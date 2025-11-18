Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thua sát nút Hàn Quốc, U.23 Việt Nam lại lo ngay ngáy với chấn thương của Văn Trường
Video Thể thao

Thua sát nút Hàn Quốc, U.23 Việt Nam lại lo ngay ngáy với chấn thương của Văn Trường

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
18/11/2025 19:42 GMT+7

U.23 Việt Nam tạo nhiều thay đổi trong đội hình ở trận quyết định Panda Cup gặp U.23 Hàn Quốc nhưng chưa thể gây bất ngờ. Trong khi đó, người hâm mộ thêm lo lắng khi đội trưởng Văn Trường chấn thương gối và phải rời sân bằng cáng.

3 trung vệ hoàn toàn mới gồm Văn Hà - Tuấn Phong - Đức Anh có dịp đứng chung hàng thủ, hỗ trợ bởi hai biên Văn Khang và Anh Quân. Ở tuyến giữa, đội trưởng Văn Trường sát cánh cùng Thái Sơn, làm bệ phóng cho bộ ba tấn công Đình Bắc - Thanh Nhàn - Quốc Việt.

Ở nửa đầu hiệp 1, U.23 Hàn Quốc cầm bóng nhiều hơn, chủ động đẩy cao tốc độ để áp đặt lối chơi. Dù vậy, hàng thủ U.23 Việt Nam cho thấy sự tập trung và khả năng hóa giải áp lực khá tốt, nhất là khi phần lớn đội hình chưa nhiều lần thi đấu cùng nhau.

Phút 32, từ một pha bóng cố định bên cánh trái, Kang Seong-jin treo bóng vào trung lộ, tạo điều kiện để đồng đội đánh đầu chiến thuật cho Kim Myeong-jun băng vào dứt điểm, mở tỷ số cho U.23 Hàn Quốc.

Thua sát nút Hàn Quốc, U.23 Việt Nam lại lo ngay ngáy với chấn thương của Văn Trường

Đây là trận đấu mang lại nhiều trải nghiệm quan trọng, bởi U.23 Hàn Quốc thể hiện rõ họ là đối thủ có trình độ và thể lực vượt trội, liên tục duy trì cường độ pressing khiến mọi vị trí của U.23 Việt Nam chịu sức ép lớn.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ lo lắng hơn cả xảy ra ở phút 77. Đội trưởng Văn Trường sau một pha bật nhảy tiếp đất đã bị đau gối, phải rời sân bằng cáng trong tình trạng rất đau đớn. Anh được chuyển thẳng đến bệnh viện để kiểm tra. Theo ghi nhận ban đầu, Văn Trường có dấu hiệu chấn thương liên quan đến phần gối sau khi tiếp đất mất trụ.

Chưa có kết quả CT hay MRI, nhưng nguy cơ liên quan tới sụn chêm hoặc dây chằng vẫn được đặt ra. Văn Trường đang là nhân tố quan trọng nhất ở tuyến giữa và là sự lựa chọn số 1 của HLV Kim Sang-sik nhờ khả năng điều phối và tranh chấp bóng. Việc anh gặp vấn đề sức khỏe ngay trước SEA Games 33 chỉ còn 2 tuần nữa rõ ràng là tin không mong muốn.

Tin liên quan

Cầu thủ nhập tịch Malaysia nói ‘không biết gì’, đổ lỗi người đại diện

Cầu thủ nhập tịch Malaysia nói ‘không biết gì’, đổ lỗi người đại diện

Theo New Straits Times, những cầu thủ liên quan trực tiếp đến bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia khẳng định với FIFA rằng họ hoàn toàn không biết về các giấy tờ giả mạo được nộp dưới tên mình.

FIFA yêu cầu Malaysia điều tra bê bối nhập tịch, tố giác tội phạm đến 5 quốc gia

U.23 Việt Nam có cửa vô địch Panda Cup nếu hạ U.23 Hàn Quốc

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Sea games U.23 Hàn Quốc Văn Trường chấn thương thua sát nút PANDA CUP
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận