Theo New Straits Times, ngày 18.11 Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức nhận được kết quả xử phạt bằng văn bản cũng như lời giải thích từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Trước đó, trong phán quyết đưa ra ngày 3.11, FIFA không chỉ giữ nguyên mọi án phạt mà còn yêu cầu FAM tiến hành điều tra nội bộ toàn diện, đồng thời chuyển thông tin đến các cơ quan hình sự của Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

FIFA yêu cầu Malaysia điều tra bê bối nhập tịch, tố giác tội phạm đến 5 quốc gia

Gian lận có hệ thống qua giấy khai sinh giả

Theo báo cáo dài 64 trang được FIFA công bố, FAM đã nộp hồ sơ khẳng định ông/bà của bảy cầu thủ nhập tịch đều sinh tại lãnh thổ Malaysia. Tuy nhiên, khi FIFA truy xuất trực tiếp hồ sơ hộ tịch từ bốn quốc gia gồm Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan, dữ liệu cho thấy tất cả đều sinh ra ở nước ngoài. Điều này đồng nghĩa toàn bộ giấy tờ mà FAM sử dụng để chứng minh nguồn gốc Malaysia đều là giả mạo.

Ông Datuk Noor Azman Rahman được cho là một trong những người liên quan đến vụ việc nhập tịch lậu của Malaysia ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ủy ban kháng cáo bác bỏ hoàn toàn lập luận rằng FAM và các cầu thủ “thiện chí” hay “không biết” giấy tờ là giả. FIFA khẳng định các cầu thủ đã ký vào giấy nhập tịch mà không đọc, không xác minh thông tin, trong khi FAM thể hiện sự cẩu thả rõ rệt khi liên tục bỏ qua yêu cầu làm rõ của FIFA, sử dụng hồ sơ mâu thuẫn và không kiểm chứng nguồn gốc của cầu thủ.

Hồ sơ giả này cho phép các cầu thủ dễ dàng xin hộ chiếu Malaysia, được cấp phép thi đấu, thậm chí góp mặt trong các trận quốc tế - điển hình là chiến thắng 4-0 trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup vào tháng 6.2025 nơi hai cầu thủ nhập tịch ghi bàn.

Yêu cầu điều tra hình sự tại 5 quốc gia

Cũng theo New Straits Times, trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, FIFA yêu cầu Bộ phận thư ký gửi thông báo đến cơ quan hình sự của Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia. Theo FIFA, việc làm giả giấy tờ hộ tịch là tội phạm ở tất cả các quốc gia này, và các bằng chứng mà FIFA thu thập phải được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để mở cuộc điều tra hình sự.

FIFA không chỉ giữ nguyên mọi án phạt mà còn yêu cầu FAM tiến hành điều tra nội bộ toàn diện ẢNH: REUTERS

FIFA nhấn mạnh: “Mọi hành vi làm giả giấy tờ nhằm qua mặt cơ quan quản lý và lách quy định tư cách thi đấu đều là vi phạm nghiêm trọng, phá vỡ sự công bằng của bóng đá và không thể dung thứ”.