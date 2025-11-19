Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu 100 HCV, dự SEA Games với diện mạo mới

Tham vọng của thể thao Việt Nam ở SEA Games 33

Thể thao Việt Nam đã giành ngôi nhất toàn đoàn ở 2 kỳ SEA Games liên tục (31 và 32).

Trong đó tại SEA Games 31 trên sân nhà, các VĐV Việt Nam đoạt 446 huy chương (205 HCV, 125 HCB, 116 HCĐ).

1 năm sau, số huy chương dù giảm xuống 355 (136 HCV, 105 HCB, 114 HCĐ), nhưng ngôi đầu vẫn minh chứng cho sự ổn định của đoàn Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh là niềm hy vọng của bắn súng Việt Nam ẢNH: REUTERS

Tại SEA Games 33, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam nhận định: "Không đơn giản để thể thao Việt Nam tái lập thành tích tại các kỳ SEA Games trước, khi các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là chủ nhà Thái Lan, đang chuẩn bị rốt ráo và mang đến lực lượng mạnh. Ngoài ra, một số nội dung thế mạnh của đoàn Việt Nam không có trong chương trình thi đấu. Tuy nhiên, thể thao Việt Nam hướng đến là một trong những quốc gia dẫn đầu SEA Games, có thể là tốp 2 hoặc tốp 3".

Tại buổi làm việc, báo cáo công tác chuẩn bị SEA Games 33, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương cùng lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam, đại diện các bộ môn, BHL phân tích, đánh giá, rà soát lại các yếu tố, chỉ tiêu và thống nhất chỉ tiêu chung cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 là giành 100 HCV.

Trong đó, điền kinh, bắn súng... là những môn trọng điểm giành huy chương. Đội điền kinh đặt chỉ tiêu giành từ 12 HCV trở lên. Trong đó, một số nội dung sẽ "cho ra lò" lứa VĐV trẻ đã được chuẩn bị trong suốt 2 năm qua, đáng chú ý là những VĐV ở nội dung 100 m, tiếp sức 4x100 m.

Điền kinh Việt Nam đặt chỉ tiêu tối thiểu 12 HCV ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đội tuyển bắn súng cũng đang bước vào giai đoạn cuối trước khi "hành quân" sang Thái Lan. Để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho các VĐV, Cục TDTT Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị như Quân đội, Công an… để hỗ trợ, đảm bảo trang thiết bị tập luyện như súng (mỗi VĐV trọng điểm được trang bị 3 khẩu súng), đạn.

Các xạ thủ từng tham dự ASIAD, Olympic là Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền, Phạm Quang Huy sẽ tiếp tục tham dự SEA Games. Dự kiến, bắn súng đặt chỉ tiêu giành từ 7 HCV.

Tấm áo mới của đoàn thể thao Việt Nam

Thể thao Việt Nam sẽ có diện mạo mới ở SEA Games 33, với bộ sưu tập 2025 - 2026 RISE BEYOND của JOGARBOLA VIETNAM. Đây là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc, nơi từng đường kim, mũi chỉ được dệt nên từ bàn tay của con người Việt Nam bằng tinh thần chiến đấu mãnh liệt, khát vọng vươn xa và tình yêu tổ quốc cháy bỏng.

Trên hành trình chinh phục các đấu trường quốc tế, từ quê hương đến các nước trong khu vực và thế giới, đoàn thể thao Việt Nam đã viết nên biết bao khoảnh khắc lịch sử.

Thể thao Việt Nam lên đường dự SEA Games 33 với áo mới ẢNH: JOGARBOLA VIỆT NAM

Mỗi khi ngôi sao vàng năm cánh rực sáng trên ngực áo, triệu con tim Việt Nam lại cùng hòa nhịp trong niềm tự hào và xúc động. Jogarbola vinh dự được đồng hành trong từng bước chạy, từng giọt mồ hôi và những giây phút bùng nổ ấy, những dấu son không thể phai trong lịch sử thể thao nước nhà.

Mỗi họa tiết trong bộ sưu tập RISE BEYOND được lấy cảm hứng từ bầu trời đêm huyền ảo, nơi pháo hoa rực rỡ, ngôi sao tỏa sáng và sao băng vụt qua trong khoảnh khắc huy hoàng. Đó là biểu tượng cho ý chí bền bỉ và khát vọng vươn lên của những chiến binh sao vàng, những VĐV Việt Nam luôn dám vượt qua giới hạn để chạm tới vinh quang.

Khoác lên "Rise Beyond" là khoác lên niềm kiêu hãnh Việt Nam, mang theo tinh thần chiến binh sao vàng, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới.