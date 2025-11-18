Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hậu bê bối nhập tịch lậu, bóng đá Malaysia sẽ bị FIFA 'cấm vận' tuyệt đối trong trường hợp nào?

Thu Bồn
Thu Bồn
18/11/2025 20:23 GMT+7

Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) được cảnh báo rằng không được can thiệp vào vụ việc giữa Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch có gốc gác từ châu Âu, Nam Mỹ.

Trong quyết định bác đơn kháng cáo của FAM và các cầu thủ liên quan, FIFA còn yêu cầu bộ phận thư ký của tổ chức này mở cuộc điều tra về hoạt động nội bộ của FAM. Theo đó, huyền thoại bóng đá Malaysia, Datuk Jamal Nasir Ismail nhấn mạnh rằng chính phủ – bao gồm cả KBS hoàn toàn không có quyền can thiệp. Bởi, điều đó sẽ dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng hơn, thậm chí là FIFA sẽ đình chỉ hoạt động của FAM.

Tại sao Chính phủ Malaysia không được can thiệp?

Lý do là theo Quy chế FIFA, mọi hình thức can thiệp của chính phủ vào hoạt động hoặc điều tra nội bộ của liên đoàn bóng đá quốc gia đều bị xem là vi phạm quy tắc quốc tế. Vì vậy, Chính phủ Malaysia và KBS buộc phải để FIFA tiến hành trọn vẹn cuộc điều tra liên quan đến FAM, bao gồm cả việc xem xét cơ cấu vận hành nội bộ của liên đoàn này.

Hậu bê bối nhập tịch lậu, bóng đá Malaysia sẽ bị FIFA 'cấm vận' tuyệt đối trong trường hợp nào?- Ảnh 1.

Chính phủ Malaysia được cảnh báo không nên can thiệp vào vấn đề nội bộ của FAM

ẢNH: NGỌC LINH

Nếu FAM bị FIFA treo tư cách thành viên, đội tuyển Malaysia sẽ mất quyền thi đấu quốc tế; còn các đội tuyển trẻ cũng bị cấm tham gia mọi giải đấu. Giải Malaysia và hệ thống bóng đá bán chuyên cũng phải dừng lại hoàn toàn, trong khi các CLB của Malaysia mất quyền tham dự mọi giải do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức. Nghiêm trọng hơn, các chương trình phát triển bóng đá trẻ sẽ bị gián đoạn, kéo theo sự tê liệt của toàn bộ hệ sinh thái bóng đá trong nước.

Cựu danh thủ Nasir Ismail cho rằng quyết định đã được FIFA đưa ra và FAM phải trực tiếp giải quyết vấn đề với cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới. "Nếu chính phủ hay KBS xen vào, mọi thứ sẽ còn tệ hơn, FAM thậm chí có thể bị đình chỉ giống như Indonesia và Brunei trước đây. FAM phải tự giải quyết với FIFA. Tôi tin chính phủ cũng hiểu điều này và sẽ không nhúng tay vào, vì vụ việc là rất nghiêm trọng", ông Nasir Ismail nói.

Trước đó, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao - bà Hannah Yeoh khẳng định bộ sẽ tuân thủ đầy đủ quy định quốc tế của FIFA, đồng thời yêu cầu FAM và các bên liên quan đảm bảo trách nhiệm giải trình để củng cố niềm tin của người hâm mộ.

FIFA vốn rất cứng rắn với việc can thiệp chính trị trong bóng đá. Trong 10 năm qua, hàng loạt liên đoàn bóng đá thành viên đã bị đình chỉ vì vi phạm nguyên tắc này. Tại khu vực Đông Nam Á: Indonesia bị đình chỉ năm 2015, sau khi chính phủ đóng băng PSSI; Brunei bị treo tư cách thành viên vì sự can thiệp của tòa án/cơ quan nhà nước.

