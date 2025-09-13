Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Pháo điện từ trên tàu chiến Nhật Bản lần đầu bắn trúng mục tiêu

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
13/09/2025 09:56 GMT+7

Nhật Bản thông báo tàu chiến Asuka đã bắn thử pháo điện từ nhằm vào mục tiêu trên biển, đánh dấu lần thử thành công đầu tiên.

Việc Nhật Bản thử nghiệm thành công pháo điện từ đưa nước này đến gần hơn đến việc trở thành quốc gia đầu tiên triển khai hệ thống vũ khí tiên tiến này trong biên chế, Theo The Japan Times ngày 11.9.

Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần (ATLA) thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 10.9 tiết lộ quân đội đã thử nghiệm mẫu pháo điện từ hồi tháng 6, đầu tháng 7 và lắp trên tàu thử nghiệm JS Asuka. Con tàu thuộc lớp Kurihama, được đưa vào biên chế từ năm 1995 để quân đội Nhật Bản thử nghiệm các hệ thống tích hợp.

Tàu chiến Nhật Bản lần đầu bắn trúng mục tiêu bằng pháo điện từ - Ảnh 1.

Nhật Bản thử nghiệm pháo điện từ lắp trên tàu JS Asuka

ẢNH: ATLA

“Đây là lần đầu tiên một khẩu pháo điện từ gắn trên tàu được bắn thành công vào một con tàu khác”, ATLA viết trên X. Buổi thử nghiệm có sự hỗ trợ của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản.

Nhật Bản lần đầu thử nghiệm pháo điện từ vào năm 2023, sử dụng điện để bắn đạn với tốc độ nhanh hơn nhiều so với pháo thông thường, đi kèm khả năng xuyên phá và tầm bắn dài hơn.

Video Nhật Bản tiến hành bắn thử pháo điện từ trên biển vào năm 2023

Ngoài Nhật Bản, Trung Quốc cũng được cho là đang thử nghiệm và phát triển loại vũ khí tương tự. Trong khi đó, Mỹ đã dừng phát triển vũ khí này vào năm 2021 sau khi gặp sự cố kỹ thuật.

Theo trang Naval News, giờ đây Nhật Bản sẽ nghiên cứu để tăng cường tính ổn định của đầu đạn khi bay, phát triển hệ thống kiểm soát hỏa lực chuyên dụng và thiết lập khả năng bắn liên tục.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cân nhắc sử dụng pháo điện từ cho 2 mục đích: đánh chặn tên lửa hành trình bội siêu thanh, và tăng cường khả năng chống hạm, nhờ vào độ xuyên phá cao và tốc độ bắn.

Tàu chiến Nhật Bản lần đầu bắn trúng mục tiêu bằng pháo điện từ - Ảnh 2.

Pháo điện từ Nhật Bản nhắm vào tàu mục tiêu trong cuộc thử nghiệm

ẢNH: ATLA

Bên cạnh đó, một hướng phát triển khác là tạo công nghệ có thể bắn ra đạn nổ trên không, phục vụ năng lực phòng không.

Theo chuyên gia quốc phòng Nhật Bản Murano Masashi từ Viện Hudson (Mỹ), ý tưởng dùng pháo điện từ nói trên để chống hạm khá độc đáo. Ông nêu rằng việc Mỹ hủy chương trình vũ khí này là do hiệu quả thấp do tầm bắn hạn chế, không thể khai hỏa ngoài tầm bắn của tên lửa chống hạm.

Dù vậy, ATLA đã phát triển công nghệ khai hỏa và sử dụng các loại vật liệu tiên tiến, kết hợp với cỡ nòng nhỏ 40 mm, qua đó giảm được độ mòn của nòng súng, trong khi vẫn duy trì sơ tốc đầu nòng ở mức Mach 6,5, tương đương 8.000 km/giờ.

Tốc độ bắn cũng như tầm bắn tối đa của loại vũ khí mới này vẫn chưa được tiết lộ.

“Nếu tốc độ bắn quá thấp, nó sẽ không hiệu quả trong việc đánh chặn các mục tiêu tốc độ cao hoặc tấn công chống hạm. Nếu tầm bắn quá ngắn, như nghiên cứu của Mỹ, thì dù vũ khí hiệu quả, chi phí thấp thì cũng sẽ bị tiêu diệt trước khi nó có thể khai hỏa”, ông Murano.

Quân đội Mỹ lần đầu đưa tên lửa tiên tiến nhất đến Nhật Bản

Quân đội Mỹ lần đầu đưa tên lửa tiên tiến nhất đến Nhật Bản

Quân đội Mỹ lần đầu tiên đưa một số hệ thống tên lửa tiên tiến nhất của mình đến Nhật Bản để tham gia cuộc tập trận chung với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF), theo tờ The Japan Times ngày 10.9.

Nhật Bản - 'đại gia' xuất khẩu vũ khí đang trỗi dậy

