Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thầy Kim tạm chia tay đội tuyển Việt Nam sau trận gặp Lào, tái ngộ U.23 cho HCV SEA Games

Linh Nhi
Linh Nhi
19/11/2025 10:09 GMT+7

Sau trận đấu với đội tuyển Lào vào tối nay, HLV Kim Sang-sik sẽ tạm chia tay đội tuyển Việt Nam để cùng đội U.23 Việt Nam bước vào hành trình cam go tại SEA Games 33 và sau đó là giải U.23 châu Á 2026.

Đội U.23 Việt Nam báo cáo thầy Kim chuyến du đấu tại Trung Quốc

Đội U.23 Việt Nam đã khép lại hành trình tại giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025 bằng trận thua sát nút 0-1 trước U.23 Hàn Quốc ở lượt đấu cuối vào tối 18.11. Thầy Kim Sang-sik không đi cùng đội ở chuyến thi đấu này.

Dù không có được kết quả như mong muốn, thầy trò quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh vẫn thu nhận nhiều trải nghiệm quan trọng khi đối đầu với một trong những đội bóng trẻ hàng đầu châu Á, qua đó tích lũy thêm hành trang hướng tới SEA Games 33.

Thầy Kim tạm chia tay đội tuyển Việt Nam sau trận gặp Lào, tái ngộ U.23 cho HCV SEA Games- Ảnh 1.

Thầy Kim tạm chia tay đội tuyển Việt Nam sau trận gặp Lào, tái ngộ U.23 cho HCV SEA Games- Ảnh 2.

Đội trưởng Văn Trường nhiều khả năng chia tay SEA Games 33 vì chấn thương

Bước vào trận đấu, Ban huấn luyện tiếp tục đẩy mạnh công tác thử nghiệm với bộ ba trung vệ trẻ Lê Văn Hà – Đặng Tuấn Phong – Nguyễn Đức Anh, kết hợp cùng các trụ cột giàu kinh nghiệm quốc tế như Khuất Văn Khang, Võ Anh Quân, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thanh Nhàn. 

Sơ đồ chiến thuật được xây dựng theo hướng đề cao khả năng tổ chức phòng ngự, chuyển trạng thái nhanh và tận dụng tốc độ của các mũi tấn công. Dưới sức ép lớn từ U.23 Hàn Quốc, hàng thủ áo đỏ vẫn duy trì được sự tập trung và kỷ luật. U.23 Việt Nam thậm chí có cơ hội tạo đột biến từ tình huống bứt tốc quen thuộc của Thanh Nhàn. Tuy vậy, phút 32, từ quả đá phạt bên trái, Kim Myeong-jun băng vào dứt điểm cận thành, đưa đội bóng trẻ Hàn Quốc vượt lên dẫn trước. Không chùn bước, U.23 Việt Nam chủ động đẩy đội hình cao hơn, đặc biệt khai thác hiệu quả hành lang trái với những pha phối hợp tốc độ giữa Đình Bắc và Khuất Văn Khang. Các tình huống leo biên, căng ngang được tổ chức liên tiếp, gây không ít khó khăn cho hàng thủ đối phương.

Thầy Kim tạm chia tay đội tuyển Việt Nam sau trận gặp Lào, tái ngộ U.23 cho HCV SEA Games- Ảnh 3.

HLV Kim Sang-sik

Sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh thực hiện ba sự thay đổi nhằm tăng cường sức tấn công. Tuy nhiên, U.23 Hàn Quốc cho thấy ưu thế về thể lực và kinh nghiệm trận mạc. Phút 52, thủ môn Trần Trung Kiên có pha cứu thua xuất sắc, giúp U.23 Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng. Dẫu vậy, Hàn Quốc vẫn giữ được sự chủ động cho đến cuối trận, bảo toàn chiến thắng 1-0. 

 Khép lại Panda Cup 2025 với một trận thắng (trước Trung Quốc) và hai trận thua sát nút, U.23 Việt Nam đã có những trận đấu cọ xát vô cùng quý giá trước ba đối thủ mạnh hàng đầu châu lục: Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Đây là những trải nghiệm có tính kiểm nghiệm quan trọng giúp Ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện đội hình, đánh giá nhân sự và điều chỉnh chiến thuật. Những bài học rút ra tại Panda Cup sẽ là nền tảng để “Những chiến binh trẻ sao vàng” tự tin hơn khi bước vào mục tiêu lớn nhất trong giai đoạn cuối năm: SEA Games 33, trước khi tiếp tục hướng đến VCK U23 châu Á 2026.

Tối nay 19.11, đội tuyển Việt Nam do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt sẽ đấu đội chủ nhà Lào tại vòng loại Asian Cup. Sau trận này, đội tuyển Việt Nam sẽ tạm giải tán để ông Kim tập trung tối đa cho U.23 Việt Nam. Ông Kim và các học trò trẻ sẽ tái ngộ dự kiến ngày 22.11. 

