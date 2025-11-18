Imanol Machuca cũng cho rằng bà anh “được cho là” sinh ở Malaysia. Dù quen biết bà mình, Machuca vẫn gửi giấy tờ theo yêu cầu của người đại diện mà không kiểm tra.

Anh khẳng định chỉ biết chuyện giấy tờ giả khi bị treo giò và nói mình đã nộp đầy đủ bản gốc, phủ nhận kết luận làm giả.

Các cầu thủ đồng loạt cho rằng người đại diện, lời kể từ gia đình và sự bất cẩn là nguyên nhân dẫn đến việc hồ sơ mang thông tin sai lệch.

Tuy nhiên, các bản phỏng vấn vừa được FIFA công bố gần đây lại cho thấy một loạt lời khai mâu thuẫn, khiến bê bối nhập tịch càng lộ rõ những rối ren.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia nói ‘không biết gì’, đổ lỗi người đại diện

Gabriel Palmero là một trong những trường hợp thể hiện sự thiếu nhất quán rõ rệt. Ban đầu anh nói bà mình sinh ra ở Tây Ban Nha, sau đó vội chỉnh lại là Malaysia. Anh thừa nhận có mặt khi cha đưa giấy tờ cho người đại diện nhưng “không hứng thú” xem lại.

Anh nói gia đình kể rằng bà anh sinh ở Malaysia và bày tỏ sự bối rối trước các chi tiết bất thường trong giấy khai sinh, cho biết mình chỉ tin vào người đại diện và không hỏi gì ngay cả khi biết giấy tờ bị làm giả.

Facundo Garcés cho bi ế t anh được người đại diện Federico Raspanti tiếp cận với đề xuất thi đấu cho Malaysia dựa trên "một mối liên hệ gia đình nào đó".

Facundo Garces là trung vệ nhiều triển vọng trước khi vướng bê bối nhập tịch

Anh thừa nhận biết rất ít về ông nội, cả cha lẫn mẹ đều sinh ở Argentina, nhưng vẫn nộp giấy tờ mà không kiểm tra.

Trước khi bê bối xảy ra, Rodrigo Holgado nhìn nhận việc khoác áo tuyển Malaysia như “một cơ hội cho sự nghiệp”. Anh tin ông nội sinh ở Malaysia vì nghe từ cha, dù bản thân chưa từng đến Malaysia.

Holgado thừa nhận không xem giấy tờ do cha gửi và không liên hệ với người đại diện lẫn FAM sau án phạt vì đã quen giao toàn bộ sự nghiệp cho người đại diện xử lý.

Imanol Machuca cũng cho rằng bà anh “được cho là” sinh ở Malaysia. Dù quen biết bà mình, Machuca vẫn gửi giấy tờ theo yêu cầu của người đại diện mà không kiểm tra.

Cũng như các cầu thủ khác, Imanol Machuca gửi giấy tờ mà không kiểm tra





Jon Irazabal cho biết ông nội anh được sinh ra tại Malaysia. Anh cũng thừa nhận đã chủ động chuyển sang làm việc với một công ty đại diện khác, sa thải người đại diện trước đó sau khi được đề nghị cơ hội khoác áo đội tuyển Malaysia.

Còn Hector Hevel khẳng định ông nội sinh ở Malaysia nhưng thừa nhận chưa từng “sống ở Malaysia đủ 10 năm”, dù anh từng ký giấy xác nhận điều này mà không đọc vì làm theo hướng dẫn.

Thông qua loạt lời khai đầy bất nhất, cho thấy phần lớn các cầu thủ nhập tịch Malaysia đều dựa hoàn toàn vào người đại diện, trong khi bản thân họ gần như không kiểm chứng bất kỳ tài liệu nào.