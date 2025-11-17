Lộ diện một loạt kênh phát trận đội tuyển Việt Nam gặp Lào sân khách, đấu Malaysia sân nhà

Đ ội tuyển LIÊN TỤC THỬ NGHIỆM

Sau chung kết lượt về AFF Cup 2024, thời điểm Xuân Son dính chấn thương nặng, đội tuyển VN đã thi đấu 5 trận (không tính các trận đấu tập với CLB Nam Định, Công an Hà Nội). Ngoại trừ chiến thắng khá giòn giã với tỷ số 5-0 trên sân Gò Đậu trước Lào hồi tháng 3, các học trò HLV Kim Sang-sik tấn công không quá ấn tượng. Trong 4 trận còn lại, chúng ta chỉ ghi 6 bàn thắng, trung bình 1,5 bàn/trận.

Trong 5 trận gần đây, Hai Long (phải) là cầu thủ tấn công ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển VN (2 bàn) ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik cũng đã thử nghiệm khá nhiều trong chuỗi trận này. Ở trận giao hữu với Campuchia, bộ ba tấn công là Tuấn Hải - Quang Hải - Hai Long. Mũi đinh ba được chọn để đối đầu với Lào là Ngọc Quang - Tiến Linh - Hai Long. Trên sân Bukit Jalil, những người đá cao nhất lại là Ngọc Quang - Hai Long - Văn Vĩ. Ở 2 trận gặp Nepal, HLV người Hàn Quốc lần lượt sử dụng Tuấn Hải - Tiến Linh - Hai Long, Thanh Nhàn - Tiến Linh - Văn Vĩ. Đội tuyển VN đã ra sân với các bộ ba tiền đạo khác nhau, trao cơ hội cho các nhân tố mới như Thanh Nhàn, Gia Hưng, Đình Bắc. Đây cũng là vị trí mà HLV Kim Sang-sik phải thay đổi nhiều nhất.

Điều này giúp tính cạnh tranh, sự quyết tâm thể hiện của cầu thủ được đẩy lên cao, nhưng cũng phần nào khiến hàng công của đội tuyển VN chưa thực sự ăn ý, dẫn đến hiệu suất ghi bàn chưa đảm bảo ở mức tối đa.

HLV Kim Sang-sik DỪNG LẠI

Khi những phương án đã sử dụng chưa mang lại hiệu quả, nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik tiếp tục dùng một bộ ba tấn công khác ở cuộc đối đầu với Lào, diễn ra ngày 19.11 trên sân vận động quốc gia Lào. Tiến Linh, Hai Long là 2 cầu thủ được ra sân nhiều trong chuỗi trận vừa qua, có phong độ khá ổn tại V-League nên có cơ hội đá chính cao. Vị trí còn lại trên hàng công là tiền đạo lệch trái, với sự cạnh tranh giữa Tuấn Hải và Việt Cường. Hồi tháng 10, Tuấn Hải đã thể hiện không tốt trong hiệp 1 trận gặp Nepal trên sân Gò Đậu và không được ra sân ở cuộc tái đấu trên sân Thống Nhất. Vì thế, kịch bản HLV Kim Sang-sik đặt niềm tin vào Việt Cường có thể xảy ra. Tiền đạo của CLB Becamex TP.HCM đang có phong độ cao, sẵn sàng tạo đột biến từ các tình huống đi bóng rồi dứt điểm bất ngờ. Ngoài ra, lợi thế khác của Việt Cường là chơi rất ăn ý với Tiến Linh. Hai tiền đạo này đều trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Becamex TP.HCM và có nhiều năm thi đấu cùng nhau.

Với Xuân Son, HLV Kim Sang-sik có 2 phương án. Đầu tiên, ông sẽ cho Son đá tiền đạo cắm thay Tiến Linh, giữ nguyên 2 vị trí tiền đạo cánh. Nếu muốn sử dụng cả Xuân Son lẫn Tiến Linh, đội tuyển VN có thể chuyển sang sơ đồ 3-4-1-2. Khi đó, Quang Hải hoặc Hoàng Đức sắm vai hộ công, chơi ngay sau lưng cặp trung phong Xuân Son - Tiến Linh. Mùa này, cả Quang Hải và Hoàng Đức đều đã thể hiện được mình nguy hiểm ra sao khi có bóng ở gần vòng cấm đối phương. Bộ đôi này có thể tung ra những đường chuyền sắc lẹm, tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn hoặc tự mình lập công nhờ khả năng sút xa ấn tượng. Tại AFF Cup 2024, đội tuyển VN cũng tạo được rất nhiều cơ hội khi Xuân Son và Tiến Linh cùng có mặt trên sân, hơn hẳn khi chỉ một mình chân sút của CLB Nam Định đá chính.

Trận đấu với Lào không chỉ là cơ hội để đội tuyển VN tìm kiếm một chiến thắng thuyết phục nhằm lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, mà còn là thử nghiệm cuối cùng để HLV Kim Sang-sik chốt lại bộ khung tấn công ưng ý nhất trước khi bước vào cuộc đấu quan trọng với Malaysia vào tháng 3.2026, xa hơn là AFF Cup 2026. Nếu có thể tìm ra phương án kết hợp tối ưu, giúp các tiền đạo như Xuân Son, Tiến Linh bùng nổ, đội tuyển VN sẽ tạo ra sức ép lớn cho đối phương ngay cả khi trận đấu còn chưa bắt đầu.

Khán giả xem trên các kênh nào?

Như Thanh Niên đã từng đưa tin, 3 trận đấu sân khách của Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, bản quyền phát sóng trên lãnh thổ Việt Nam thuộc về VTV: trận Malaysia - Việt Nam ngày 10.6.2025 (đã đấu). Sau đó là các trận Nepal - Việt Nam vào ngày 14.10.2025 (đã đấu) và trận Lào - Việt Nam vào ngày 19.11.2025. Các trận đấu này sẽ do VTV phát sóng sau khi đơn vị này đàm phán mua bản quyền thành công và được chính thức thông báo vào hôm nay 4.6. 3 trận đấu phát trên VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTVgo. FPT Play cũng sẽ phát trận gặp Lào ngày 19.11.

Trận đấu sân nhà: Các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam, bao gồm Việt Nam gặp Lào vào ngày 25.3.2025 (đã đấu), Việt Nam - Nepal vào ngày 9.10.2025 (đã đấu), và Việt Nam - Malaysia vào ngày 31.3.2026, sẽ được phát sóng trên FPT Play và các kênh của VTV.