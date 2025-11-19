HLV Malaysia chỉ bí quyết giúp học trò ‘ngó lơ’ án phạt của FIFA, cựu HLV Nepal từ chức

HLV Peter Cklamovski: "Malaysia bỏ ngoài tai mọi thứ, chỉ tập trung vào trận đấu"

Gặp đội tuyển Nepal ở trận đấu tối 18.11, Malaysia áp đảo mọi thông số. “Mãnh hổ Mã Lai” cầm bóng gần 70%, liên tục tấn công khiến khung thành Nepal chao đảo. Dù vậy, phải chờ đến phút 56, Faisal Halim mới giúp đội tuyển Malaysia khai thông thế bế tắc với pha thoát xuống và sút bóng tinh tế. Pha làm bàn của Faisal Halim cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp đội tuyển Malaysia giành trọn 3 điểm.

Vì chưa nhận án phạt nào từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nên Malaysia vẫn có trọn vẹn 15 điểm sau 5 trận đã đấu. Malaysia dẫn đầu bảng F, hơn đội tuyển Việt Nam 6 điểm (Malaysia đá nhiều hơn 1 trận). Dù chiến thắng có phần vất vả nhưng HLV Peter Cklamovski vẫn cho rằng ông rất hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ Malaysia.

Ông chia sẻ: “Đội tuyển Malaysia vẫn kiên nhẫn và duy trì nhịp độ vì chúng tôi biết sớm muộn gì đối thủ Nepal cũng sẽ thấm mệt, mắc sai lầm. Kể từ khi có bàn thắng, đội tuyển Malaysia biết mình sẽ có nhiều không gian hơn. Đặc biệt ở hiệp 2, đội tuyển Malaysia đã bắt đầu rất tốt. Có lẽ nếu thi đấu vào một ngày khác, khi độ chính xác trong những cú dứt điểm các cầu thủ Malaysia cao hơn chúng tôi sẽ ghi được thêm hai hoặc ba bàn thắng nữa”.

HLV Peter Cklamovski tự hào với màn thể hiện của các cầu thủ Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

HLV người Úc cũng đặc biệt khen ngợi tinh thần của các cầu thủ dù bóng đá Malaysia đang trải qua nhiều vấn đề ngoài sân cỏ, đặc biệt là khi FIFA vừa gửi văn bản xử phạt chính thức đến FAM trong vụ việc nhập tịch lậu 7 cầu thủ trong sáng 18.11.

“Tôi rất tự hào khi được dẫn dắt đội tuyển Malaysia mỗi ngày. Họ luôn chăm chỉ, truyền cảm hứng cho tôi. Tôi luôn nhắc toàn đội rằng tất cả phải bỏ ngoài tai mọi thứ, chỉ tập trung vào trận đấu tối nay với tâm lý tích cực. Mục tiêu của toàn đội là không để thủng lưới và giành được 3 điểm.

Đồng thời, tôi muốn người hâm mộ Malaysia cảm thấy tự hào về các cầu thủ vì chúng tôi đã khép lại năm 2025 mà không để thua trận nào. Đây là điều đã không xảy ra trong một thời gian dài... có lẽ 30 hoặc 40 năm. Điều đó cho thấy đội bóng này đặc biệt như thế nào và tôi rất tự hào về tất cả các cầu thủ", HLV Peter Cklamovski bày tỏ.

Nepal vẫn chưa có điểm tại bảng F, HLV Hari Khadka tiếc nuối

Bên kia chiến tuyến, trận thua 0-1 trước Malaysia đánh dấu trận thứ 5 liên tiếp mà Nepal trắng tay tại vòng loại Aisan Cup 2027. Hiện đại diện Nam Á vẫn xếp cuối bảng F khi chưa có bất kỳ điểm số nào.

Đội tuyển Nepal của HLV Hari Khadka vẫn chưa có điểm số nào ở bảng F ẢNH: ANFA

Sau trận đấu, HLV Hari Khadka của đội tuyển Nepal thể hiện sự tiếc nuối: “Malaysia là một đội bóng rất mạnh và khó bị đánh bại. Hiệp 2 các cầu thủ Nepal đã chơi đầy cố gắng, duy trì áp lực, nhưng các cầu thủ Malaysia đã thể hiện sự kỷ luật tuyệt vời trong việc bịt kín mọi khoảng trống. Đây là điều Nepal cần học hỏi trong tương lai”.

Thuyền trưởng mới của đội tuyển Nepal cũng dành nhiều lời khen cho đội tuyển Malaysia: “Các cầu thủ Malaysia rõ ràng có kinh nghiệm và biết cách kiểm soát nhịp độ trận đấu, trong khi chúng tôi vẫn đang xây dựng sự tự tin ở cấp độ quốc tế. Hôm nay Malaysia xuất sắc hơn và họ xứng đáng có 3 điểm. Nhưng nhìn chung, tôi rất vui vì các cầu thủ đã nỗ lực đến phút cuối cùng. Họ đã thể hiện tinh thần chiến đấu cao độ và điều đó khiến tôi rất hài lòng".

Xin được nói rõ hơn, sau khi đội tuyển Nepal thua đội tuyển Việt Nam cả lượt đi và về trong loạt trận FIFA Days tháng 10.2025, HLV Matt Ross đã từ chức, nhường vị trí cho ông Hari Khadka.