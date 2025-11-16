Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xuân Son biểu cảm cực hài trên sân, HLV Kim ráp đội hình đấu đội tuyển Lào
Video Thể thao

Xuân Son biểu cảm cực hài trên sân, HLV Kim ráp đội hình đấu đội tuyển Lào

Hồ Hiền
Hồ Hiền
16/11/2025 22:01 GMT+7

Chiều 16.11, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Lào, mở đầu giai đoạn hoàn thiện chiến thuật trước cuộc đối đầu với đội chủ nhà trong khuôn khổ lượt về vòng loại Asian Cup 2027.

Năng lượng của Xuân Son trong buổi tập với đội tuyển khiến người hâm mộ phấn khởi và phần nào an tâm.

Xuân Son biểu cảm cực hài trên sân, HLV Kim ráp đội hình đấu đội tuyển Lào

Chiều 16.11.2025, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Viêng Chăn, mở đầu giai đoạn hoàn thiện chiến thuật trước cuộc đối đầu với đội tuyển Lào trong khuôn khổ lượt về Vòng loại Asian Cup 2027.

Buổi tập diễn ra tại sân tập thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của LĐBĐ Lào, cách nơi đóng quân của đội khoảng 40 phút di chuyển. Thời tiết có mưa nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng tập luyện.

Sau 1 ngày nghỉ phục hồi thể lực, các cầu thủ bước vào bài tập đối kháng, chiến thuật với sự tập trung cao nhất. Trận gặp Lào được đánh giá là cơ hội để tuyển Việt Nam củng cố vị trí trong bảng F. Ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã giành chiến thắng 5-0 trên sân Bình Dương.

Xuân Son biểu cảm cực hài trên sân, HLV Kim ráp đội hình đấu đội tuyển Lào - Ảnh 1.

Mục tiêu của thầy trò HLV Kim là giành trọn ba điểm trong trận đấu với đội tuyển Lào vào 19.11 tới

ẢNH: VFF

Sau 4 trận, toàn đội đang có 9 điểm, tạm xếp sau Malaysia với khoảng cách 3 điểm, trong khi tuyển Lào đứng thứ 3 với 3 điểm. HLV Kim Sang-sik khẳng định dù được đánh giá cao hơn, nhưng đội tuyển Việt Nam cần tôn trọng đối thủ, thi đấu cẩn trọng và nỗ lực để giành lấy 3 điểm.

Tin liên quan

Hài hước khoảnh khắc Xuân Son tranh bóng cùng HLV Kim, nói đã hồi phục 100%

Hài hước khoảnh khắc Xuân Son tranh bóng cùng HLV Kim, nói đã hồi phục 100%

Sau gần một năm rời xa sân cỏ vì chấn thương dây chằng, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã có ngày trở lại đầy xúc động trong buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận gặp Lào tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Cận cảnh Xuân Son tái xuất đầy năng lượng trên sân tập cùng đội tuyển Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

Xuân Son đội tuyển Việt Nam Asian Cup 2027 việt nam - lào HLV Kim Sang-sik Viêng Chăn lịch đấu Việt Nam - Lào
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận