Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cầu thủ nhập tịch Malaysia nói ‘không biết gì’, đổ lỗi người đại diện
Video Thể thao

Cầu thủ nhập tịch Malaysia nói ‘không biết gì’, đổ lỗi người đại diện

Hồ Hiền
Hồ Hiền
18/11/2025 17:12 GMT+7

Theo New Straits Times, những cầu thủ liên quan trực tiếp đến bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia khẳng định với FIFA rằng họ hoàn toàn không biết về các giấy tờ giả mạo được nộp dưới tên mình.

Imanol Machuca cũng cho rằng bà anh “được cho là” sinh ở Malaysia. Dù quen biết bà mình, Machuca vẫn gửi giấy tờ theo yêu cầu của người đại diện mà không kiểm tra.

Anh khẳng định chỉ biết chuyện giấy tờ giả khi bị treo giò và nói mình đã nộp đầy đủ bản gốc, phủ nhận kết luận làm giả.

Các cầu thủ đồng loạt cho rằng người đại diện, lời kể từ gia đình và sự bất cẩn là nguyên nhân dẫn đến việc hồ sơ mang thông tin sai lệch.

Tuy nhiên, các bản phỏng vấn vừa được FIFA công bố gần đây lại cho thấy một loạt lời khai mâu thuẫn, khiến bê bối nhập tịch càng lộ rõ những rối ren.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia nói ‘không biết gì’, đổ lỗi người đại diện

Gabriel Palmero là một trong những trường hợp thể hiện sự thiếu nhất quán rõ rệt. Ban đầu anh nói bà mình sinh ra ở Tây Ban Nha, sau đó vội chỉnh lại là Malaysia. Anh thừa nhận có mặt khi cha đưa giấy tờ cho người đại diện nhưng “không hứng thú” xem lại.

Anh nói gia đình kể rằng bà anh sinh ở Malaysia và bày tỏ sự bối rối trước các chi tiết bất thường trong giấy khai sinh, cho biết mình chỉ tin vào người đại diện và không hỏi gì ngay cả khi biết giấy tờ bị làm giả.

Facundo Garcés cho biết anh được người đại diện Federico Raspanti tiếp cận với đề xuất thi đấu cho Malaysia dựa trên "một mối liên hệ gia đình nào đó".

Cầu thủ nhập tịch Malaysia nói ‘không biết gì’, đổ lỗi người đại diện - Ảnh 1.

Facundo Garces là trung vệ nhiều triển vọng trước khi vướng bê bối nhập tịch

Anh thừa nhận biết rất ít về ông nội, cả cha lẫn mẹ đều sinh ở Argentina, nhưng vẫn nộp giấy tờ mà không kiểm tra.

Trước khi bê bối xảy ra, Rodrigo Holgado nhìn nhận việc khoác áo tuyển Malaysia như “một cơ hội cho sự nghiệp”. Anh tin ông nội sinh ở Malaysia vì nghe từ cha, dù bản thân chưa từng đến Malaysia.

Holgado thừa nhận không xem giấy tờ do cha gửi và không liên hệ với người đại diện lẫn FAM sau án phạt vì đã quen giao toàn bộ sự nghiệp cho người đại diện xử lý.

Imanol Machuca cũng cho rằng bà anh “được cho là” sinh ở Malaysia. Dù quen biết bà mình, Machuca vẫn gửi giấy tờ theo yêu cầu của người đại diện mà không kiểm tra.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia nói ‘không biết gì’, đổ lỗi người đại diện - Ảnh 2.

Cũng như các cầu thủ khác, Imanol Machuca gửi giấy tờ mà không kiểm tra


Jon Irazabal cho biết ông nội anh được sinh ra tại Malaysia. Anh cũng thừa nhận đã chủ động chuyển sang làm việc với một công ty đại diện khác, sa thải người đại diện trước đó sau khi được đề nghị cơ hội khoác áo đội tuyển Malaysia.

Còn Hector Hevel khẳng định ông nội sinh ở Malaysia nhưng thừa nhận chưa từng “sống ở Malaysia đủ 10 năm”, dù anh từng ký giấy xác nhận điều này mà không đọc vì làm theo hướng dẫn.

Thông qua loạt lời khai đầy bất nhất, cho thấy phần lớn các cầu thủ nhập tịch Malaysia đều dựa hoàn toàn vào người đại diện, trong khi bản thân họ gần như không kiểm chứng bất kỳ tài liệu nào.

Tin liên quan

FIFA yêu cầu Malaysia điều tra bê bối nhập tịch, tố giác tội phạm đến 5 quốc gia

FIFA yêu cầu Malaysia điều tra bê bối nhập tịch, tố giác tội phạm đến 5 quốc gia

FIFA yêu cầu Malaysia mở cuộc điều tra nội bộ toàn diện và chuyển hồ sơ làm giả giấy tờ cho cơ quan hình sự của năm nước liên quan.

HLV đội tuyển Malaysia lạc quan giữa tâm bão FIFA: Đặt mục tiêu bất bại năm 2025

Khám phá thêm chủ đề

Nhập tịch Cầu thủ nhập tịch nhập tịch Malaysia FAM FIFA Rodrigo Holgado Facundo Garces Jon Irazabal Joao Figueiredo Hector Hevel Imanol Machuca Gabriel Palmero
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận