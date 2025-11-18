Nhiều trọng tài FIFA và V-League cầm còi, bóng đá sinh viên nâng tầm đẳng cấp

Sáng 18.11, tại nhà thi đấu Đại học Bách khoa Hà Nội, lễ khai mạc VCK giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025 Cúp TV360 đã diễn ra trong không khí sôi động, chuyên nghiệp và đậm chất sinh viên.

Giải đấu thuộc hệ thống giải thể thao sinh viên toàn quốc (NUC) do Bộ GD-ĐT tổ chức, với sự phối hợp của Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam, Công ty CP Thương mại và Nội dung số Việt (Vietcontent), Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp các tỉnh/thành phố, Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH TDTT TP.HCM và Đại học Bách khoa Hà Nội.



Trọng tài công bằng sẽ giúp cầu thủ sinh viên chơi đẹp và tôn trọng luật lệ

Nét đặc biệt tại vòng chung kết giải bóng đá sinh viên toàn quốc vừa khai mạc ngày 18.11 tại sân ĐH Bách Khoa Hà Nội chính là đội ngũ trọng tài hùng hậu với nhiều cái tên nổi bật đang là trọng tài FIFA như Hoàng Ngọc Hà, Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Mạnh Hải, Trương Đức Chiến hay trọng tài Trần Thế Anh, Đỗ Anh Đức, Hoàng Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Văn Lưu, Lê Phúc Sơn..

Trọng tài FIFA Trần Ngọc Ánh và trọng tài Đỗ Anh Đức (giữa) điều hành trận đấu sinh viên ẢNH: KHẢ HÒA

Ông Trương Thế Toàn, Trưởng ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Hà Nội, người phụ trách công tác giám sát trọng tài của giải cho biết: "Bóng đá sinh viên thời gian gần đây đã phát triển tốt và có sự đầu tư chỉn chu từ nhiều trường nên phong cách chơi và chất lượng, tính cạnh tranh quyết liệt cũng tốt lên rất nhiều. Chính sự tiến bộ đó đòi hỏi công tác trọng tài cũng phải nâng tầm với những người cầm còi và cầm cờ phải có đẳng cấp để đáp ứng những thay đổi này".

Trọng tài V-League Nguyễn Ngọc Tùng tuyên thệ ẢNH: KHẢ HÒA

Trọng tài Đỗ Anh Đức rút thẻ vàng phạt cầu thủ sinh viên phạm lỗi ẢNH: KHẢ HÒA

"Sự hiện diện của các trọng tài tốt mang lại những tiếng còi khách quan, công bằng, chính xác, thể hiện đúng tiêu chuẩn của một trận bóng đá ngoài chuyên nghiệp, giúp cho các đội bóng yên tâm thể hiện, cống hiến hết mình. Bên cạnh đó, cách điều hành chặt chẽ của trọng tài FIFA hay V-League sẽ giúp các cầu thủ cũng như thành viên Ban huấn luyện nắm chắc luật lệ, tôn trọng luật chơi, nâng tầm kiến thức để từ đó lĩnh hội tốt các yêu cầu của một trận bóng đá đặt ra", ông Trương Thế Toàn nói.

Buồn vui của các đội bóng sinh viên phía nam

Tính từ Huế trở vào, phía nam có 9 đội bóng sinh viên tham gia trong tổng số 16 đội dự vòng chung kết giải toàn quốc. Ngày đầu tiên 18.11 đã có 5 đội ở 2 bảng A, B xuất quân và thu về thành tích 2 thắng, 1 hòa và 2 thua. 2 chiến thắng đều thuộc về 2 đội bóng TP.HCM là Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Thầy trò HLV Phạm Thái Vinh giành chiến thắng khá chật vật trước đội Trường ĐH Cửu Long với bàn duy nhất (1-0) ở những phút cuối. Ngược lại chiến thắng dù chỉ 1-0 của đội bóng do HLV Trần Mạnh Hùng dẫn dắt lại rất thuyết phục. Đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã thể hiện cách chơi lấn lướt, liên tục tạo cơ hội mà nếu may mắn đã gia tăng cách biệt. Nhưng việc quật ngã được đại diện phía bắc là đội Trường ĐH Phương Đông cũng là thành tích rất đáng khen ngợi.

Trận đấu quyết liệt giữa 2 đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và Trường ĐH Cửu Long ẢNH: KHẢ HÒA

Trường ĐH Văn Lang chơi không tệ so với đội Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, nhưng các học trò của HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú lại phơi bày nhiều sơ hở ở hàng thủ và khá bế tắc ở thế công. Họ trở thành đội bóng bị lọt lưới nhiều nhất ở ngày đầu (thua 1-3) và sẽ buộc phải căng sức thắng cả 2 trận sau mới có hy vọng kéo dài những ngày ở thủ đô. Đội bóng duy nhất hòa ở ngày khai mạc là ĐH Huế khi cầm chân 1-1 trước chủ nhà ĐH Bách khoa Hà Nội.

Đội Trường ĐH Đồng Tháp với trang phục bắt mắt tại lễ khai mạc ẢNH: KHẢ HÒA

4 đội phía nam còn lại sẽ xuất trận vào ngày 19.11. Khó khăn nhất sẽ là đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM khi chạm trán với ứng cử viên mạnh nhất bảng C là Trường ĐH Thủy Lợi. Đây cũng là trận tái đấu giữa 2 đội vào bán kết mùa giải sinh viên năm 2023 tại Nha Trang. Trong khi đó, trận Trường ĐH Tôn Đức Thắng gặp Học viện Nông nghiệp Việt Nam ở bảng D sẽ là cơ hội để đội bóng của HLV Nguyễn Đình Long tìm 3 điểm đầu tiên. Cuộc chạm trán trực tiếp còn lại giữa 2 đội phía nam giữa Trường ĐH Đồng Tháp gặp Trường ĐH Nha Trang cũng hứa hẹn rất gay cấn và hấp dẫn.