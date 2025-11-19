Ghi bàn sau 318 ngày, Xuân Son cảm ơn bằng tiếng Việt ý nghĩa: Chờ được đại chiến Malaysia…

Xuân Son hôn bóng trước khi ghi bàn từ chấm 11 m ảnh: Thụy An

Xuân Son tri ân người hâm mộ

Đêm 19.11 chắc chắn cực kỳ đáng nhớ với cá nhân tiền đạo Nguyễn Xuân Son, đánh dấu anh trở lại đội tuyển Việt Nam - trận đấu chính thức đầu tiên - kể từ ngày rời xa sân cỏ vì chấn thương gãy xương mác trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 (ngày 5.1.20265).

Còn gì tuyệt vời hơn khi Xuân Son đã ghi được bàn thắng, pha mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam từ chấm 11 m ở phút 68, góp phần mở ra chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Lào để bảo toàn khoảng cách điểm số với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Xuân Son xúc động trong phần phỏng vấn nhanh sau trận đấu: "Tôi hạnh phúc khi ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng. Đây là trận đấu khó khăn. Đã rất lâu rồi, tôi đã nỗ lực hết mình để có khoảnh khắc này, để được đứng ở đây.

Xuân Son nói gì về tình huống đá phạt đền? Họp báo sau trận, cầu thủ nhập tịch gốc Brazil phát biểu: "Thực ra tôi không muốn nói về bản thân mình quá nhiều, điều quan trọng nhất là chiến thắng dành cho toàn đội. Trong tình huống penalty, tôi đã có sự trao đổi và chúng tôi đã hỏi Hoàng Đức là có muốn thực hiện không, nhưng mọi người đã dành quyền thực hiện cho tôi để có thể có được bàn thắng đầu tiên sau gần một năm do chấn thương. Lâu rồi tôi không thi đấu, đây là trận đấu đầu tiên của tôi trong khoảng gần một năm. Mọi người hỗ trợ và cổ vũ tôi rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả cổ động viên đã cổ vũ và đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam".

Khoảnh khắc đánh dấu sự trở lại của Xuân Son ảnh: Thụy An

Tôi biết chấn thương của mình nghiêm trọng và phải rất cố gắng mới trở lại được. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, trong đó có CĐV Việt Nam đã có mặt ở Lào để cổ vũ cho đội. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Tôi chờ đợi trận đấu gặp Malaysia vào tháng 3 năm sau". Anh nhấn mạnh thêm bằng tiếng Việt: "Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi".

Chiến thắng 2-0 giúp đội tuyển Việt Nam tạm xếp nhì bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang tạm có 12 điểm và thua Malaysia (có 15 điểm) là 3 điểm. Tuy nhiên tình thế rất có thể sẽ thay đổi sau án phạt của FIFA lên Harimau Malaya.

Phía trước Xuân Son sẽ là mục tiêu tập luyện cùng CLB Nam Định để chuẩn bị cho ngày trở lại V-League và các đấu trường quốc tế, trước khi cùng đội tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia trên sân nhà vào tháng 3.2026, quyết định tấm vé dự Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út.