3 trung vệ hoàn toàn mới gồm Văn Hà - Tuấn Phong - Đức Anh có dịp đứng chung hàng thủ, hỗ trợ bởi hai biên Văn Khang và Anh Quân. Ở tuyến giữa, đội trưởng Văn Trường sát cánh cùng Thái Sơn, làm bệ phóng cho bộ ba tấn công Đình Bắc - Thanh Nhàn - Quốc Việt.

Ở nửa đầu hiệp 1, U.23 Hàn Quốc cầm bóng nhiều hơn, chủ động đẩy cao tốc độ để áp đặt lối chơi. Dù vậy, hàng thủ U.23 Việt Nam cho thấy sự tập trung và khả năng hóa giải áp lực khá tốt, nhất là khi phần lớn đội hình chưa nhiều lần thi đấu cùng nhau.

Phút 32, từ một pha bóng cố định bên cánh trái, Kang Seong-jin treo bóng vào trung lộ, tạo điều kiện để đồng đội đánh đầu chiến thuật cho Kim Myeong-jun băng vào dứt điểm, mở tỷ số cho U.23 Hàn Quốc.

Thua sát nút Hàn Quốc, U.23 Việt Nam lại lo ngay ngáy với chấn thương của Văn Trường

Đây là trận đấu mang lại nhiều trải nghiệm quan trọng, bởi U.23 Hàn Quốc thể hiện rõ họ là đối thủ có trình độ và thể lực vượt trội, liên tục duy trì cường độ pressing khiến mọi vị trí của U.23 Việt Nam chịu sức ép lớn.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ lo lắng hơn cả xảy ra ở phút 77. Đội trưởng Văn Trường sau một pha bật nhảy tiếp đất đã bị đau gối, phải rời sân bằng cáng trong tình trạng rất đau đớn. Anh được chuyển thẳng đến bệnh viện để kiểm tra. Theo ghi nhận ban đầu, Văn Trường có dấu hiệu chấn thương liên quan đến phần gối sau khi tiếp đất mất trụ.

Chưa có kết quả CT hay MRI, nhưng nguy cơ liên quan tới sụn chêm hoặc dây chằng vẫn được đặt ra. Văn Trường đang là nhân tố quan trọng nhất ở tuyến giữa và là sự lựa chọn số 1 của HLV Kim Sang-sik nhờ khả năng điều phối và tranh chấp bóng. Việc anh gặp vấn đề sức khỏe ngay trước SEA Games 33 chỉ còn 2 tuần nữa rõ ràng là tin không mong muốn.