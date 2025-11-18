Lịch thi đấu U.23 Việt Nam - Hàn Quốc hôm nay: 'Chào' SEA Games bằng chiến thắng thứ 2?

Nếu các trụ cột như Đình Bắc, Văn Khang cùng đá chính, khả năng U.23 VN đánh bại Hàn Quốc sẽ cao hơn ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

D ẦN HOÀN THIỆN

Tại Panda Cup 2025, U.23 VN đã chạm trán những đối thủ mạnh của châu lục. Ở trận đầu tiên, các học trò HLV Đinh Hồng Vinh xuất sắc giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Trung Quốc. Tiếp theo đó, Đình Bắc và đồng đội tạo ra thế trận ấn tượng khi chạm trán các cầu thủ đến từ cường quốc bóng đá trẻ châu Á Uzbekistan. Dù phải nhận thất bại 0-1, nhưng màn trình diễn của U.23 VN là tích cực.

U.23 Việt Nam tiến bộ đáng kể về mặt thể hình và thể lực

U.23 VN đang chơi thứ bóng đá hiện đại, được tổ chức tốt. Các cầu thủ tự tin xử lý bóng, sẵn sàng triển khai tấn công từ phần sân nhà, khả năng pressing, chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công (và ngược lại) cũng tiến bộ rất nhiều, các mảng miếng tấn công cũng trở nên đa dạng hơn. Bên cạnh các pha đánh biên, tận dụng khả năng đột phá của những "mũi khoan" như Văn Thuận, Phi Hoàng, Văn Khang, Quốc Việt, Thanh Nhàn…, U.23 VN giờ cũng phối hợp, đập nhả ở trung lộ, nách trung lộ rất tốt.

Quan trọng hơn, tinh thần và bản lĩnh thi đấu của U.23 VN ngày càng dày dặn. Đối đầu các đối thủ hàng đầu châu lục, thường xuyên rơi vào tình thế phải chống đỡ, chịu sức ép liên tục, U.23 VN vẫn thi đấu tập trung, kiên nhẫn, chờ đợi cơ hội. Điều này giúp U.23 VN có được chiến thắng trước Trung Quốc và tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn khi đối đầu Uzbekistan. HLV Đinh Hồng Vinh cũng rất hài lòng với tinh thần thi đấu của học trò. Nếu cải thiện được khâu dứt điểm, U.23 VN sẽ đáng gờm hơn rất nhiều.

U.23 Việt Nam tung NHÂN SỰ MẠNH NHẤT KHI ĐẤu H ÀN Q UỐC

Ở 2 trận đấu đã qua, HLV Đinh Hồng Vinh đã sử dụng đan xen cầu thủ trụ cột (đá chính nhiều tại giải U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á 2026) và những gương mặt mới. Đến trận cuối cùng gặp Hàn Quốc, khi hầu hết cầu thủ đã được trao cơ hội, U.23 VN có thể ra sân với đội hình mạnh nhất, hướng đến mục tiêu giành chiến thắng. Qua đó, sự tự tin của toàn đội sẽ được đẩy lên cao trước thềm SEA Games 33.

U.23 Việt Nam (trái) muốn rời giải với một thành tích

Lúc này, bộ 3 trung vệ Lý Đức - Hiểu Minh - Nhật Minh chơi phía trên thủ môn Trung Kiên. Anh Quân, Phi Hoàng đảm nhận vị trí hậu vệ biên. Ở tuyến giữa, Văn Trường sẽ chơi cùng Quốc Cường hoặc Xuân Bắc. Mũi đinh ba trên hàng công nhiều khả năng là Văn Khang - Đình Bắc - Thanh Nhàn. Khi cần, Văn Khang sẵn sàng lùi về giữa sân để cùng Quốc Cường/Xuân Bắc tạo thành cặp tiền vệ con thoi. Đình Bắc cũng có thể lùi sâu để hỗ trợ đồng đội luân chuyển bóng. U.23 VN có thể sẽ kiểm soát bóng tốt hơn, tăng sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Đánh bại Hàn Quốc là nhiệm vụ không đơn giản. HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá đối thủ này có lối chơi hiện đại, được tổ chức tốt, sở hữu nền tảng thể lực, kỹ thuật tốt. Tuy nhiên, các cầu thủ xứ kim chi cũng bộc lộ không ít sai sót trong trận thua chủ nhà Trung Quốc. Khoảng cách giữa hai đội cũng không quá lớn. Ở lần đối đầu gần nhất, U.23 VN đã khiến Hàn Quốc phải chia điểm. Vì thế, nếu biết cách khai thác, U.23 VN đủ sức giành chiến thắng.