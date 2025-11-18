Tổng thư ký AFC: ‘FAM phải gánh hậu quả nặng nề vì thái độ thờ ơ, kiêu ngạo'

Sáng 18.11, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) chính thức gửi văn bản xử phạt chính thức đến FAM về vụ việc bóng đá nước này nhập tịch sai thủ tục 7 cầu thủ. FIFA tái khẳng định vẫn giữ nguyên án phạt đã công bố ngày 26.9 và cho rằng những hành vi của FAM là tắc trách, không có bất kỳ cơ sở nào để xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Ông Datuk Windsor John nhận xét: “Việc không có hành động quyết liệt nào sau khi hình phạt từ FIFA về việc nhập tịch 7 cầu thủ đã khiến FAM nhận hậu quả nghiêm trọng. Giờ đây, thái độ kiêu ngạo, thờ ơ của FAM phải nhận thêm hậu quả là FIFA đã tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện đối với cơ quan quản lý bóng đá Malaysia, nhằm tìm ra kẻ chủ mưu thực sự”.

Tổng thư ký AFC đánh giá những việc làm của FAM sau khi nhận án phạt là thờ ơ, kiêu ngạo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo phân tích của Tổng thư ký AFC, sau khi công bố án phạt ngày 26.9, FIFA vẫn theo dõi sát sao mọi hoạt động cũng như thái độ của FAM. Trong đó, việc Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman - người bị đình chỉ chức vụ ngày 17.10 nhưng vẫn xuất hiện tại trụ sở của cơ quan này nhận được sự quan tâm lớn từ các quan chức FIFA. Ủy ban kháng cáo FIFA đánh giá, đây chỉ là “vở kịch” mà FAM mà FAM và ông Datuk Noor Azman Rahman vạch ra, nhằm xoa dịu dư luận.

“Ông Datuk Noor Azman vẫn tham gia vào các hoạt động chính thức của FAM trong thời gian bị đình chỉ, qua đó FIFA đánh giá rằng FAM đã không nghiêm túc trong việc giải quyết án phạt. FIFA đánh giá FAM không làm gì cả, không có nhân viên nào bị sa thải và FAM cũng không có báo cáo cảnh sát để điều tra. Nếu từ đầu FAM làm những điều đó, FIFA có thể đã không ra lệnh điều tra thêm”, ông Datuk Windsor John nhấn mạnh.

Sau khi gửi văn bản xử phạt chính thức đến Malaysia, FIFA khẳng định sẽ tiến hành mở rộng điều tra, với mục đích cuối cùng là buộc những người chủ mưu phải chịu trách nhiệm. Đồng thời, FIFA cho biết đã gửi đơn tố giác tội phạm đến 5 nước gồm Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia để điều tra những người liên quan.

Trước hành động mạnh mẽ của FIFA, huyền thoại bóng đá Malaysia Jamal Nasir Ismail nhấn mạnh rằng Chính phủ nước này, bao gồm cả Bộ Thanh niên và Thể thao (KBS) không nên can thiệp vì điều đó có thể gây ra những tác động lớn hơn, bao gồm cả nguy cơ FAM bị đình chỉ.

Ông Jamal Nasir Ismail bày tỏ: “KBS không thể can thiệp, Chính phủ Malaysia cũng không thể can thiệp. Nếu Chính phủ can thiệp, có lẽ FAM có thể bị đình chỉ như những gì đã xảy ra với Indonesia và Brunei trước đây. FAM phải tự giải quyết với FIFA. Tôi tin rằng Chính phủ Malaysia cũng hiểu và sẽ không can thiệp vì đây là vụ việc nghiêm trọng. Nếu FAM bị đình chỉ, tác động sẽ rất lớn và có thể phá hủy toàn bộ hệ sinh thái bóng đá trong nước".

FAM gần như không còn cửa thắng tại CAS sau khi FIFA công bố bằng chứng mới ẢNH: NGỌC LINH

Trong khi đó, luật sư thể thao Nik Erman đánh giá, việc FIFA công bố đầy đủ tài liệu vi phạm của bóng đá Malaysia, cửa chiến thắng của FAM tại CAS đã hẹp hơn bao giờ hết.

“Những bằng chứng mà FIFA vừa công bố đã làm suy yếu lập trường của FAM. Trong cả hai quyết định kỷ luật và kháng cáo, FAM đều không phủ nhận việc các tài liệu bị làm giả — chỉ nói rằng họ không biết. Những lý do khác được đưa ra — bao gồm thiếu ý định, không có tác động về mặt thể thao và các yếu tố giảm nhẹ sẽ khiến FAM gần như không còn cửa thắng tại CAS”, ông Nik Erman bình luận.