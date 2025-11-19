Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam vẫn tự tin sau chấn thương của Văn Trường

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
19/11/2025 04:22 GMT+7

Đội tuyển U.23 VN đã thu được rất nhiều bài học bổ ích sau 3 trận cọ xát chất lượng ở CFA Team China - Panda Cup 2025, để hướng đến SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.

VĂN TRƯỜNG SỚM CHIA TAY SEA GAMES 33?

Phút 75 trận đấu giữa đội tuyển U.23 VN và U.23 Hàn Quốc diễn ra vào hôm qua (18.11), đội trưởng Văn Trường đổ gục xuống sân, ôm gối tỏ ra rất đau đớn. Ban huấn luyện rất lo lắng khi tiền vệ này ôm mặt trong lúc được cáng rời sân và đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Kết quả kiểm tra cho thấy Văn Trường bị tổn thương vỏ bờ ngoài mâm chày, tổn thương gân cơ, dây chằng trong và ngoài, có nguy cơ đứt bán phần dây chằng chéo trước gối phải. Với đa chấn thương như vậy, Xuân Trường rất khó để thi đấu tại SEA Games 33 và thậm chí là VCK U.23 châu Á. Đây là tổn thất rất lớn vì cầu thủ sinh năm 2003 này đang là thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần, là cầu thủ quan trọng bậc nhất ở tuyến giữa U.23 VN.

U.23 Việt Nam vẫn tự tin sau chấn thương của Văn Trường- Ảnh 1.

Văn Trường sẽ khó cùng đội tuyển U.23 VN dự SEA Games 33

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

HLV Kim Sang-sik trao băng đội trưởng đội tuyển U.23 VN cho Văn Trường khi nhìn ra được khả năng truyền lửa từ lối chơi lăn xả, mạnh mẽ của anh. Ngoài khả năng tranh chấp hiệu quả nhờ sải chân dài và chiều cao 1,82 m thì Văn Trường còn có tầm hoạt động rộng, luôn xuất hiện ở mọi điểm nóng, giữ nhịp hiệu quả. Do đó, Văn Trường có thể vắng mặt tại SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026 sẽ phần nào ảnh hưởng đến sức mạnh đội tuyển U.23 VN.

Cũng ở trận gặp U.23 Hàn Quốc, tiền đạo Vĩ Hào đã được tung vào sân từ phút 60, đánh dấu sự trở lại ấn tượng. Vĩ Hào đang dần lấy lại phong độ nên anh nhiều khả năng có suất dự SEA Games 33 và xa hơn là VCK U.23 châu Á 2026. Trong khi đó, trung vệ 18 tuổi Đinh Quang Kiệt không thi đấu phút nào tại Panda Cup 2025 nên rất có thể anh sẽ đứng ngoài kế hoạch sử dụng của ban huấn luyện tại SEA Games 33.

Thua sát nút Hàn Quốc, U.23 Việt Nam lại lo ngay ngáy với chấn thương của Văn Trường

U.23 VN TÍNH TOÁN LẠI LỐI CHƠI

Chiều 18.11, đội tuyển U.23 VN đã thua sít sao U.23 Hàn Quốc 0-1, khép lại Panda Cup 2025 bằng 1 chiến thắng và 2 thất bại. Khi Văn Trường chấn thương, đội tuyển U.23 VN đã hết quyền thay người nên phải thi đấu chỉ với 10 người trong những phút cuối trận. Trên bức tranh tổng thể, nếu không xuất hiện chấn thương của Văn Trường thì chúng ta hoàn thành giải tập huấn chất lượng. Với ưu tiên rà soát đội hình, ban huấn luyện đội tuyển U.23 VN đã tận dụng tối đa 3 cuộc chạm trán những đối thủ mạnh Uzbekistan, Hàn Quốc và Trung Quốc để thử nghiệm các cầu thủ. Sau trận đầu thắng U.23 Trung Quốc, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đã thực hiện đến 7 sự thay đổi người trong đội hình xuất phát gặp U.23 Uzbekistan, dù thua 0-1 nhưng đã có hiệp 2 khởi sắc. Đến trận cuối gặp U.23 Hàn Quốc, ông Vinh lại cho 8 cầu thủ khác trong đội hình chính. Áp lực từ những đối thủ mạnh đã giúp các cầu thủ tự tin và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Thực tế, đội U.23 VN dù chưa ra sân với đội hình mạnh nhất (tiếp U.23 Hàn Quốc bằng bộ ba trung vệ dự bị Đức Anh - Tuấn Phong - Văn Hà) nhưng luôn trình diễn được lối chơi có đường nét. Dù thử nghiệm liên tục, nhưng U.23 VN luân chuyển bóng từ sân nhà đến 1/3 sân đối thủ đều khá tốt. Hai bàn thua của chúng ta, xuất phát từ tình huống chuyền bóng hỏng để U.23 Uzbekistan phản công và U.23 Hàn Quốc phối hợp đá phạt không chiến, là bài học mà HLV Kim Sang-sik sẽ phải rút kinh nghiệm kỹ lưỡng khi ông nắm đội. Cách đội tuyển U.23 VN sử dụng những cặp tiền vệ trung tâm khác nhau trước U.23 Trung Quốc và U.23 Uzbekistan cũng cho thấy chúng ta có chiều sâu đội hình chứ không chỉ phụ thuộc vào một bộ khung cố định.

Ngoài trường hợp đáng tiếc của Văn Trường, tập thể U.23 VN được xem là có lực lượng đồng đều từ chính thức đến dự bị, đây được xem là điểm mạnh của U.23 VN và hy vọng các cầu thủ còn lại sẽ đủ sức thay thế và khỏa lấp vị trí mà đội trưởng Văn Trường để lại.

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam SEA Games 33 U.23 châu Á 2026
Xem thêm bình luận