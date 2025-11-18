Báo chí Trung Quốc khen ngợi U.23 Việt Nam, truyền thông Hàn Quốc lại thở phào vì…

Kết thúc giải Panda Cup 2025, U.23 Việt Nam chỉ xếp thứ 4 với 3 điểm. Đội bóng do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt thắng U.23 Trung Quốc 1-0 ngày ra quân nhưng đáng tiếc lại để thua với cùng tỷ số 0-1 ở 2 trận đấu gặp U.23 Uzbekistan và U.23 Hàn Quốc.

Trang Sports 163 dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của U.23 Việt Nam: “Góp mặt ở Panda Cup, U.23 Việt Nam cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc của mình bằng việc mang đến Trung Quốc đội hình rất mạnh. Có thể thấy, họ đặt ra mục tiêu rõ ràng là để cho các trụ cột đều có thể thi đấu với các đội mạnh, hướng đến giải U.23 châu Á sắp tới. Mục đích của U.23 Việt Nam cũng phần nào đạt được khi họ đều thi đấu rất tốt ở cả 3 trận đấu. Thậm chí, ở trận ra quân, ngày mà U.23 Trung Quốc vắng nhiều trụ cột do bận tham gia giải Đại hội thể thao toàn quốc, U.23 Việt Nam đã tận dụng triệt để, có thắng lợi 1-0. Nếu tận dụng tốt cơ hội mình tạo ra, U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể ghi thêm bàn thắng tại giải”.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) không thể đánh bại U.23 Hàn Quốc ở lượt đấu cuối giải Panda Cup 2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cùng quan điểm với trang Sports 163, trang Sina Sports cũng đánh giá U.23 Việt Nam đã mang đến màn thể hiện rất tốt tại Panda Cup 2025. Ngoài ra, tinh thần của U.23 Việt Nam cũng xứng đáng được khen ngợi.

“Trong cả 3 trận đấu U.23 Việt Nam đều thể hiện sự kiên cường, đó là tinh thần đáng khen. Đồng thời, việc hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt luôn giúp U.23 Việt Nam bình tĩnh khi đứng trước sức ép của đối phương. Việc chỉ phải nhận 2 bàn thua sau 3 trận là minh chứng rõ nét cho điều này. Đáng nói hơn là tại Panda Cup 2025, U.23 phải gặp các đội có sức mạnh thuộc tốp đầu của châu lục như U.23 Uzbekistan, Hàn Quốc”, ký giả trang Sina Sports nhận xét.

Báo Hàn Quốc chỉ ra điểm yếu của U.23 Việt Nam

Tại Hàn Quốc, trang SBS News bình luận sau trận thắng của U.23 Hàn Quốc trước U.23 Việt Nam: “Dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Min-sung, đội U.23 Hàn Quốc giành chiến thắng 1-0 trước U.23 Việt Nam trong trận đấu thứ ba của Panda Cup được tổ chức vào hôm nay tại Trung tâm thể thao Shuangliu ở Thành Đô, Trung Quốc. Kim Myung-jun trong tình huống chớp thời cơ nhanh ở phút 34 là người hùng của chúng ta ở trận này. 3 điểm giành được trước U.23 Việt Nam giúp U.23 Hàn Quốc có 6 điểm sau 2 trận, vươn lên dẫn đầu tại giải.

Phía đối diện, đội trẻ Việt Nam kết thúc giải với 3 điểm, khi có 2 trận thua và 1 chiến thắng. Dù vậy, ở trận đấu cuối cùng, U.23 Việt Nam đã khiến U.23 Hàn Quốc gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là sau khi bị dẫn bàn, U.23 Việt Nam chơi đầy nỗ lực, phòng thủ chặt chẽ và có một số đợt phản công nguy hiểm. Ở hiệp 2, quyết tâm của họ còn lớn hơn, gây nhiều khó khăn cho U.23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, các tình huống phối hợp cũng như sút bóng của U.23 Việt Nam trở thành điểm yếu, khiến họ không thể ghi bàn vào lưới U.23 Hàn Quốc”.

U.23 Hàn Quốc xếp đầu bảng giải giao hữu với 6 điểm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, trang Nate đánh giá trận thắng 1-0 trước U.23 Việt Nam rất quan trọng với U.23 Hàn Quốc, đặc biệt khi các cầu thủ trẻ nước này đang chịu sức ép rất lớn từ CĐV cũng như truyền thông.

Ký giả trang Nate bày tỏ: “Sau trận thua 0-2 trước U.23 Trung Quốc, đội bóng của ông Lee Min-sung bị chỉ trích nặng nề, thậm chí nhiều người còn xem đây là nỗi xấu hổ. Vì thế, hiện U.23 Hàn Quốc đang cảm thấy may mắn vì họ có thắng lợi sít sao 1-0 trước U.23 Việt Nam dẫu có phần khó khăn. Theo kế hoạch, ngày mai (19.11), U.23 Hàn Quốc sẽ trở về nước. Đáp xuống sân bay Incheon, U.23 Hàn Quốc sẽ nhẹ nhàng hơn”.