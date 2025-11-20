Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi áp đặt Malaysia trận quyết đấu: Xuân Son gọi, Hoàng Hên trả lời…

Xuân Son sẽ giúp đem lại rất nhiều giải pháp cho hàng công đội tuyển Việt Nam ảnh: Thụy An

Đội tuyển Việt Nam: Xuân Son gọi...

Đêm 19.11, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 2-0 khá vất vả trước Lào với 2 bộ mặt khác nhau trong 2 hiệp đấu. Xuân Son vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất, nhưng đủ tạo ra khác biệt lớn giúp xuyên thủng hàng thủ dày đặc của đội chủ nhà.

Thể hình siêu "dày cơm" với bắp đùi và phần thân trên mạnh mẽ giúp Xuân Son dễ dàng khóa cứng các hậu vệ. Nhờ đó, tuyến giữa rất tự tin và thường xuyên tung ra những đường chuyền thẳng lên để anh xoay người hoặc làm tường cho các vị trí xung quanh.



Người hưởng lợi nhất chính là các đồng đội. Nhờ Xuân Son vững vàng như tảng đá, chân sút của CLB Hà Nội đã có rất nhiều không gian thoát xuống, để tỏa sáng với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo chưa kể 1 tình huống dứt điểm dội xà.

Xuân Son và Hoàng Hên sẽ giúp ông Kim tự tin đánh bại Malaysia ảnh: Thụy An

Khả năng hoạt động rộng của Xuân Son, luôn biết lùi về khi cần để kéo trung vệ đối thủ dâng lên giúp các vệ tinh Quang Hải, Hoàng Đức và Hai Long tìm được khoảng trống và sự nhịp nhàng chơi bóng và dứt điểm.

Thực tế, bộ mặt của đội tuyển Việt Nam chính là bản thu nhỏ của AFF Cup 2024, khi chúng ta từng chật vật trước chính Lào, Singapore trước khi Xuân Son xuất hiện và lối chơi trở nên bùng nổ, áp đặt đối thủ một cách mạnh mẽ ngay cả trên sân nhà Thái Lan ở chung kết lượt về.

...Hoàng Hên trả lời

Sau trận đấu, người hâm mộ Việt Nam thích thú khi tiền vệ Đỗ Hoàng Hên bất ngờ tung ra tấm ảnh ngồi nhà theo dõi qua truyền hình. Đó là sự khát khao, cũng là lời nhắc nhở của cựu cầu thủ Barca rằng anh đang rất nóng lòng đếm đến ngày ra mắt đội tuyển Việt Nam.

Đỗ Hoàng Hên đưa lên trang cá nhân ảnh anh ngồi xem đội tuyển Việt Nam thắng Lào vào tối 19.11

Đỗ Hoàng đang chơi rất tốt kể từ trở thành công dân Việt Nam ảnh: Đông Huyền

Nếu Xuân Son đã giúp đội tuyển Việt Nam khiến Thái Lan khiếp đảm đến mức không dám chơi bóng ngay trên sân nhà, buộc phải phạm lỗi liên tục và vỡ trận ở chung kết lượt về AFF Cup 2024, thì Hoàng Hên sẽ có thể đem đến điều gì?

CĐV V-League vẫn còn nhớ rõ bộ đôi Hendrio - Rafaelson đã cùng nhau làm mưa làm gió các sân bóng quốc nội như thế nào trong màu áo CLB Bình Định và sau đó là CLB Nam Định. Sau khi Xuân Son đoạt cúp vô địch AFF Cup thì Hoàng Hên cũng đã trở thành công dân Việt Nam.

Cuộc chiến cuối cùng của vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, trận quyết đấu với Malaysia vào tháng 3.2026 cũng sẽ là ngày người hâm mộ chứng kiến bộ đôi ăn ý này tái hợp với nhau trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sẽ rất mạnh khi tiếp Malaysia vào tháng 3.2026 ảnh: Thụy An

Trên sân cỏ Hoàng Hên và Xuân Son hiểu nhau như chân với tay. Do đó việc Hoàng Hên xuất hiện sẽ không chỉ giúp nâng cấp tính sáng tạo cho hàng công đội tuyển Việt Nam, mà còn giúp HLV Kim Sang-sik như sắm mới món vũ khí cực kỳ lợi hại.

Hoàng Hên sẽ cùng Hoàng Đức, Quang Hải, Thành Long (và cả Minh Khoa khi đó lành chấn thương - PV) tạo nên tứ giác tấn công đầy sáng tạo và kỹ thuật, để kết hợp với ngọn lửa chiến đấu của Tuấn Hải, Văn Vĩ, Tiến Anh... và cả Đình Bắc để tạo ra thế trận áp đặt trước Malaysia.

Đội tuyển Harimau Malayla vẫn rất đáng gờm với nhiều ngoại binh nhập tịch ngay cả khi vắng 7 cái tên nhập tịch lậu bị FIFA treo giò. Nhưng khi Xuân Son và Hoàng Hên tìm được nhịp chơi bóng cùng đội tuyển Việt Nam, chúng ta sẽ có thể kỳ vọng vào thứ bóng đá tấn công đáng chờ đợi vào tháng 3 tới.