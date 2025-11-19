Kết thúc vòng loại World Cup 2026, đã có bao nhiêu đội vào VCK: Play-off ra sao?

World Cup 2026 đủ mặt anh tài trừ đội Ý lại bị thử thách, Suriname mất vé đau đớn

Đội Suriname có thể trở thành hiện tượng thú vị bậc nhất tại World Cup 2026, và được người hâm mộ thế giới theo dõi từng bước chân ở vòng loại khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe).

Thế nhưng, họ đã bị hụt bước trong trận đấu cuối cùng và đầy định mệnh, khi để thua đội đã bị loại Guatemala với tỷ số 1-3 ngày 19.11 tại bảng A. Trận thua đau này khiến Suriname (9 điểm) mất luôn suất vào VCK tưởng đã nằm trong tay về tay đội Panama (12 điểm) khi thắng El Salvador tỷ số 3-0 cùng ngày.

42/48 đội giành quyền tham dự VCK World Cup 2026, chỉ còn 6 suất play-off với châu Âu 4 suất và liên lục địa 2 suất (được xác định vào tháng 3.2026) Ảnh: Football Rankings/X

2 suất còn lại của CONCACAF cũng xác định, với đội Curacao hòa Jamaica trận quyết định tỷ số 0-0 để vừa đủ giành ngôi đầu bảng B với 12 điểm so với 11 điểm của đối thủ. Và đội Haiti thắng Nicaragua tỷ số 2-0 để vượt qua Honduras (hòa Costa Rica 0-0) để giành vé đến World Cup 2026. Đây là lần trở lại World Cup đầu tiên của đội Haiti kể từ năm 1974.

Trong khi đội Curacao trở thành đội thứ 4 sau Jordan, Uzbekistan và Cape Verde, là những đội có lần đầu tiên tham dự VCK World Cup. Curacao cũng lập kỷ lục là quốc gia có dân số ít nhất trong lịch sử dự VCK World Cup (có dân số vào khoảng 155.900 người tính đến năm 2024).

Với vòng loại khu vực CONCACAF khép lại, vòng loại chính thức World Cup 2026 xác định 39 đội vượt qua vòng loại giành vé trực tiếp đến VCK cùng 3 đội đồng chủ nhà, cũng đã kết thúc (tổng cộng 42 đội). Hiện chỉ còn 2 vòng play-off bao gồm khu vực châu Âu và liên lục địa (đều diễn ra vào tháng 3.2026), xác định 6 suất còn lại (châu Âu có 4 suất và liên lục địa 2 suất).

Tính đến ngày 19.11, 42/48 đội giành quyền tham dự VCK World Cup 2026, bao gồm 3 đội đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada, và 39 đội vượt qua vòng loại.

Trong đó, khu vực châu Á (8 đội) là Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Úc, Qatar, Ả Rập Xê Út; 6 đội từ khu vực Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Ecuador, Colombia, Uruguay và Paraguay; 1 đội từ khu vực châu Đại Dương là New Zealand; 9 đội từ khu vực châu Phi là Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Ghana, Bờ Biển Ngà, Ma Rốc, Senegal, Nam Phi và Tunisia.

Khu vực châu Âu (12 đội): Áo, Bỉ, Croatia, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Scotland, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. CONCACAF (3 đội): Panama, Curacao và Haiti.

Vòng play-off khu vực châu Âu có tổng cộng 16 đội, với 12 đội nhì bảng và 4 đội nhất bảng ở giải Nations League có thành tích tốt nhất. 16 đội này sẽ được phân vào bốn nhánh play-off, thi đấu 2 trận quyết định (bán kết và chung kết), đội thắng giành vé dự World Cup 2026.

Lễ bốc thăm phân nhánh diễn ra ngày 20.11, trong đó đội Ý (4 lần vô địch thế giới) nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Nhóm này sẽ được bốc thăm gặp các đối thủ ở nhóm 4 là Romania, Thụy Điển, Bắc Macedonia và Bắc Ireland. Các đội nhóm 2 gồm Ba Lan, Xứ Wales, CH Czech và Slovakia sẽ bốc thăm gặp nhóm 3 gồm Ireland, Albania, Bosnia & Herzegovina và Kosovo.

Vòng play-off liên lục địa cũng xác định 6 đội góp mặt, trong đó đại diện châu Á đội Iraq (xếp hạng 57 thế giới) và DR Congo (châu Phi, hạng 60) đã được chọn hạt giống ở 2 nhánh đấu, vì có vị trí cao hơn các đội còn lại gồm Jamaica (hạng 68), Bolivia (76), Suriname (126) và New Caledonia (150).

Do đó, đội Iraq và DR Congo đều có lợi thế khi vào chung kết 2 nhánh đấu, chỉ cần đấu 1 trận xác định vé dự World Cup 2026. Các đội còn lại sẽ được bốc thăm (cũng ngày 20.11), chia 2 cặp đấu gọi là bán kết để xác định đội nào thắng vào chung kết gặp Iraq và DR Congo.

Khi nào bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2026?

FIFA đã chính thức công bố và xác nhận thời gian diễn ra lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2026 vào lúc 23 giờ (giờ Việt Nam) ngày 5.12 tại Trung tâm Kennedy ở Washington D.C (Mỹ).

Các linh vật của World Cup 2026 đã được trình diện Ảnh: Reuters

Với 48 đội góp mặt ở VCK World Cup 2026, FIFA sẽ tiến hành bốc thăm chia các đội vào 12 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội.

Trong đó, đã cố định 3 đội đồng chủ nhà gồm đội Mỹ nằm ở bảng D với mã số D1. Đội Mexico sẽ thi đấu trận khai mạc trên sân Azteca ở Mexico City, được cố định nằm ở bảng A và mã số A1. Đội đồng chủ nhà còn lại là Canada nằm ở bảng B và mã số B1.

Sau vòng bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội. Các đội sẽ được chia cặp đấu loại trực tiếp vào vòng 16 đội, tiếp đó là tứ kết, bán kết và chung kết.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11.6.2026 đến 19.7.2026. Trận khai mạc sẽ được ấn định tổ chức tại sân Azteca của Mexico City, và trận chung kết sẽ diễn ra tại sân MetLife ở New York/New Jersey.