venezuela.

Mỹ chưa lập tức bình luận về thông tin trên.

