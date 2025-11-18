Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Muốn trọng tài ngoại điều hành trận tâm điểm Cúp quốc gia, Thể Công Viettel đề xuất nóng

18/11/2025 15:25 GMT+7

Trận đấu tâm điểm vòng 16 đội Cúp quốc gia vào cuối tuần này, giữa CLB Công an Hà Nội và Thể Công Viettel có thể sẽ được điều hành bởi trọng tài người nước ngoài. Phía CLB Thể Công Viettel đã chính thức ngỏ lời đề xuất với VPF việc sử dụng phương án trọng tài ngoại cho trận đấu này.

Kỳ phùng địch thủ, Thể Công Viettel đấu CLB Công an Hà Nội

Trận cầu giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Thể Công Viettel được đánh giá là trận "chung kết sớm" của Cúp quốc gia mùa giải 2025-2026. Đây là hai đội bóng rất mạnh của bóng đá Việt Nam. Đội hình của 2 đội tập trung nhiều tuyển thủ quốc gia và tuyển thủ U.23 quốc gia, như Quang Hải, Thành Long, Lê Văn Đô, Đình Bắc (CLB CAHN), Bùi Tiến Dũng, Trương Tiến Anh, Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel)…

Muốn trọng tài ngoại điều hành trận tâm điểm Cúp quốc gia, Thể Công Viettel đề xuất nóng - Ảnh 1.

Trọng tài Muhammad Bin Nasaruddin (người Malaysia) từng làm nhiệm vụ tại V-League

Ảnh: Hạnh An

Đây cũng là trận đấu giữa 2 đội cùng đóng quân tại Hà Nội, cùng lấy sân Hàng Đẫy làm sân nhà. Thế nên, tính chất của trận đấu càng nóng bỏng. Trận đấu này sẽ diễn ra ngày 23.11, tức chỉ ít ngày sau khi đội tuyển Việt Nam làm nhiệm vụ tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 và đội tuyển U.23 Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại Panda Cup 2025.

Đề xuất sử dụng trọng tài nước ngoài

Vì tính chất quan trọng của trận CLB CAHN gặp Thể Công Viettel, với mục tiêu tạo nên một trận đấu công bằng, khách quan, củng cố niềm tin của khán giả vào tính minh bạch và chuyên nghiệp của giải, ngày 18.11, Công ty Thể thao Viettel đã có công văn gửi Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đề xuất Ban Tổ chức (BTC) giải xem xét mời trọng tài quốc tế người nước ngoài tham gia điều hành trận đấu này.

Phía Thể Công Viettel tin rằng việc sử dụng trọng tài người nước ngoài sẽ góp phần tạo ra dư luận tích cực, nâng cao uy tín và hình ảnh chuyên nghiệp của giải đấu trong mắt người hâm mộ cũng như truyền thông trong và ngoài nước.

Hiện tại, BTC Cúp quốc gia 2025-2026 và VPF có thể sẽ xem xét đề xuất của phía Thể Công Viettel. Trước đó, không ít lần trọng tài ngoại làm nhiệm vụ ở các trận đấu quan trọng ở V-League và Cúp quốc gia, trong các mùa bóng gần đây. Thường thì sự xuất hiện của các trọng tài ngoại ở những trận cầu được dự đoán sẽ căng thẳng ở giải trong nước, giúp làm giảm tranh cãi có thể phát sinh từ phía cả 2 đội.

