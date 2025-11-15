Nhật Bản khoe uy lực của pháo điện từ

Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần (ATLA) thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuần này tiết lộ hàng loạt thông tin về cuộc thử nghiệm bắn đạn thật với pháo điện từ.

Hình ảnh do ATLA công bố cho thấy lỗ thủng dạng hình tròn với các cánh chữ thập sắc nét trên bia mục tiêu, cho thấy đầu đạn đã bay ổn định khi được khai hỏa. Đạn pháo điện từ mang hình dáng tương tự phi tiêu, với 4 cánh vây phía sau và không có đầu đạn, The War Zone đưa tin ngày 14.11.

Nhật Bản công bố vết đạn do uy lực từ pháo điện từ bắn vào mục tiêu thử nghiệm ẢNH: ATLA

ATLA cũng nghiên cứu để cải thiện độ bền cho đầu nòng. Giới chức Nhật Bản cho biết vòng đời của đầu nòng hiện nay có thể chịu được hơn 200 phát bắn với sơ tốc đầu nòng khoảng 2.300 m/giây.

Khẩu pháo được lắp trên tàu chiến JS Asuka, mẫu tàu dùng để thử nghiệm các loại vũ khí mới, và bắn thử ở nhiều góc độ. ATLA cho hay các vụ thử mang đến dữ liệu quý giá để nghiên cứu và lắp đặt trên tàu chiến trong biên chế. Việc trang bị hệ thống điện và làm mát phục vụ riêng cho pháo điện từ đã chiếm nhiều diện tích, do đó cần thêm những tính toán để trang bị cho các tàu truyền thống một cách khả thi.

Pháo điện từ trên tàu chiến Nhật Bản lần đầu bắn trúng mục tiêu

Hồi tháng 9, ATLA đã công bố thử nghiệm bắn pháo điện từ, nhấn mạnh đó là lần đầu tiên một khẩu pháo điện từ gắn trên tàu được bắn thành công vào một con tàu khác. Hình ảnh về uy lực của loại vũ khí mới được chia sẻ tuần này.

Nhật Bản lần đầu thử nghiệm pháo điện từ vào năm 2023, sử dụng điện để bắn đạn với tốc độ nhanh hơn nhiều so với pháo thông thường, đi kèm khả năng xuyên phá và tầm bắn dài hơn.

Pháo điện từ được lắp lên tàu thử nghiệm JS Asuka ẢNH: ALTA

Theo trang Naval News, Nhật Bản sẽ nghiên cứu để tăng cường tính ổn định của đầu đạn khi bay, phát triển hệ thống kiểm soát hỏa lực chuyên dụng và thiết lập khả năng bắn liên tục.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cân nhắc sử dụng pháo điện từ cho 2 mục đích: đánh chặn tên lửa hành trình bội siêu thanh, và tăng cường khả năng chống hạm, nhờ vào độ xuyên phá cao và tốc độ bắn.