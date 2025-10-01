Cộng đồng người hâm mộ, nơi tiếp lửa mạnh mẽ cho thành công của PUBG MOBILE

Trong những năm gần đây, thể thao điện tử (eSports) ngày càng khẳng định vị thế trong đời sống giới trẻ Việt Nam. Một trong những minh chứng rõ nét nhất là sự quan tâm đặc biệt dành của người hâm mộ dành cho các sự kiện lớn như giải vô địch PUBG MOBILE Đông Nam Á Mùa Thu 2025 (2025 PMSL SEA Fall). Nơi đây không chỉ quy tụ các đội tuyển hàng đầu khu vực tranh tài, mà còn thu hút sự đồng hành cuồng nhiệt từ khán giả nước nhà nói riêng lẫn khu vực SEA.

Khán giả - nhân tố quan trọng để thúc đẩy thể thao điện tử vươn xa

Không còn đơn thuần là trò chơi điện tử, PUBG MOBILE đã dần trở thành một xu hướng giải trí đa dạng dành cho cộng đồng. Vào hôm 28.9, hàng trăm bạn trẻ tại TP.HCM, Hà Nội và nhiều thành phố khác cùng tập trung tại các buổi xem chung (Watch Party) để theo dõi trọn vẹn vòng chung kết giải 2025 PMSL SEA Fall.

Người hâm mộ xếp hàng để check-in và vào khu vực xem giải Ảnh: Tuấn Anh

Tại các địa điểm tổ chức như Laika Cafe (Hà Nội) hay The Little Bean (TP.HCM), ngay từ rất sớm hàng trăm bạn trẻ hâm mộ đã có mặt, xếp hàng để check-in và vào khu vực xem giải. Bầu không khí nhanh chóng trở nên sôi động khi các trận đấu diễn ra, với những tràng pháo tay vang dội, khẩu hiệu cổ vũ đầy nhiệt huyết và dĩ nhiên không thể thiếu những khoảnh khắc xúc động khi được chứng kiến các đội tuyển PUBG MOBILE đại diện Việt Nam giành chiến thắng, thậm chí lên ngôi.

Đặc biệt, trước giờ phát sóng, tại hai điểm Watch Party đều diễn ra các giải đấu cộng đồng mang tên “Đại Chiến Pochinki”, nơi người tham gia có cơ hội nhận về những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. Ngoài ra khi tham gia các minigame tại sự kiện, khán giả còn có cơ hội rinh về những phần quà hấp dẫn và có giá trị như: điện thoại, tai nghe hay áo thun…

Đáng chú ý hơn phần nhiều các bộ môn truyền thống, thể thao điện tử tận dụng tối đa sức mạnh của mạng xã hội để kết nối người hâm mộ. Sự tham gia của các KOLs, streamer nổi tiếng như Ngân Sát Thủ, Chin Gamer hay MS.Three... tại các buổi Watch Party cũng góp phần lan tỏa sức hút của giải đấu.

D’Xavier đăng quang thuyết phục, eSports Việt ghi dấu ấn

Tại vòng chung kết 2025 PMSL SEA Fall diễn ra từ ngày 26.9 - 28.9 tại Bangkok (Thái Lan), khu vực Việt Nam có 4 đại diện tranh tài, gồm D’Xavier, Team Secret, Team Flash và MGN Viking Esports. Trong đó, D’Xavier thi đấu nổi bật và giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 3, cũng là danh hiệu thứ 2 trong 2025 tại cấp độ SEA.

Với chiến thắng này, D’Xavier không chỉ nhận giải thưởng hơn 47.000 USD, mà còn ghi danh lần thứ 5 liên tiếp tại PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) – giải đấu thế giới danh giá nhất của bộ môn eSports này. Đây cũng là thành tích hiếm có, thể hiện sự ổn định và đẳng cấp cao của đội tuyển hàng đầu Việt Nam trên các đấu trường quốc tế.

D’Xavier thi đấu nổi bật và giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 Ảnh: TUẤN ANH

Bên cạnh đó, Team Secret và Team Flash cũng chính thức giành quyền tham dự 2025 PMGC, nhờ đủ điều kiện điểm tích lũy trong năm, qua đó không phụ lòng những khán giả trung thành của eSports Việt Nam.

Trong bối cảnh thể thao điện tử tiếp tục mở rộng ảnh hưởng toàn cầu, sự đồng hành của khán giả từ cả trực tuyến lẫn các hoạt động cộng đồng, chính là yếu tố tạo nên bản sắc riêng của nền eSports Việt Nam, tiếp thêm động lực để các tuyển thủ vững bước trên hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới.