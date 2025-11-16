Năng lượng của Xuân Son trong buổi tập với đội tuyển khiến người hâm mộ phấn khởi và phần nào an tâm.

Xuân Son biểu cảm cực hài trên sân, HLV Kim ráp đội hình đấu đội tuyển Lào

Chiều 16.11.2025, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Viêng Chăn, mở đầu giai đoạn hoàn thiện chiến thuật trước cuộc đối đầu với đội tuyển Lào trong khuôn khổ lượt về Vòng loại Asian Cup 2027.

Buổi tập diễn ra tại sân tập thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của LĐBĐ Lào, cách nơi đóng quân của đội khoảng 40 phút di chuyển. Thời tiết có mưa nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng tập luyện.

Sau 1 ngày nghỉ phục hồi thể lực, các cầu thủ bước vào bài tập đối kháng, chiến thuật với sự tập trung cao nhất. Trận gặp Lào được đánh giá là cơ hội để tuyển Việt Nam củng cố vị trí trong bảng F. Ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã giành chiến thắng 5-0 trên sân Bình Dương.

Mục tiêu của thầy trò HLV Kim là giành trọn ba điểm trong trận đấu với đội tuyển Lào vào 19.11 tới ẢNH: VFF

Sau 4 trận, toàn đội đang có 9 điểm, tạm xếp sau Malaysia với khoảng cách 3 điểm, trong khi tuyển Lào đứng thứ 3 với 3 điểm. HLV Kim Sang-sik khẳng định dù được đánh giá cao hơn, nhưng đội tuyển Việt Nam cần tôn trọng đối thủ, thi đấu cẩn trọng và nỗ lực để giành lấy 3 điểm.