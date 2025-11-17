Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam tung nhân tố bí ẩn đấu Hàn Quốc: Cục diện khó lường, kết quả bất ngờ?

Thiếu Bá
17/11/2025 16:59 GMT+7

Nếu thắng U.23 Hàn Quốc, U.23 Việt Nam có thể vô địch giải giao hữu quốc tế Panda Cup. Muốn đánh bại đội bóng xứ sở kim chi, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik phải thi đấu thật khoa học và sắc bén.

Không phải nhiệm vụ bất khả thi của U.23 Việt Nam

Hiện tại, cả 4 đội U.23 Việt Nam, Hàn Quốc, Uzbekistan và chủ nhà U.23 Trung Quốc, mỗi đội có 3 điểm. Nếu U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Hàn Quốc, còn trận đấu giữa U.23 Trung Quốc gặp Uzbekistan kết thúc với kết quả có lợi, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik có thể vô địch Panda Cup 2025.

U.23 Việt Nam tung nhân tố bí ẩn đấu Hàn Quốc: Cục diện khó lường, kết quả bất ngờ? - Ảnh 1.

U.23 Việt Nam tiến bộ đáng kể về mặt thể hình và thể lực

Ảnh: VFF

Về phía U.23 Hàn Quốc, đây là đội bóng rất mạnh, nằm trong nhóm đầu châu Á. Tuy nhiên, việc U.23 Hàn Quốc thua U.23 Trung Quốc ở lượt đấu trước, phản ánh đội bóng xứ sở kim chi không phải không có điểm yếu, không phải không thể bị đánh bại. Điều quan trọng là các đối thủ phải chuẩn bị rất kỹ về mặt thể lực khi đối đầu với U.23 Hàn Quốc.

Bóng đá Hàn Quốc nói chung luôn nổi tiếng về mặt thể lực và tốc độ. Cầu thủ Hàn Quốc thường chơi nhanh, theo hướng "tra tấn" thể lực của đối phương. Nếu các đội bóng khác không có nền tảng thể lực sung mãn, họ có thể bị "bóp nghẹt" bằng lối chơi rất tốn sức của đội U.23 Hàn Quốc.

Ngoài ra, thể hình tốt giúp cho các cầu thủ Hàn Quốc rất mạnh trong các pha tranh chấp tay đôi và không chiến. Khi các phương án phối hợp trên mặt sân bất thành, U.23 Hàn Quốc sẽ chuyển sang chơi bóng bổng. Thế nên, nếu các đối thủ của đội này yếu trong khâu tranh bóng bổng, họ sẽ thua thiệt.

Chờ đợi nhân tố bí ẩn

Tín hiệu tốt cho U.23 Việt Nam ở chỗ chúng ta đã tiến bộ đáng kể về những mặt vừa nêu. Cầu thủ U.23 Việt Nam thuộc thế hệ hiện tại có thể hình khá. Trong đội hình xuất quân của U.23 Việt Nam, luôn thường trực khoảng 5 – 6 cầu thủ cao từ 1,80 m trở lên. Số này có thể kể đến thủ môn Trần Trung Kiên (1,91 m), trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (1,84 m), Phạm Lý Đức (1,82 m), tiền vệ Nguyễn Văn Trường (1,82 m), tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (1,80 m).

U.23 Việt Nam tung nhân tố bí ẩn đấu Hàn Quốc: Cục diện khó lường, kết quả bất ngờ? - Ảnh 2.

Nhân tố bí ẩn Đinh Quang Kiệt

Ảnh: HAGL FC

Đấy là chưa kể nhóm các cầu thủ dự bị, có thể được tung vào sân khi cần thiết như tiền đạo Bùi Vĩ Hào (1,81 m), trung vệ Lê Văn Hà (1,84 m), Đinh Quang Kiệt (1,95 m). Chính vì thế, khả năng tranh chấp tay đôi và tranh chấp bóng bổng không còn là yếu tố gây bất lợi hoàn toàn cho chúng ta.

Để tránh đua sức với U.23 Hàn Quốc, cách tốt nhất là U.23 Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công. Chúng ta phòng ngự có chiều sâu bên phần sân nhà, giữ bóng chắc khi giành được bóng và tận dụng tối đa các tình huống cố định.

Đừng quên U.23 Việt Nam hiện có những nhân tố rất lợi hại, có thể khai thác tốt các tình huống cố định. Những người đó là Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, những chuyên gia đá phạt, và các trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, Đinh Quang Kiệt, những gương mặt rất lợi hại trong những tình huống lên tham gia tấn công, đứng trong khu vực cấm địa của đối phương để đón các pha đá phạt của đồng đội.

Thắng U.23 Hàn Quốc là nhiệm vụ khó với U.23 Việt Nam, nhưng đó không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Chúng ta có thể nghiên cứu cách U.23 Trung Quốc vừa gây bất ngờ trước đội bóng trẻ đến từ xứ sở kim chi: Giữ chắc hàng phòng ngự của đội nhà, đẩy U.23 Hàn Quốc vào thế nôn nóng rồi mắc sai lầm, nhất là sai lầm ở thời điểm cuối mỗi hiệp đấu, trước khi chọc thủng lưới đội bóng được mệnh danh là mãnh hổ châu Á.

