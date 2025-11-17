Hiệu quả trước mắt, rủi ro lâu dài

Sự nhanh chóng này có thể gây bất ngờ nhưng không đến mức quá khó hiểu. Bà Takaichi muốn trấn an và tranh thủ người dân không chỉ đang lo lắng về lạm phát, triển vọng kinh tế không mấy khả quan, mà còn không hài lòng về chính phủ do đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP) của bà Takaichi cầm quyền. Củng cố quyền lực trở thành mục tiêu ưu tiên chiến lược hàng đầu của bà Takaichi.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi công bố gói tài chính 110 tỉ USD kích thích tăng trưởng kinh tế. ảnh: Reuters

Chính vì thế, gói tài chính kích thích tăng trưởng kinh tế lớn và gấp gáp này nhằm trước hết vào chống lạm phát và giảm bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền hằng ngày cho người dân. Những biện pháp chính sách cụ thể là giảm thuế và lệ phí, tăng bù trợ hậu thuẫn cho năng lượng và thực phẩm, đặc biệt nhằm tới những hộ gia đình có thu nhập thấp. Hai mục tiêu trọng yếu khác nữa là tăng cường đầu tư vào những ngành kinh tế và công nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao và vào việc đảm bảo an ninh, quốc phòng. Gói tài chính này là bước đi đầu tiên của bà thủ tướng trong khuôn khổ "Chính sách tài chính chủ động và trách nhiệm" đã được công bố.

Nhìn vào hiệu quả trước mắt thì sẽ thấy việc đưa ra gói tài chính kích cầu này là quyết sách đúng đắn và cần thiết hiện tại đối với bà Takaichi. Hiệu ứng tâm công rất cao khi nhằm xua tan sự không hài lòng và đáp ứng mối quan tâm của người dân về lạm phát, giá cả sinh hoạt thường nhật và đảm bảo an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, mặt trái của nước cờ khôn khéo này là những rủi ro về lâu dài khi mức độ nợ công hiện vốn đã rất cao lại còn cao thêm và lạm phát rồi sẽ tăng. Thách thức đối với bà Takaichi là bị sa vào cái vòng luẩn quẩn của giải quyết vấn đề khó này làm nảy sinh nhiều vấn đề nan giải khác.