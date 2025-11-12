Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hài hước khoảnh khắc Xuân Son tranh bóng cùng HLV Kim, nói đã hồi phục 100%
Hồ Hiền
Hồ Hiền
12/11/2025 19:08 GMT+7

Sau gần một năm rời xa sân cỏ vì chấn thương dây chằng, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã có ngày trở lại đầy xúc động trong buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận gặp Lào tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Ngày 11.11.2025, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11, chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Lào trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Điểm nhấn trong buổi tập là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, đánh dấu ngày tái xuất đội tuyển quốc gia của nam tiền vệ sinh năm 1997 sau gần một năm vắng bóng vì chấn thương. Sự trở lại của Xuân Son có ý nghĩa không chỉ với anh mà cả với toàn đội và người hâm mộ.

Được biết, Xuân Son đã hoàn toàn bình phục sau thời gian dài điều trị chấn thương và sẵn sàng trở lại cống hiến cho màu áo đội tuyển. Trong buổi tập, anh thực hiện trọn vẹn giáo án, di chuyển linh hoạt và dứt điểm tự tin. Trước những băn khoăn về thể trạng, Xuân Son khẳng định anh đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng thi đấu với cường độ cao.

Suốt thời gian qua, Xuân Son cho biết anh vẫn duy trì tập luyện nghiêm túc và luôn trong trạng thái sẵn sàng. HLV Kim Sang-sik cho biết đội sẽ dành thời gian tập luyện tại sân Việt Trì trước khi di chuyển sang Lào thi đấu lượt về vào ngày 19.11.

Hài hước khoảnh khắc Xuân Son tranh bóng cùng HLV Kim, nói đã hồi phục 100% - Ảnh 1.

Xuân Son trên SVĐ Việt Trì ngày 11.11

ẢNH: VFF

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ, ông đặc biệt vui mừng khi chứng kiến Xuân Son trở lại đầy năng lượng.

HLV Kim Sang-sik khẳng định, đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân trong trận gặp Lào ngày 19.11 tới với mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng, khép lại năm 2025 bằng một kết quả trọn vẹn dành tặng người hâm mộ.

