Đặc sắc giải chạy AEON Ekiden 2025

Giải chạy AEON Ekiden 2025 lần đầu được tổ chức tại Hà Nội, Huế, TP.HCM ẢNH: BTC

Theo thông tin từ ban tổ chức, sau 4 năm, giải chạy AEON Ekiden và AEON Cosplay Festival thu hút gần 22.000 VĐV tham gia, trở thành sân chơi thường niên thúc đẩy lối sống lành mạnh, gắn kết cộng đồng và còn là cầu nối để đồng hành, đóng góp vào sự bứt phá mạnh mẽ của ngành du lịch tại các địa phương.

Giải chạy AEON Ekiden năm nay đã được tổ chức tại 3 địa điểm là AEON Hà Đông (Hà Nội), AEON Huế, AEON Bình Tân (TP.HCM). Giải đấu ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ cho các thành viên trong gia đình, bạn bè. AEON Ekiden không chỉ đơn thuần là một giải chạy, mà còn là sự kết hợp độc đáo giữa thể thao và giao lưu văn hóa.

Huy chương giải chạy AEON Ekiden 2025 được làm từ vật liệu tái chế thân thiện với môi trường ẢNH: BTC

Năm nay, giải chạy AEON Ekiden được chia thành hai bảng đấu gồm: bảng A (ít nhất có một thành viên từ 5 đến 12 tuổi) và bảng B (với các thành viên từ 13 tuổi trở lên), tạo điều kiện cho cả gia đình và nhóm bạn trẻ cùng tham gia. Đường chạy được thiết kế phù hợp với mọi độ tuổi, lan tỏa tinh thần thể thao, lối sống lành mạnh và gắn kết cộng đồng.











