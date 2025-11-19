Bê bối nhập tịch Malaysia ngày càng nghiêm trọng

M ALAYSIA ĐÃ HƯỞNG LỢI ÍCH KHÔNG ĐÁNG CÓ

Trong tập tài liệu rất dày tới 64 trang gửi FAM, FIFA một lần nữa nhấn mạnh, FIFA đã tiếp nhận các hồ sơ do phía Malaysia cung cấp, trong đó ghi rõ, ông bà của một số cầu thủ liên quan được cho là sinh ra trên lãnh thổ Malaysia. Tuy nhiên, khi đối chiếu với hồ sơ dân sự mà FIFA trực tiếp điều tra, thu thập từ Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan, kết quả lại hoàn toàn trái ngược. FIFA cho biết, theo hồ sơ gốc, trong gia phả của 7 cầu thủ đều thể hiện việc họ sinh ra ở nước ngoài, không có bằng chứng nào cho thấy có nguồn gốc Malaysia như FAM đã trình bày.

Malaysia khó thoát án phạt nặng từ AFC ẢNH: NGỌC LINH

Theo Ủy ban Kháng cáo của FIFA, đây chính là cơ sở đầu tiên để FIFA bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và giữ nguyên trạng các hình thức xử phạt (phạt tiền FAM, phạt tiền cầu thủ và cấm họ thi đấu 12 tháng). FIFA nhấn mạnh thêm, nhiều cầu thủ đã ký giấy tờ nhập tịch mà không đọc kỹ và cũng không hề tìm cách xác minh lại thông tin về dòng dõi Malaysia của bản thân. Trong phán quyết của mình, FIFA khẳng định hành vi gian dối của FAM đã mang lại cho đội tuyển Malaysia một "lợi ích thể thao không đáng có", đồng thời bác bỏ lập luận từ phía FAM rằng sai phạm này chỉ mang tính chất nhỏ hoặc đơn thuần chỉ là "lỗi hành chính".

AFC KHÔNG CHỜ KẾT LUẬN TỪ CAS

Thêm một thông tin rất đáng chú ý khác, xét đến bản chất và mức độ nghiêm trọng của các hành vi làm giả tài liệu, Ủy ban Phúc thẩm của FIFA chỉ đạo Ban Thư ký FIFA thông báo cho cơ quan hình sự tại Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia để xem xét tố tụng hình sự.

Ngoài ra, FIFA sẽ điều tra 3 trận giao hữu mà Malaysia sử dụng cầu thủ có giấy tờ không hợp lệ, gồm trận hòa Cape Verde 1-1, thắng Singapore 2-1, thắng Palestine 1-0. Đây đều là những trận giao hữu cấp độ 1, thuộc hệ thống tính điểm chính thức trên bảng xếp hạng FIFA. Vì vậy, việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện khiến các kết quả nói trên đứng trước nguy cơ bị vô hiệu, và đội tuyển Malaysia nhiều khả năng sẽ bị trừ số điểm đã tích lũy từ cả ba trận. FIFA sẽ tiếp tục làm rõ hành vi gian lận của FAM, bởi hành vi này tác động trực tiếp đến sự công bằng trong hệ thống xếp hạng toàn cầu.

Ngoài 3 trận giao hữu nói trên, nhóm cầu thủ nhập tịch trái phép còn được sử dụng trong 2 trận đấu chính thức tại lượt đi vòng loại Asian Cup, giúp Malaysia thắng VN và thắng Nepal. Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor Paul John tuyên bố, vì FAM đang bị buộc tội làm giả tài liệu nên Hội đồng Tòa án FIFA tiến hành các cuộc điều tra sâu hơn và FAM hoàn toàn có thể nhận thêm án phạt thứ 2 từ FIFA, nặng nề hơn cả những gì đã được công bố. Vì vòng loại Asian Cup do AFC tổ chức nên mọi sai phạm liên quan đến giải đấu, AFC sẽ xử lý "mà không đợi kết luận của Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế - CAS", lãnh đạo AFC nhấn mạnh. Mọi án phạt sẽ được AFC công bố trước 31.3.2026 - thời điểm vòng loại cuối của Asian Cup 2027 kết thúc.