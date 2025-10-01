Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Game

Cộng đồng người hâm mộ, nơi tiếp lửa mạnh mẽ cho thành công của PUBG MOBILE

Tuấn Anh
Tuấn Anh
01/10/2025 15:00 GMT+7

Khép lại giải vô địch PUBG MOBILE Đông Nam Á Mùa Thu 2025, người hâm mộ thể thao điện tử Việt Nam có quyền tự hào khi đội tuyển D’Xavier đã đăng quang đầy thuyết phục, đồng thời sẽ có tới 3 đại diện PUBG MOBILE nước nhà giành quyền tham dự giải thế giới 2025 PMGC vào cuối năm.

Trong những năm gần đây, thể thao điện tử (eSports) ngày càng khẳng định vị thế trong đời sống giới trẻ Việt Nam. Một trong những minh chứng rõ nét nhất là sự quan tâm đặc biệt dành của người hâm mộ dành cho các sự kiện lớn như giải vô địch PUBG MOBILE Đông Nam Á Mùa Thu 2025 (2025 PMSL SEA Fall). Nơi đây không chỉ quy tụ các đội tuyển hàng đầu khu vực tranh tài, mà còn thu hút sự đồng hành cuồng nhiệt từ khán giả nước nhà nói riêng lẫn khu vực SEA.

Khán giả - nhân tố quan trọng để thúc đẩy thể thao điện tử vươn xa

Không còn đơn thuần là trò chơi điện tử, PUBG MOBILE đã dần trở thành một xu hướng giải trí đa dạng dành cho cộng đồng. Vào hôm 28.9, hàng trăm bạn trẻ tại TP.HCM, Hà Nội và nhiều thành phố khác cùng tập trung tại các buổi xem chung (Watch Party) để theo dõi trọn vẹn vòng chung kết giải 2025 PMSL SEA Fall.

Cộng đồng người hâm mộ nơi tiếp lửa mạnh mẽ cho thành công của PUBG MOBILE - Ảnh 1.

Người hâm mộ xếp hàng để check-in và vào khu vực xem giải

Ảnh: Tuấn Anh

Tại các địa điểm tổ chức như Laika Cafe (Hà Nội) hay The Little Bean (TP.HCM), ngay từ rất sớm hàng trăm bạn trẻ hâm mộ đã có mặt, xếp hàng để check-in và vào khu vực xem giải. Bầu không khí nhanh chóng trở nên sôi động khi các trận đấu diễn ra, với những tràng pháo tay vang dội, khẩu hiệu cổ vũ đầy nhiệt huyết và dĩ nhiên không thể thiếu những khoảnh khắc xúc động khi được chứng kiến các đội tuyển PUBG MOBILE đại diện Việt Nam giành chiến thắng, thậm chí lên ngôi.

Đặc biệt, trước giờ phát sóng, tại hai điểm Watch Party đều diễn ra các giải đấu cộng đồng mang tên “Đại Chiến Pochinki”, nơi người tham gia có cơ hội nhận về những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. Ngoài ra khi tham gia các minigame tại sự kiện, khán giả còn có cơ hội rinh về những phần quà hấp dẫn và có giá trị như: điện thoại, tai nghe hay áo thun… 

Đáng chú ý hơn phần nhiều các bộ môn truyền thống, thể thao điện tử tận dụng tối đa sức mạnh của mạng xã hội để kết nối người hâm mộ. Sự tham gia của các KOLs, streamer nổi tiếng như Ngân Sát Thủ, Chin Gamer hay MS.Three... tại các buổi Watch Party cũng góp phần lan tỏa sức hút của giải đấu. 

D’Xavier đăng quang thuyết phục, eSports Việt ghi dấu ấn

Tại vòng chung kết 2025 PMSL SEA Fall diễn ra từ ngày 26.9 - 28.9 tại Bangkok (Thái Lan), khu vực Việt Nam có 4 đại diện tranh tài, gồm D’Xavier, Team Secret, Team Flash và MGN Viking Esports. Trong đó, D’Xavier thi đấu nổi bật và giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 3, cũng là danh hiệu thứ 2 trong 2025 tại cấp độ SEA.

Với chiến thắng này, D’Xavier không chỉ nhận giải thưởng hơn 47.000 USD, mà còn ghi danh lần thứ 5 liên tiếp tại PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) – giải đấu thế giới danh giá nhất của bộ môn eSports này. Đây cũng là thành tích hiếm có, thể hiện sự ổn định và đẳng cấp cao của đội tuyển hàng đầu Việt Nam trên các đấu trường quốc tế.

Cộng đồng người hâm mộ nơi tiếp lửa mạnh mẽ cho thành công của PUBG MOBILE - Ảnh 2.

D’Xavier thi đấu nổi bật và giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 3

Ảnh: TUẤN ANH

Bên cạnh đó, Team Secret và Team Flash cũng chính thức giành quyền tham dự 2025 PMGC, nhờ đủ điều kiện điểm tích lũy trong năm, qua đó không phụ lòng những khán giả trung thành của eSports Việt Nam.

Trong bối cảnh thể thao điện tử tiếp tục mở rộng ảnh hưởng toàn cầu, sự đồng hành của khán giả từ cả trực tuyến lẫn các hoạt động cộng đồng, chính là yếu tố tạo nên bản sắc riêng của nền eSports Việt Nam, tiếp thêm động lực để các tuyển thủ vững bước trên hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới.

Tin liên quan

Người chơi 'phát cuồng' với Attack On Titan tại booth PUBG Mobile

Người chơi 'phát cuồng' với Attack On Titan tại booth PUBG Mobile

Trong hai ngày diễn ra sự kiện Vietnam GameVerse 2025, tựa game PUBG Mobile tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi đưa nội dung hợp tác Attack On Titan đến với đời thực, thu hút hàng nghìn người hâm mộ thông qua nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Khám phá thêm chủ đề

PUBG Mobile Team Secret Team Flash D’Xavier Vòng Chung kết 2025 PMSL SEA Fall
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận