Quân đội Mỹ lần đầu đưa tên lửa tiên tiến nhất đến Nhật Bản

Hệ thống tên lửa tầm trung Typhon và Hệ thống ngăn chặn tàu viễn chinh hải quân-thủy quân Lục chiến (NMESIS) đang được triển khai "tạm thời" và sẽ tham gia cuộc tập trận Resolute Dragon do Thủy quân Lục chiến Mỹ và Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản phối hợp tổ chức tại tỉnh Okinawa và các khu vực khác của Nhật Bản từ ngày 11-25.9.

Lực lượng đặc nhiệm đa miền số 3 của Lục quân Mỹ lần đầu khai hỏa hệ thống tên lửa Typhon bên ngoài lục địa Mỹ vào ngày 16.7, trong cuộc tập trận Talisman Sabre tại Lãnh thổ phía Bắc của Úc Ảnh: Lục quân Mỹ

"Việc đưa các hệ thống Typhon và NMESIS vào cuộc tập trận Resolute Dragon là một dấu hiệu nữa cho thấy Nhật Bản đang ứng phó với những thay đổi trong môi trường an ninh của đất nước và điều chỉnh các phương pháp tiếp cận trong phạm vi những hạn chế mà nước này đang đối mặt", bà Naoko Aoki, chuyên gia về Nhật Bản và nhà khoa học chính trị tại tổ chức tư vấn Rand Corp (Mỹ) bình luận.

Bà Aoki còn nhận định việc Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự trong khu vực, cũng như lo ngại về khả năng nước này sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng "là những lý do chính khiến Nhật Bản thực hiện các bước đi này".

Mỹ từng triển khai Typhon và NMESIS đến Philippines, với lý do ban đầu là để huấn luyện và thử nghiệm. Tuy nhiên, cả hai hệ thống này đều vẫn còn được để lại ở Philippines sau khi các cuộc tập trận ban đầu đã kết thúc. Thực tế này gợi lên câu hỏi một kịch bản như thế có thể lặp lại ở Nhật Bản hay không, dù một số chuyên gia tin rằng điều này khó có thể xảy ra, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, theo The Japan Times.

"Tôi không nghĩ đợt triển khai ban đầu này sẽ kéo dài. Đợt triển khai đầu tiên sẽ đóng vai trò như một phép thử, xem các phản ứng chính trị ở Nhật Bản và nước ngoài, cũng như các thủ tục hành chính và vận hành để đưa tên lửa di động của Mỹ đến đó", ông Masashi Murano, chuyên gia về Nhật Bản tại Viện Hudson (Mỹ) bình luận.

Bắc Kinh đã chỉ trích gay gắt việc triển khai Typhon tại Căn cứ Không quân Thủy quân Lục chiến Mỹ Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản). Trong tháng trước, Bắc Kinh cho rằng động thái này sẽ "làm suy yếu hơn nữa lợi ích an ninh hợp pháp của các quốc gia khác và gây ra mối đe dọa đáng kể đối với an ninh chiến lược khu vực", theo The Japan Times.

Hệ thống Typhon có khả năng phóng tên lửa phòng không SM-6 và tên lửa hành trình Tomahawk, có thể đặt tàu chiến và thậm chí cả một phần lãnh thổ Trung Quốc đại lục vào tầm tấn công. Tên lửa Tomahawk có tầm bắn 1.600 km và thường được trang bị trên tàu chiến và tàu ngầm tấn công của Mỹ, trong khi tên lửa SM-6 có thể bay xa tới 240 km.

NMESIS, bao gồm một phương tiện cơ động không người lái có hai bệ phóng cho tên lửa tấn công hải quân với tầm bắn 185 km, mang lại cho quân đội Mỹ khả năng đánh chìm tàu chiến một cách nhanh chóng và tấn công các mục tiêu trên biển khác từ đất liền.

Tuy Bắc Kinh vẫn chưa lên tiếng về việc Mỹ triển khai NMESIS đến Nhật Bản, các chuyên gia Trung Quốc đã cảnh báo rằng việc này có thể làm phức tạp thêm việc lập kế hoạch chiến tranh cho bất kỳ cuộc xung đột nào liên quan Đài Loan, theo The Japan Times.