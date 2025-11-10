Bảng C tử thần, đội Trường ĐH Thủy Lợi đại chiến Trường ĐH Đồng Tháp

Nhiều đội mạnh chung nhóm, hứa hẹn gay cấn khi trận nào cũng như trận chung kết

Từ nhiều mùa bóng sinh viên qua, Trường ĐH Thủy Lợi luôn nổi lên là đội bóng giàu truyền thống vào loại nhất nhì của sân chơi dành cho thể thao học đường cả nước. Ở giải sinh viên toàn quốc của Bộ GD-ĐT gần đây, đội về thứ 3 năm 2023, ở giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam do Báo Thanh Niên và VFF tổ chức, 2 lần đội Trường ĐH Thủy Lợi về nhì năm 2023, 2024. Họ chỉ thiếu may mắn khi thua trên chấm đá luân lưu 11m trước ĐH Huế và Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM.

Niềm vui của đội Trường ĐH Thủy Lợi ẢNH: FACEBOOK ĐỘI BÓNG

Trở lại với sân chơi sinh viên toàn quốc sau gần 2 năm gián đoạn, đội Trường ĐH Thủy Lợi đã tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình khi giành chiến thắng dễ dàng ở vòng loại khu vực phía bắc.Ở trận play-off quyết định, đội đã đè bẹp đội Trường ĐH Giao thông Vận tải, là đội từng vô địch giải sinh viên toàn quốc năm 2023. Dưới sự dẫn dắt của HLV giàu kinh nghiệm và đầy bản lĩnh Vũ Văn Trung, đội Trường ĐH Thủy Lợi không chỉ được xem là đội bóng có bề dày, mạnh nhất bảng C mà còn là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch. Trong tay ông Trung với nhiều cái tên xuất sắc như Hoàng Danh, Xuân Trường, Đức Hoan, đội bóng đại diện thủ đô hoàn toàn đủ khả năng gây khó cho bất kỳ đội bóng nào khác.

Đội Trường ĐH Thủy Lợi đè bẹp ĐKVĐ Trường ĐH Giao thông Vận tải 7-0 ẢNH: FACEBOOK ĐỘi BÓNG

Cùng nằm ở bảng C có một cái tên đáng chú ý là Trường ĐH Đồng Tháp. Từ chỗ là đội bóng chỉ mới được đầu tư trong vòng 1 năm qua, nhưng đội bóng miền Tây Nam bộ đã có sự tiến bộ rất nhanh. Trong 2 giải gần nhất mà Trường ĐH Đồng Tháp tham gia là Cúp Trường ĐH Đồng Tháp và vòng loại khu vực miền Nam, đội đều vào đến chung kết, một lần hạng nhì (thua Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM) và mới nhất là thắng thuyết phục ĐH Cần Thơ, lên ngôi vô địch khu vực. Thành tích ngày càng đi lên nhờ đội hình đồng đều và sự tận tâm của BHL do HLV Joao Pedro dẫn dắt cùng 2 trợ lý đều là tuyển thủ Đồng Tháp trước đây Nguyễn Văn Mộc và Nguyễn Văn Hậu, đội Trường ĐH Đồng Tháp được xem là một ngòi nổ mới, có thể gây bất ngờ trong bảng này.

Niềm vui lọt vào vòng chung kết của đội Trường ĐH Đồng Tháp ẢNH: KHẢ HÒA

Trong bảng C còn 2 tên tuổi khác cũng rất đáng gờm. Đội Trường ĐH Nông Lâm từng á quân giải sinh viên của Bộ GD-ĐT năm 2023, thời gian gần đây đã được củng cố lại khá mạnh dưới bàn tay của HLV Phan Hoàng Vũ (con cựu danh thủ Phan Kim Lân của Nghĩa Bình trước đây). Đội còn lại là Trường ĐH Nha Trang cũng rất tiến bộ. Năm 2024, đội bị sảy chân giờ chót trước Trường ĐH Quy Nhơn tại trận chung kết vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam khu vực Nam Trung bộ. Nhưng năm nay, đội Trường ĐH Nha Trang sẽ được chú ý vì họ sẽ là đội chủ nhà của vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam mùa 4 năm 2026.

Hoàng Phúc, tiền vệ nhanh nhạy của đội Trường ĐH Đồng Tháp sẽ đối đầu với nhạc trưởng Hoàng Danh của Trường ĐH Thủy Lợi ẢNH: KHẢ HÒA

Ở 3 bảng còn lại, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (đội hạng ba năm 2023) và chủ nhà Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ gặp thách thức không nhỏ trước ĐH Huế và Trường ĐH Cửu Long tại bảng A. Còn Trường ĐH Văn Lang và Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM sẽ dễ thở hơn khi gặp Trường ĐH Phương Đông và Trường ĐH Công nghệ Thông tin Truyền thông (ĐH Thái Nguyên) ở bảng B. Trong khi đó ĐKVĐ Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội sẽ tái ngộ với Trường ĐH Tôn Đức Thắng trong bảng có Học viện Nông nghiệp và Trường ĐH Tân Trào.

Đội Trường ĐH Nông Lâm trong trận gặp ĐH Đồng Tháp, 2 đội hòa 1-1 ẢNH: AN BÌNH

Vòng chung kết sẽ tranh trên sân Trường ĐH Bách khoa Hà Nội từ ngày 18.11 đến 23.11 (vòng bảng), ngày 25.11 (tứ kết), ngày 27.11 (bán kết) và ngày 29.11 (chung kết). Vòng bảng sẽ thi đấu mỗi ngày 4 trận (sáng 2 trận từ 7 giờ 30, chiều 2 trận từ 13 giờ). Trận khai mạc 7 giờ 30 ngày 18.11 sẽ diễn ra giữa Trường ĐH Bách khoa Hà Nội gặp ĐH Huế. Đội vô địch được 80 triệu đồng, hạng nhì 50 triệu đồng, đồng hạng ba 30 triệu đồng, phong cách 10 triệu đồng cùng các giải cá nhân khác.

2 đội Trường ĐH Nông Lâm và ĐH Đồng Tháp sẽ chung bảng VCK ẢNH: AN BÌNH

Đội Trường ĐH Cửu Long sẽ là ẩn số bảng A ẢNH: KHẢ HÒA

Khán giả ĐH Thủy Lợi rất đông sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng thủ đô ẢNH: FACEBOOK ĐỘI BóNG

Đội Trường ĐH Nha Trang (giữa) sẽ là một ẩn số bất ngờ ở bảng C ẢNh: BÁ DUY