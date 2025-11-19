FAM vẫn quyết kiện FIFA đến cùng, lập hồ sơ lên CAS: ‘Ngoan cố’ bậc nhất thế giới

FAM bao che nhân vật chủ chốt vụ bê bối nhập tịch

"Đến thời điểm này, sau khi đã nhận đầy đủ các giải thích và bằng chứng rõ ràng từ Ủy ban Kháng cáo của FIFA, nếu FAM vẫn dám đưa vấn đề này ra Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), họ sẽ bị coi là một trong những liên đoàn bóng đá ngoan cố bậc nhất trên thế giới - cố chấp giữ im lặng một cách trắng trợn", trang The Wall Pass Journal bức xúc bày tỏ.

Nhân vật chủ chốt vụ bê bối nhập tịch 'lậu' cầu thủ Malaysia hiện vẫn được FAM bao che để chối bỏ trách nhiệm, theo The Wall Pass Journal Ảnh: Ngọc Linh

Cũng trên trang The Wall Pass Journal, một cuộc thăm dò nhanh sau công bố chi tiết của FIFA, cho rằng với những bằng chứng FAM đã làm giả hồ sơ 7 cầu thủ gốc ngoại để tiến hành nhập tịch "lậu" từ đầu đến cuối, thì liệu đội tuyển Malaysia có nên bị cấm tham dự vòng loại Asian Cup 2027 không? Đã có 85,2% trả lời "có 100%". Chỉ có 14,8% trả lời không, từ tổng số gần 500 người dùng mạng xã hội X tham gia.

Theo trang The Wall Pass Journal, FAM bị cáo buộc che giấu nhân vật chủ chốt trong vụ bê bối làm giả giấy tờ. Tài liệu của FIFA nêu rõ, FAM không thể hoặc không muốn xác định danh tính người đứng sau hàng loạt vụ bê bối làm giả giấy tờ. "Bất chấp những bằng chứng rõ ràng được FIFA đưa ra, FAM vẫn khăng khăng theo đuổi vụ kiện tại CAS, cho thấy một văn hóa chối bỏ trách nhiệm đáng lo ngại", The Wall Pass Journal nhấn mạnh.

"FIFA bày tỏ cả sự ngạc nhiên lẫn thất vọng trước việc FAM không xác định được thủ phạm, làm rõ vai trò của họ hoặc áp dụng biện pháp kỷ luật. Không đình chỉ, không sa thải, không chuyển giao cho các cơ quan chức năng trong nước. Việc tiếp tục bao che cho những người đã thừa nhận vi phạm, cùng với những cáo buộc về "lỗi hành chính", cho thấy một chiến thuật cố ý nhằm trốn tránh trách nhiệm trong khi vẫn giữ được lòng trung thành nội bộ. Có vẻ như FAM đang bảo vệ một nhân vật bất khả xâm phạm, một người dường như có thể phớt lờ các vụ bê bối và lặng lẽ nói: "Bạn có thể làm gì?", The Wall Pass Journal bày tỏ.

Trang này không nêu đích danh nhân vật chủ chốt vụ bê bối nhập tịch, nhưng đăng kèm bức ảnh quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi và ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Nhiếp chính vương Johor, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim.

Ông Tunku Ismail trong cuộc họp báo ngày 25.10 đã thừa nhận mọi sai sót trong dự án nhập tịch cầu thủ đầy tai tiếng của bóng đá Malaysia, xác nhận do mình ủng hộ và khởi xướng, nhưng bào chữa: "Đây không phải thất bại, mà là một sự cố".

Ông Tunku Ismail cũng tuyên bố ủng hộ FAM theo kiện ra CAS và sẵn sàng chi mọi chi phí từ tiền cá nhân, cho quyết định "đi tìm công lý" nhằm "đảm bảo tính công bằng" và bảo vệ tính toàn vẹn của quy trình tư cách cầu thủ nhập tịch do Chính phủ Malaysia và các cơ quan liên quan đặt ra, như thông báo của FAM ngày 18.11 sau khi nhận hồi đáp bằng văn bản dài 63 trang từ Ủy ban Kháng cáo của FIFA.

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA. FAM được khuyên nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận. Nhưng đến nay họ vẫn ngoan cố theo kiện ra CAS Ảnh: Ngọc Linh

Mặc dù vậy, ở vấn đề này, FIFA hiện đã ra lệnh cho Ban Thư ký của cơ quan bóng đá này mở một cuộc điều tra chính thức về các hoạt động nội bộ của FAM để xác định những người chịu trách nhiệm làm giả tài liệu. Tổ chức này cũng sẽ cảnh báo tới các cơ quan chức năng ở Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia để có hành động pháp lý thích hợp có thể cấu thành tội hình sự.

Trang The Wall Pass Journal cũng chỉ ra vấn đề nhập quốc tịch cho các cầu thủ nhập tịch Malaysia nhanh đến bất thường chỉ trong 39 ngày. Các cầu thủ cũng dễ dàng vượt qua bài kiểm tra tiếng Bahasa Malaysia. Trong đó, FAM đã cấp hộ chiếu cực nhanh cho hai cầu thủ nước ngoài bất hợp pháp trong vòng chưa đầy sáu tuần - hộ chiếu mà người Malaysia tự hào gọi là một trong những hộ chiếu mạnh nhất thế giới.

"Quá trình nhanh như chớp này đã làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về thủ tục nhập tịch của FAM, với những người chỉ trích đặt câu hỏi làm thế nào các cầu thủ nước ngoài bất hợp pháp có thể vượt qua các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt thông thường. Điều đáng lẽ phải mất nhiều năm đã được hoàn thành chỉ trong 39 ngày, biến hộ chiếu "đẳng cấp thế giới" nổi tiếng của Malaysia thành tâm điểm của một vụ bê bối ngày càng gia tăng", The Wall Pass Journal nhấn mạnh.

Cơ hội FAM thắng kiện FIFA ở CAS chỉ là con số không

Theo luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli: "FAM đối mặt với "cuộc chiến rất khó khăn" tại CAS, vì cơ hội lật ngược bản án hoặc có tình tiết được giảm nhẹ hình phạt là gần như con số không".

Cầu thủ nhập tịch Joao Figueiredo (gốc Brazil) của đội tuyển Malaysia, hiện thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim là 1 trong 7 cầu thủ bị FIFA trừng phạt Ảnh: Ngọc Linh

"Ủy ban Kháng cáo của FIFA nhận thấy FAM đã không đưa ra bất kỳ hành động khắc phục cụ thể nào, không xác định những người chịu trách nhiệm về hành vi giả mạo, không áp dụng bất kỳ biện pháp trừng phạt nội bộ nào và không tiến hành cải cách cơ cấu.

Dựa trên những phát hiện này, FIFA đã chỉ đạo ban thư ký của mình điều tra - một quyền được trao theo Điều 35(5) của Bộ luật Kỷ luật FIFA. Điều này có thể là do FAM đã không tiến hành một cuộc điều tra chính thức. Điều 30(7) cho phép FIFA can thiệp nếu một liên đoàn thành viên không hành động trong vòng 90 ngày", luật sư Nik Erman Nik Roseli giải thích.

Cũng theo vị luật sư thể thao nổi tiếng ở Malaysia, cơ hội của FAM tại CAS hoàn toàn phụ thuộc vào căn cứ kháng cáo.

"FAM lập luận rằng việc làm giả được thực hiện mà không có sự hiểu biết hoặc ủy quyền của các cầu thủ, tổng thư ký hoặc ban điều hành. Ủy ban kháng cáo không đồng ý. Điều này, cùng với việc không có bằng chứng bác bỏ hành vi giả mạo, làm suy yếu lập trường của FAM.

Trong cả hai quyết định kỷ luật và kháng cáo, FAM đều không phủ nhận việc làm giả tài liệu - chỉ nói rằng họ không biết. Các lý do khác được đưa ra - bao gồm thiếu chủ ý, không có tác động thể thao và các tình tiết giảm nhẹ - nên cực kỳ khó có thể để thành công được gì tại CAS", Nik Erman Nik Roseli nhấn mạnh.