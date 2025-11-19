Nội binh Faisal Halim thừa nhận Malaysia sẽ gặp tai họa, sắp bị xử thua đội tuyển Việt Nam

Trong thời điểm đội tuyển Malaysia nhập tịch ồ ạt, Faisal Halim là ngôi sao nội hiếm hoi thường xuyên được HLV Cklamovski triệu tập. Trong cả 4 dịp FIFA Days năm 2025, Faisal Halim đều góp mặt và ghi những bàn thắng quan trọng cho đội tuyển Malaysia. Ở trận đấu với Nepal tối 18.11, Faisal Halim chính là người mang về bàn thắng duy nhất, giúp đội tuyển Malaysia có thắng lợi 1-0.

Faisal Halim (số 7) Ảnh: Ngọc Linh

Sau 5 trận, đội tuyển Malaysia đang có thành tích toàn thắng. Vì hiện Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chưa ban hành bất kỳ quyết định xử phạt nào cho Malaysia trong vụ nhập tịch lậu 7 cầu thủ nên họ vẫn có 15 điểm, dẫn đầu bảng F. Dù vậy, Faisal Halim vẫn thừa nhận đau đớn: “Thật khó để diễn tả cảm xúc của tất cả các bên, đặc biệt là các HLV, cầu thủ và người hâm mộ Malaysia lúc này. Hiện tất cả điều cầu nguyện rằng đội tuyển Malaysia có thể góp mặt ở Asian Cup 2027.

Nếu đội tuyển Malaysia nhận quyết định xử phạt, bị trừ điểm thì tôi không biết phải nói gì thêm nữa. Tất nhiên, chúng tôi sẽ thất vọng vì chúng tôi đã nỗ lực, có phong độ và kết quả tốt. Đội tuyển Malaysia đã thắng tất cả các trận đấu và hiện toàn đội chỉ còn 1 trận đấu trước mắt".

Faisal Halim bày tỏ thêm với ký giả trang Bahrain: "Bất kể kết quả thế nào và có chuyện gì xảy ra đi nữa thì bây giờ chúng tôi phải cống hiến hết mình cho đội tuyển Malaysia. Với tư cách là cầu thủ, chúng tôi muốn chơi ở đẳng cấp cao nhất.

Với riêng 7 cầu thủ nhập tịch vừa nhận án phạt, họ là bạn của chúng tôi. Toàn đội vẫn dõi theo hành trình của họ và sẽ luôn động viên, ủng hộ tất cả trong tương lai. Nhưng theo tôi, các cầu thủ trong đội phải tập trung, hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của mình, bất kể chuyện gì xảy ra".

Truyền thông Malaysia dự đoán FAM không còn cửa thắng ở CAS, HLV Cklamovski vẫn từ chối nói về 7 cầu thủ nhập tịch

Ngay trong ngày diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Nepal (18.11), Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã gửi văn bản xử phạt chính thức cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Văn bản dài 64 trang và FIFA khẳng định vẫn giữ nguyên án phạt đã công bố. Đồng thời, cơ quan đứng đầu bóng đá thế giới tuyên bố sẽ tiến hành mở rộng điều tra, tìm ra chủ mưu thật sự dẫn đến vụ nhập tịch sai thủ tục 7 cầu thủ.

Sau tuyên bố mạnh mẽ của FIFA, truyền thông Malaysia dự đoán bóng đá nước này sắp phải đón thêm nhiều “cơn bão” mới. Dù FAM tuyên bố sẽ hành động, gửi đơn đến Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) nhưng theo trang Metro, FAM gần như không còn cửa thắng.

Khi được hỏi về vụ việc của 7 cầu thủ, HLV Cklamovski tiếp tục từ chối trả lời. Thay vào đó, chiến lược gia người Úc chia sẻ: “Sau trận gặp Nepal, chúng tôi vẫn đứng đầu bảng. Vậy nên hiện tại không có gì thay đổi. Vấn đề quan tâm của tôi lúc này là mang lại chiến thắng cho tất cả mọi người ở Malaysia. Đồng thời, sau trận đấu với Nepal, Malaysia sẽ tiến hành phân tích và phục hồi. Toàn đội sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt, sẵn sàng đánh bại đội tuyển Việt Nam để kết thúc vòng loại với thành tích bất bại”.