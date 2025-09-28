Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Sốc với kỷ lục mới được lập sâu tại giải quốc tế Green Marathon 2025

Thu Thảo
Thu Thảo
28/09/2025 14:33 GMT+7

Runner Huỳnh Anh Khôi đã gây sốc khi lập kỷ lục mới ở đường chạy chuẩn quốc tế AIMS HDBank Green Marathon vừa được thiết lập vào sáng 28.9 ở xã Cần Giờ, TP.HCM. Anh đã phá sâu đến 5 phút 25 giây.

VĐV marathon 22 tuổi tạo ấn tượng đặc biệt

Nổi lên như một runner mới cự phách, Huỳnh Anh Khôi đã sớm tạo dấu ấn trong cộng đồng giới chạy bộ Việt Nam. 

Sinh năm 2003, Anh Khôi chỉ mới tham gia đường chạy trong hơn 2 năm qua, nhưng sớm đã đứng vào hàng ngũ những người Việt Nam chạy marathon nhanh nhất và đã sớm có vài danh hiệu trong tốp 3. 

Xuất thân là VĐV điền kinh của TP.HCM ở cự ly ngắn và trung bình, Khôi sớm có tố chất của một tay chạy mạnh mẽ, dẻo dai. Nhưng chính Khôi thừa nhận sau một thời gian theo đuổi loại hình này, là mình cảm thấy không phù hợp nên quyết định chuyển sang chạy marathon. Từ đó anh bắt đầu tìm thấy động lực và niềm vui khi tham gia hầu hết các giải chạy bộ từ phong trào đến quốc tế và dần khẳng định được chỗ đứng.

Sốc với kỷ lục mới được lập sâu tại giải quốc tế Green Marathon 2025- Ảnh 1.

Huỳnh Anh Khôi chiến thắng ở đích đến

ẢNH: THU THẢO

Chính nhờ kinh nghiệm tham gia và sự bền bỉ, phân phối sức hợp lý cùng sự tập trung cao trong thi đấu mà Huỳnh Anh Khôi đã chiến thắng vẻ vang ở giải chạy lần thứ tư, HDBank Green Marathon 2025 tại xã Cần Giờ.

Thời tiết mát mẻ, đường chạy quá đẹp giữa không gian sinh thái trong lành, cộng với lòng quyết tâm và sự sung sức, Khôi gây bất ngờ khi lập thành tích 2 giờ 27 phút 18 giây ở nội dung 42 km, phá sâu kỷ lục cũ đến 5 phút 25 giây. Không những thế, Anh Khôi còn vượt xa thông số người thứ nhì là Lê Văn Tuấn hơn 4 phút và người thứ ba là Lý Phi Hải đến 16 phút. Một thành tích vô cùng ấn tượng, một bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp của Anh Khôi, cho thấy tiềm năng và sức bật vô cùng lớn của runner mới 22 tuổi này.

Sốc với kỷ lục mới được lập sâu tại giải quốc tế Green Marathon 2025- Ảnh 2.

Niềm vui của Lê Thị Hà

ẢNH: THU THẢO

Ở bảng nữ, runner Lê Thị Hà cũng cán đích ấn tượng với thời gian 2 giờ 58 phút 27 giây. Đây cũng là thành tích tốt nhất của Hà sau nhiều lần đều chạy hơn 3 giờ. Còn ở nội dung half marathon, 2 runner Phạm Ngọc Phan (1 giờ 14 phút 12 giây), Nguyễn Khánh Ly (1 giờ 29 phút 24 giây) là những người giành chiến thắng nam và nữ. Ngoài ra còn nhiều giải thưởng vui khỏe khác như chồng cõng vợ, tiếp sức đồng đội...

Sốc với kỷ lục mới được lập sâu tại giải quốc tế Green Marathon 2025- Ảnh 3.

Gần 4.000 VĐV tham gia giải chạy ở xã Cần Giờ

ẢNH: THU THẢO

Thu hút gần 4.000 VĐV tham gia, giải đấu này là sự kiện thường niên do Liên đoàn Điền kinh TP.HCM phối hợp Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ UNIQUE  tổ chức, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Sở VH-TT TP.HCM, sự đồng hành của UNESCO. HDBank Green Marathon 2025 không chỉ là một giải chạy thể thao, mà còn là sự kiện cộng đồng mang đậm dấu ấn nhân văn với nhiều hoạt động xanh ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Sốc với kỷ lục mới được lập sâu tại giải quốc tế Green Marathon 2025- Ảnh 4.

Hào hứng nội dung chồng cõng vợ

ẢNH: THU THẢO

Với mong muốn biến đường chạy thành hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc, giải đấu đã lồng ghép nhiều chương trình thiết thực như trồng cây tạo mảng xanh, thu gom rác thải, tặng quà trung thu và xe đạp cho trẻ em khó khăn. Điều này góp phần lan tỏa tinh thần bảo vệ hệ sinh thái biển và rừng, là những hoạt động song hành cùng giải đấu, mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi tới cộng đồng, hãy hành động ngay hôm nay để gìn giữ môi trường sống cho thế hệ mai sau.

Sốc với kỷ lục mới được lập sâu tại giải quốc tế Green Marathon 2025- Ảnh 5.

Các VĐV xuất phát lúc trời chưa sáng, chạy trên cung đường xanh mát, dễ chịu

ẢNH: THU THẢO

Bên cạnh đó, chương trình về nguồn với lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Cần Giờ và lễ viếng đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ rừng Sác, cũng góp phần bồi đắp truyền thống uống nước nhớ nguồn. Đặc biệt, giải chạy còn góp phần quảng bá hình ảnh xã Cần Giờ và lễ hội Nghinh Ông – di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đến với cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế, khẳng định giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của vùng đất giàu bản sắc này.

Tin liên quan

Chung kết giải chạy Báo Hà Nội mới 2025: Lan tỏa thông điệp vì hòa bình

Chung kết giải chạy Báo Hà Nội mới 2025: Lan tỏa thông điệp vì hòa bình

Sáng 28.9 tại khu vực trước đền Bà Kiệu (Hà Nội), chung kết giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình đã diễn ra thu hút hơn 3.000 VĐV. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là một ngày hội lớn của sức khỏe, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình.

Nhà vô địch thế giới Lại Lý Huynh với bản lĩnh phi thường, qua lăng kính người Trung Quốc

Chuyện về nhà tân vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh

Khám phá thêm chủ đề

marathon Cần Giờ kỷ lục
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận