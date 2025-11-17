U.23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại đã tiến bộ đáng kể ở những yếu tố từng được xem là hạn chế. Thế hệ cầu thủ trẻ hôm nay sở hữu thể hình đồng đều hơn, với nhiều gương mặt vượt mốc 1,80 m, trải đều ở cả ba tuyến.

Nhờ vậy, khả năng tranh chấp tay đôi và tranh bóng bổng của chúng ta không còn quá thua thiệt, thậm chí có thể tạo được sự cân bằng trước các đối thủ mạnh về thể lực. Điều này mang đến niềm tin rằng U.23 Việt Nam đủ sức trụ vững và hóa giải những pha tấn công trực diện lẫn bóng bổng của đội bóng trẻ xứ kim chi.

U.23 Việt Nam có cửa vô địch Panda Cup nếu hạ U.23 Hàn Quốc

Trước đối thủ giàu sức mạnh như U.23 Hàn Quốc, việc đua tốc độ và thể lực sẽ là lựa chọn mạo hiểm. Giải pháp hợp lý nhất dành cho U.23 Việt Nam là triển khai thế trận phòng ngự phản công, giữ cự ly đội hình chặt chẽ, lùi sâu hợp lý, xử lý bóng an toàn khi đoạt lại và chủ động giảm nhịp độ trận đấu.

Những tình huống cố định cũng là “vũ khí” quan trọng mà thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có thể khai thác tối đa. Khả năng đá phạt của những cầu thủ giàu kỹ thuật như Khuất Văn Khang hay Nguyễn Văn Trường, kết hợp cùng sự hiện diện của các trung vệ cao lớn có khả năng không chiến tốt, sẽ trở thành điểm tựa trong các pha bóng chết – nơi U.23 Việt Nam có thể tìm kiếm bàn thắng.