Thế giới

Nhật triển khai tên lửa chống hạm tầm xa mới

Văn Khoa
Văn Khoa
21/08/2025 12:28 GMT+7

Đài NHK hôm nay 21.8 đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã quyết định triển khai tên lửa chống hạm tầm xa tới một doanh trại của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) ở tỉnh Kumamoto thuộc tây nam nước này.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch mở rộng tầm bắn của tên lửa chống hạm Type-12 của GSDF lên 1.000 km để tên lửa này có thể được sử dụng cho các cuộc phản công vào các căn cứ của đối phương.

- Ảnh 1.

Tên lửa chống hạm Type-12 được phóng thử ở Nhật Bản vào năm 2024

Ảnh: Chụp màn hình Kyodo News

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã quyết định rằng Trại Kengun ở thành phố Kumamoto sẽ là nơi đầu tiên được lắp đặt tên lửa Type-12, vào cuối năm tài chính hiện tại, kết thúc vào tháng 3.2026.

Quyết định trên được xem là một biện pháp đối phó khi Trung Quốc đang tăng cường các cuộc diễn tập quân sự quanh quần đảo Nansei của Nhật Bản, theo NHK.

Nếu được triển khai tại Kumamoto, tên lửa Type-12 có thể vươn tới bờ biển Trung Quốc và gần như toàn bộ lãnh thổ của CHDCND Triều Tiên.

Xem vụ phóng tên lửa đối hạm SSM-2 từ tổ hợp phòng thủ bờ biển Type 12 trong cuộc tập trận Kiếm Talisman năm 2025. Video: Quân đội Nhật Bản

Trước đó, tờ PLA Daily, cơ quan ngôn luận của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vào tháng 6 đã đăng bài bình luận cáo buộc Nhật Bản phá hoại an ninh khu vực sau khi nước này thử nghiệm tên lửa chống hạm tầm xa Type-12 và tên lửa bội siêu thanh mới.

Ngoài ra, Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên ngày 4.8 đăng bài bình luận lên án Nhật Bản về kế hoạch triển khai tên lửa Type-12 tại Kumamoto, gọi đây là "động thái rất nguy hiểm".

Hiện có 7 trung đoàn tên lửa đất đối hạm tại Nhật Bản, bao gồm các trung đoàn ở thành phố Kumamoto và các tỉnh Oita và Okinawa.

NHK dẫn các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay bộ này đang thảo luận về việc triển khai dần các tên lửa Type-12 được nâng cấp cho mỗi trung đoàn.

tên lửa chống hạm Type-12 trung quốc Nhật Bản Triều Tiên
