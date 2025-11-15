Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thể thao

3 đội PUBG Mobile Việt Nam ra quân dự giải thế giới: Sẵn sàng cho cuộc đua 3 triệu USD

Tuấn Anh
Tuấn Anh
15/11/2025 15:25 GMT+7

3 đội tuyển D'Xavier, Team Secret và Team Flash đã chính thức ra quân tại VNG Campus, sẵn sàng đại diện Việt Nam tranh tài ở PUBG Mobile Global Championship 2025 tại Thái Lan.

D'Xavier, Team Secret và Team Flash sẽ là 3 đại diện thể thao điện tử Việt Nam tranh tài ở giải đấu 2025 PMGC tại Thái Lan sắp tới và cạnh tranh chức vô địch thế giới PUBG Mobile cùng 37 đối thủ hùng mạnh khác từ ngày 24.11.

2025 PMGC cũng đánh dấu lần đầu tiên sau 3 năm, giải đấu được trở lại tổ chức ở khu vực Đông Nam Á. Vòng Chung Kết sẽ diễn ra vào 12.12 - 14.12 tại Siam Paragon, một trong những địa điểm danh tiếng bậc nhất Bangkok. Sau 5 kỳ tổ chức thành công, PMGC tiếp tục giữ vị thế uy tín trong nhóm các sự kiện thu hút nhất của Thể thao điện tử toàn cầu, với gần 1 triệu lượt khán giả theo dõi cùng lúc và ghi nhận tổng cộng hơn 28 triệu giờ xem trên toàn bộ nền tảng phát sóng của PMGC năm trước.

3 đội PUBG Mobile Việt Nam ra quân dự giải thế giới - Ảnh 1.

Ba đội tuyển Việt Nam săn sàng cho giải vô địch thế giới PUBG Mobile 2025 PMGC

Ảnh: CTV

Đặc biệt trong năm nay, giải đấu PMGC sẽ hợp nhất giải đấu PGC, với một tên gọi thống nhất là PUBG UNITED. Riêng đấu trường 2025 PMGC sẽ quy tụ những 40 đội tuyển PUBG Mobile hàng đầu thế giới, bao gồm những đại diện xuất sắc nhất đến từ Châu Á, Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Trung Đông và nhiều khu vực lớn trên toàn cầu. Trong đó, 3 đại diện của Việt Nam tranh tài ở 2025 PMGC sẽ gồm D'Xavier, Team Secret và Team Flash.

Giải đấu 2025 PMGC sẽ bắt đầu từ ngày 24.11 với khởi đầu từ Vòng Gauntlet, có sự hiện diện của D'Xavier. Các Bảng đấu Green (của Team Secret) và Red (của Team Flash) tiếp tục thi đấu vào ngày 28.11 - 30.11 và 02.12 - 04.12.

