5.000 VĐV vượt mưa lạnh chinh phục giải marathon Liên Minh Group mở rộng 2025

"Mỗi bước chân – Một ước mơ" tại giải marathon Liên Minh Group

Giải marathon Liên Minh Group mở rộng 2025 vừa kết thúc tại Đà Lạt để lại nhiều ấn tượng. Trời mưa và giá lạnh nhưng 5.000 VĐV vẫn có mặt đông đủ dự lễ khai mạc và nỗ lực thi đấu. Hầu hết các VĐV đã không bỏ cuộc, trong đó có 1.500 VĐV hoàn thành cự ly thi đấu với thời gian dưới 45 phút.

Các VĐV hào hứng tranh tài giải marathon Liên Minh Group mở rộng 2025 ẢNH: BTC

Ban tổ chức quy định cứ mỗi VĐV hoàn thành thi đấu trong quãng thời gian dưới 45 phút thì Liên Minh group và các nhà tài trợ đóng góp 100.000 đồng vào Quỹ Khuyến học "Mỗi bước chân – Một ước mơ". Nhờ đó tổng số tiền được trao vào quỹ là 150 triệu đồng. Số tiền này được ban tổ chức gửi đến Sở GD-ĐT Lâm Đồng nhằm trao học bổng cho các em học sinh khó khăn hiếu học ở vùng sâu vùng xa.

Ban tổ chức đã trao tổng giải thưởng lên đến 80 triệu đồng để vinh danh các vận động viên xuất sắc ở cự ly 5 km, bao gồm các giải nhất, nhì, ba cho cả hạng nam và nữ, cùng 20 giải Khuyến khích.

Giải marathon Liên Minh Group mở rộng 2025 mang về 150 triệu đồng cho quỹ khuyến học ẢNH: BTC

Đại diện ban tổ chức cho biết giải marathon Liên Minh Group mở rộng sẽ trở thành hoạt động nhân văn, giáo dục và thể thao thường niên nhằm lan tỏa, mở rộng các hoạt động thiện nguyện.



