Xuân Son cực son, lập công từ chấm phạt đền: Nhưng Tuấn Hải mới là ‘thần tài’ của Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam chúc mừng Xuân Son ghi bàn ngay trận đầu tái xuất sau 10 tháng ảnh: Thụy An

Hiệp 1 khó khăn của đội tuyển Việt Nam

Ở trận đấu cuối cùng trong năm 2025, đội tuyển Việt Nam đã bước ra sân vận động quốc gia Lào với đội hình rất mạnh. HLV Kim Sang-sik đã đặt niềm tin vào Đặng Văn Lâm trong khung gỗ, được che chắn bởi bộ 3 trung vệ Xuân Mạnh, Duy Mạnh và Tiến Dũng.

Bất ngờ lớn nhất là Lê Văn Đô được trao đá chạy cánh phải trong khi Trương Tiến Anh phải dự bị. Có vẻ như ông Kim mong muốn sự ăn ý ở CLB Công an Hà Nội với Quang Hải (trận này đá tiền đạo lệch phải) sẽ giúp Văn Đô tạo ra sự đột biến nơi cánh phải.

Trận đấu này Hoàng Đức đá cặp với Thành Long ở giữa sân, cho thấy ý đồ chơi tấn công áp đặt của đội tuyển Việt Nam, trong đó Cao Pendant Quang Vinh được chỉ đạo dâng lên khá cao, khi cần hơi bó vào trong để hỗ trợ phòng ngự.

Xuân Son ‘khai nòng’ ngày trở lại, Tuấn Hải lập siêu phẩm vào lưới đội tuyển Lào

Một pha dứt điểm của Tiến Linh trong hiệp 1 ảnh: Thụy An

Trên hàng công, Tiến Linh chơi cao nhất và Văn Vĩ tiếp tục được ông Kim sắp đá như tiền đạo trái. Có thể thấy BHL đội tuyển Việt Nam đề ra cách tiếp cận rất rõ ràng là chơi áp đặt và thắng thuyết phục trước đối thủ từng thua chúng ta 0-5 ở trận lượt đi.

Đội tuyển Việt Nam đã dành phần lớn thời gian của hiệp 1 chơi bên phần sân của đội chủ nhà, kiểm soát bóng rất tốt, nhưng gặp nhiều khó khăn trên mặt sân khá trơn trượt và mấp mô. Trong khi đó, đội Lào rất chịu khó đeo bám, tranh chấp quyết liệt và có những phương án bóng dài phản công khá sắc bén.

Xuân Son trở lại ấn tượng

Sau hiệp 1 tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể có bàn thắng, HLV Kim Sang-sik đã tung Xuân Son vào sân đầu hiệp 2, tăng thêm hỏa lực bằng Tuấn Hải, Gia Hưng và Hai Long được tiếp đạn bởi cặp Quang Hải - Hoàng Đức kiểm soát khu trung tuyến.

Quả phạt đền thành bàn của Xuân Son ảnh: Thụy An

Những sức ép khủng khiếp đó đã cho ra kết quả, khi hậu vệ Lào để bóng chạm tay sau pha bứt tốc của Tuấn Hải. Trên chấm 11 m, Xuân Son đã không cho thủ môn Lào một cơ hội nào, tung ra cú sút mạnh mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam ở phút 68.

Bàn thắng này chính là điểm mấu chốt thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, khi đội tuyển Việt Nam chơi thanh thoát hơn với hàng công hoàn toàn mới trong khi đội chủ nhà Lào có dấu hiệu xuống sức, với nhiều cầu thủ liên tục bị đau nằm sân.

Trong những phút cuối cùng, đội tuyển Việt Nam nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng. Nhưng phải đáng khen tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của đội chủ nhà Lào. Bất chấp thể lực suy giảm và cả các pha chấn thương, họ vẫn không từ bỏ, quyết tâm tìm bàn gỡ.

Tuấn Hải tỏa sáng với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo Ảnh: Thụy An

Nỗ lực không ngừng và pha tung người vô lê tuyệt đẹp đã giúp Tuấn Hải đánh dấu ngày thi đấu tuyệt vời cho riêng mình bằng bàn ấn định tỷ số 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Riêng anh trước đó đã có tình huống kiến tạo đem về quả penalty cho Xuân Son.

Với kết quả 2-0 chung cuộc, đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất tốt các khâu chuẩn bị cuối cùng cho đến vòng áp chót vòng loại Asian Cup 2027. HLV Kim Sang-sik sẽ tự tin hơn khi nhìn vào Xuân Son hướng đến trận quyết đấu với Malaysia vào tháng 3 năm sau để tranh vé dự Asian Cup 2027.