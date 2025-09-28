Sốc với kỷ lục mới được lập sâu tại giải quốc tế Green Marathon 2025

VĐV marathon 22 tuổi tạo ấn tượng đặc biệt

Nổi lên như một runner mới cự phách, Huỳnh Anh Khôi đã sớm tạo dấu ấn trong cộng đồng giới chạy bộ Việt Nam.

Sinh năm 2003, Anh Khôi chỉ mới tham gia đường chạy trong hơn 2 năm qua, nhưng sớm đã đứng vào hàng ngũ những người Việt Nam chạy marathon nhanh nhất và đã sớm có vài danh hiệu trong tốp 3.

Xuất thân là VĐV điền kinh của TP.HCM ở cự ly ngắn và trung bình, Khôi sớm có tố chất của một tay chạy mạnh mẽ, dẻo dai. Nhưng chính Khôi thừa nhận sau một thời gian theo đuổi loại hình này, là mình cảm thấy không phù hợp nên quyết định chuyển sang chạy marathon. Từ đó anh bắt đầu tìm thấy động lực và niềm vui khi tham gia hầu hết các giải chạy bộ từ phong trào đến quốc tế và dần khẳng định được chỗ đứng.

Huỳnh Anh Khôi chiến thắng ở đích đến ẢNH: THU THẢO

Chính nhờ kinh nghiệm tham gia và sự bền bỉ, phân phối sức hợp lý cùng sự tập trung cao trong thi đấu mà Huỳnh Anh Khôi đã chiến thắng vẻ vang ở giải chạy lần thứ tư, HDBank Green Marathon 2025 tại xã Cần Giờ.

Thời tiết mát mẻ, đường chạy quá đẹp giữa không gian sinh thái trong lành, cộng với lòng quyết tâm và sự sung sức, Khôi gây bất ngờ khi lập thành tích 2 giờ 27 phút 18 giây ở nội dung 42 km, phá sâu kỷ lục cũ đến 5 phút 25 giây. Không những thế, Anh Khôi còn vượt xa thông số người thứ nhì là Lê Văn Tuấn hơn 4 phút và người thứ ba là Lý Phi Hải đến 16 phút. Một thành tích vô cùng ấn tượng, một bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp của Anh Khôi, cho thấy tiềm năng và sức bật vô cùng lớn của runner mới 22 tuổi này.



Niềm vui của Lê Thị Hà ẢNH: THU THẢO

Ở bảng nữ, runner Lê Thị Hà cũng cán đích ấn tượng với thời gian 2 giờ 58 phút 27 giây. Đây cũng là thành tích tốt nhất của Hà sau nhiều lần đều chạy hơn 3 giờ. Còn ở nội dung half marathon, 2 runner Phạm Ngọc Phan (1 giờ 14 phút 12 giây), Nguyễn Khánh Ly (1 giờ 29 phút 24 giây) là những người giành chiến thắng nam và nữ. Ngoài ra còn nhiều giải thưởng vui khỏe khác như chồng cõng vợ, tiếp sức đồng đội...

Gần 4.000 VĐV tham gia giải chạy ở xã Cần Giờ ẢNH: THU THẢO

Thu hút gần 4.000 VĐV tham gia, giải đấu này là sự kiện thường niên do Liên đoàn Điền kinh TP.HCM phối hợp Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ UNIQUE tổ chức, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Sở VH-TT TP.HCM, sự đồng hành của UNESCO. HDBank Green Marathon 2025 không chỉ là một giải chạy thể thao, mà còn là sự kiện cộng đồng mang đậm dấu ấn nhân văn với nhiều hoạt động xanh ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Hào hứng nội dung chồng cõng vợ ẢNH: THU THẢO

Với mong muốn biến đường chạy thành hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc, giải đấu đã lồng ghép nhiều chương trình thiết thực như trồng cây tạo mảng xanh, thu gom rác thải, tặng quà trung thu và xe đạp cho trẻ em khó khăn. Điều này góp phần lan tỏa tinh thần bảo vệ hệ sinh thái biển và rừng, là những hoạt động song hành cùng giải đấu, mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi tới cộng đồng, hãy hành động ngay hôm nay để gìn giữ môi trường sống cho thế hệ mai sau.

Các VĐV xuất phát lúc trời chưa sáng, chạy trên cung đường xanh mát, dễ chịu ẢNH: THU THẢO

Bên cạnh đó, chương trình về nguồn với lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Cần Giờ và lễ viếng đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ rừng Sác, cũng góp phần bồi đắp truyền thống uống nước nhớ nguồn. Đặc biệt, giải chạy còn góp phần quảng bá hình ảnh xã Cần Giờ và lễ hội Nghinh Ông – di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đến với cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế, khẳng định giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của vùng đất giàu bản sắc này.