Trung Quốc có thêm động thái giữa căng thẳng với Nhật

Trong một tuyên bố hôm nay, chính phủ Trung Quốc nói rằng an ninh công cộng tại Nhật Bản đã xấu đi trong những tháng gần đây, đồng thời cho rằng sự gia tăng các hoạt động tội phạm nhắm vào công dân Trung Quốc cho thấy họ kém an toàn hơn khi ở Nhật Bản, theo Kyodo News.

Một nhóm khách du lịch Trung Quốc tại Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 16.11 Ảnh: AFP

Từ đó, chính phủ Trung Quốc kêu gọi sinh viên Trung Quốc đang ở Nhật Bản, cũng như những người có kế hoạch du học tại Nhật Bản trong tương lai, theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh, tăng cường đánh giá rủi ro và nâng cao nhận thức về an toàn cá nhân.

Động thái mới được coi là một phần trong phản ứng của Bắc Kinh trước những phát biểu gần đây của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae liên quan tình huống khẩn cấp tại Đài Loan, theo Kyodo News.

Phát biểu tại quốc hội trong tuần trước, bà Takaichi cho rằng tình trạng khẩn cấp tại Đài Loan liên quan đến việc sử dụng vũ lực quân sự có thể gây ra "tình huống đe dọa sự sống còn" cho Nhật Bản theo luật an ninh của Nhật Bản. Luật này, nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định, cho phép Nhật Bản thực hiện quyền tự vệ tập thể.

Trung Quốc - Nhật Bản tranh cãi sau phát biểu của nữ thủ tướng về Đài Loan

Phát ngôn trên của bà Takaichi đã gây ra phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh, và chính quyền Trung Quốc đã ra tín hiệu rằng nước này hy vọng bà Takaichi sẽ rút lại những phát biểu đó theo một cách nào đó, theo Reuters.

Cũng trong ngày 16.11, Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc thông báo đội tàu của lực lượng này ngày 16.11 đã đi qua vùng biển quần đảo tranh chấp với Nhật Bản là Senkaku/Điếu Ngư trong một "cuộc tuần tra thực thi quyền hạn", theo Reuters.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận, theo Reuters.

Nhật Bản đã phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ Trung Quốc kể từ khi bà Takaichi đưa ra phát biểu liên quan Đài Loan. Bắc Kinh hôm 13.11 đã triệu tập đại sứ Nhật Bản lần đầu tiên sau hơn hai năm, và Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố rằng bất kỳ sự can thiệp nào của Nhật Bản đều chắc chắn thất bại, theo Reuters.

Hôm 14.11, Trung Quốc đã cảnh báo công dân của mình không nên đến Nhật Bản, khiến Tokyo thúc giục Bắc Kinh thực hiện "các biện pháp thích hợp" dù không nêu rõ chi tiết.

Hãng hàng không Trung Quốc hôm 14.11 thông báo vé đến Nhật Bản có thể được hoàn tiền hoặc đổi miễn phí.

Trong khi đó, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan sáng 16.11 thông báo đã phát hiện 30 máy bay quân sự và 7 tàu hải quân Trung Quốc hoạt động quanh hòn đảo này trong 24 giờ trước đó, theo Reuters.

Trước đó vào tối 15.11, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo Trung Quốc đã thực hiện một "cuộc tuần tra chiến đấu chung" khác nhằm "quấy rối không phận và vùng biển xung quanh chúng tôi". Cơ quan này thông báo thêm Đài Loan đã cử máy bay và tàu chiến của mình đến giám sát tình hình. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Trung Quốc.