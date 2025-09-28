Chung kết giải chạy Báo Hà Nội mới 2025: Lan tỏa thông điệp vì hòa bình

Dự lễ khai mạc giải chạy bộ có ông Lê Quốc Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân; ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; ông Nguyễn Hồng Minh - Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam; ông Hồ Quang Lợi - Phó chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam; bà Vũ Thu Hà - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội; ông Nguyễn Minh Đức - Tổng biên tập Báo Hà Nội mới; lãnh đạo Sở VH-TT Hà Nội; đại diện đại sứ quán các nước, các tổ chức, các trường quốc tế tại Hà Nội; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương.

Phát biểu khai mạc giải chạy, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, hòa chung không khí sôi nổi kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2025); 26 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là thành phố vì hòa bình, UBND thành phố long trọng tổ chức chung kết giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025.

Hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước", Giải chạy Báo Hà Nội mới được tổ chức từ năm 1974, đến nay đã trở thành sự kiện thường niên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân thủ đô, các VĐV của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và các VĐV đến từ các tổ chức nước ngoài, các đại sứ quán tại Hà Nội tham dự. Năm 2025, giải tiếp tục khẳng định là một trong những giải đấu giàu truyền thống của làng điền kinh Việt Nam sau 49 lần tổ chức.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc giải chạy ẢNH: BTC

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà cũng nhấn mạnh, chung kết cấp thành phố giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025 hôm nay có sự góp mặt của hơn 3.000 VĐV, cán bộ thuộc các khối xã, phường, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề của Hà Nội và các tỉnh, thành phố; trong đó, có 250 người nước ngoài là cán bộ, nhân viên của 20 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trường quốc tế đang học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội.

Các VĐV nước ngoài hào hứng tham gia giải chạy

BTC trao giải cho các VĐV

Bên cạnh đó, giải chạy còn thu hút sự tham gia của 2.500 VĐV là lãnh đạo các cơ quan trung ương và TP.Hà Nội, các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Liên đoàn Lao động Hà Nội; các đơn vị công an, quân đội thuộc lực lượng vũ trang; lãnh đạo UBND và giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 126 xã, phường trên địa bàn thủ đô tham gia chạy hưởng ứng. Đặc biệt, bên cạnh các nội dung thi đấu chuyên môn, giải chạy còn mang thông điệp rất ý nghĩa vì hòa bình. Khách mời và các VĐV sẽ cùng nhau ký thông điệp hòa bình gửi tới bạn bè năm châu nhằm góp thêm tiếng nói của tình đoàn kết, nhân ái và ý chí quyết tâm hướng tới một tương lai tốt đẹp trên toàn cầu.

Ngay sau đó, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ đã đọc thông điệp hòa bình trong đó nhấn mạnh: "Hòa bình - hai tiếng thiêng liêng với dân tộc Việt Nam nói chung và nhân dân Hà Nội nói riêng. Hôm nay, dưới bầu trời thu của thủ đô Hà Nội, chúng ta cùng bạn bè quốc tế bày tỏ khát vọng hòa bình, chấm dứt bạo lực, chiến tranh, để mọi dân tộc được sống trong hòa bình, hạnh phúc, ấm no. Hãy cùng với chúng tôi sát cánh bên nhau, lan tỏa thông điệp của hòa bình, tình đoàn kết, tình yêu thương và cùng nguyện cầu bình an đến với nhân loại trên thế giới".

Các đại biểu và VĐV cùng nhau chạy hưởng ứng ẢNH: BTC

Sau tuyên bố, các đại biểu đã cùng nhau ký Thông điệp hòa bình thể hiện ý chí và quyết tâm chung hướng tới một tương lai tốt đẹp trên toàn cầu. Trước khi các nội dung thi đấu chính thức diễn ra, các đại biểu và VĐV cùng nhau chạy hưởng ứng.