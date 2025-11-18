Đã có bản quyền U.17 châu Á: Xem Việt Nam đấu Malaysia, Hồng Kông trên kênh nào?

Theo kết quả bốc thăm của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đội tuyển U.17 Việt Nam ở bảng C, với sự góp mặt các đối thủ Malaysia, Singapore, Hồng Kông, Quần đảo Bắc Mariana và Macau. Đội tuyển U.17 Việt Nam lần lượt chạm trán Singapore (ngày 22.11), Quần đảo Bắc Mariana (ngày 24.11), Hồng Kông (ngày 26.11), Macau (ngày 28.11), trước khi đá trận hạ màn với Malaysia (ngày 30.11).

FPT Play sở hữu bản quyền

Tại Việt Nam, FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền của vòng loại giải U.17 châu Á 2026. Người hâm mộ có thể đón xem đội tuyển U.17 Việt Nam tranh tài trên các nền tảng của FPT Play.

U.17 Việt Nam tranh tài vòng loại giải U.17 châu Á 2026 từ ngày 22 đến 30.11 ẢNH: VFF

Vòng loại U.17 châu Á 2026 áp dụng thể thức thi đấu mới: 38 đội được chia thành 7 bảng (3 bảng có 6 đội, 4 bảng có 5 đội). 7 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự vòng chung kết (VCK). Ngoài ra, 9 đội được đặc cách vào thẳng VCK gồm chủ nhà Qatar (chủ nhà U.17 World Cup 2026) và 8 đội vào tứ kết giải U.17 châu Á 2025: Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Triều Tiên, Tajikistan, Nhật Bản, UAE và Indonesia.

Theo kế hoạch, các trận vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 22.11 đến 30.11, trong khi VCK được tổ chức tại Ả Rập Xê Út vào tháng 5.2026. Tám đội có thành tích tốt nhất tại VCK sẽ đại diện châu Á tham dự U.17 World Cup 2026.