Nhà vô địch thế giới Lại Lý Huynh với bản lĩnh phi thường, qua lăng kính người Trung Quốc

Tâm điểm của giới cờ tướng là trận chung kết nội dung nam giải vô địch thế giới lần thứ 19 (diễn ra ngày 27.9), nơi kỳ thủ Trung Quốc Doãn Thăng đối đầu với kỳ thủ Việt Nam Lại Lý Huynh. Trong những năm gần đây, Doãn Thăng đạt nhiều thành tích ấn tượng, vừa mới giành chức vô địch tại giải cờ tướng nhanh thế giới lần thứ 3. Trong khi đó, Lại Lý Huynh được mệnh danh là "kỳ thủ số một hải ngoại", từng nhiều lần tạo địa chấn tại giải đồng đội hạng A Trung Quốc, đánh bại hàng loạt cao thủ hàng đầu của Trung Quốc. Anh cũng chính là á quân của kỳ giải vô địch thế giới trước đó.

Ngược dòng ngoạn mục, Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới

Doãn Thăng chiếm ưu thế khai cục

Trong trận chung kết, Doãn Thăng cầm quân đỏ đi trước, khai cục bằng thế trận "tiên nhân chỉ lộ" đối đầu với "tốt để pháo". Các nước đi của Doãn Thăng diễn ra nhanh chóng, cho thấy sự chuẩn bị rất kỹ càng về mặt khai cục. Ở hiệp thứ 11, Doãn Thăng sử dụng trung pháo phối hợp với xe cánh trái chuẩn bị tấn công vào tượng đối phương. Đây là một nước đi mang tính thăm dò và cũng là phép thử thực sự đối với Lại Lý Huynh. Trước thế trận này, Lại Lý Huynh rơi vào thế phải suy nghĩ lâu, rõ ràng anh không quá quen thuộc với biến hóa này.

Doãn Thăng cầm quân đỏ đi trước, chiếm ưu thế khai cục ẢNH: CMH

Trong tình huống đó, chỉ cần Lại Lý Huynh điều xe ngang sang lộ 5, đưa vào trung tâm cửu cung là có thể hóa giải thế công. Nước "xe 1 bình 5" thoạt nhìn có vẻ mạo hiểm, nhưng thực chất lại rất tinh tế. Tất nhiên, nếu không chuẩn bị từ trước, thì rất khó để phát hiện ra nước đi này ngay trong trận. Quả đúng như vậy, Lại Lý Huynh không chọn phương án ứng phó tối ưu, thay vào đó lại bổ một sĩ, một quyết định khiến thế trận trở nên bất lợi nghiêm trọng. Cơ hội vì thế rơi vào tay Doãn Thăng.

Ngay sau đó, Doãn Thăng chuẩn bị dùng pháo đánh tượng, chấp nhận hy sinh quân để giành thế chủ động phản công. Trước khi ra tay, anh bước vào một đợt suy tính kéo dài, rà soát lại toàn bộ các biến hóa đã chuẩn bị từ trước, kiểm tra kỹ càng xem có điểm nào sơ hở hay không. Tuy nhiên, phương án này dù đã có sự chuẩn bị, vẫn là một nhánh biến phức tạp và quyết liệt. Với phong cách thi đấu thiên về sự chắc chắn như Doãn Thăng, liệu anh có dám mạo hiểm đi theo hướng này?

Lúc này Doãn Thăng tỏ ra bồn chồn, có phần do dự, dường như chưa đủ dũng khí để thực hiện nước đi mạo hiểm ấy. Đây rõ ràng là một dấu hiệu không mấy tích cực, giống như trên thị trường chứng khoán, nếu đến thời khắc then chốt mà thao tác lúng túng, thiếu quyết đoán, chắc chắn sẽ phải trả giá. Doãn Thăng tiếp tục suy nghĩ rất lâu, rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Phương án hy sinh quân để phản công tuy rất có triển vọng, nhưng độ rủi ro cũng không nhỏ, huống chi đây lại là trận chung kết của một giải đấu đỉnh cao. Liệu có nên mạo hiểm hay không?

Doãn Thăng hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, phi pháo đánh vào tượng, chấp nhận bỏ quân để phát động thế công, một pha mạo hiểm đặt cược toàn bộ vào đòn sát. Lúc này, áp lực chuyển sang phía Lại Lý Huynh. Do hệ thống phòng thủ có nhiều sơ hở, việc chống đỡ trước thế công mạnh mẽ của đối phương trở thành một bài toán cực kỳ nan giải.

Lại Lý Huynh chớp thời cơ lật ngược tình thế

Chiêu "phi đao" của Doãn Thăng vô cùng ghê gớm, khiến cục diện bên Lại Lý Huynh rơi vào trạng thái nguy hiểm tứ bề. Tuy nhiên, Doãn Thăng sau đó lại nóng vội, điều xe từ lộ 5 sang lộ 3 để ăn lại quân đã hi sinh, một nước đi quá chậm. Lúc này anh nên dùng pháo 5 bình 4 để vừa ăn lại quân, vừa duy trì áp lực tấn công. Trong giai đoạn tấn công, ăn quân theo đà thế bao giờ cũng hiệu quả hơn là chỉ chăm chăm thu hồi lại quân đã mất.

Do đối phương ra chiêu chưa đủ sắc bén, Lại Lý Huynh nhân cơ hội này hy sinh một quân để đoạt lại thế chủ động, đồng thời điều xe cánh phải xuất trận phản công. Thế trận lập tức xoay chuyển theo hướng có lợi cho anh. Khi nhận thấy cục diện bắt đầu chuyển biến, Doãn Thăng định thu thế, chủ động giảm áp lực, nhưng bất ngờ là Lại Lý Huynh không hề muốn đổi quân để đưa về tàn cuộc, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Doãn Thăng. Lại Lý Huynh quả thật là một kỳ thủ máu lửa. Anh quá quyết liệt, hễ thấy một chút cơ hội là lập tức tận dụng triệt để, tuyệt đối không bao giờ buông bỏ dễ dàng.

Lại Lý Huynh thể hiện bản lĩnh, chớp thời cơ cực tốt để chiếm lại thế thượng phong ẢNH: CMH

Doãn Thăng cố gắng đơn giản hóa thế trận bằng cách bỏ trước lấy sau, nhưng kết quả là cục diện vượt khỏi tầm kiểm soát, rơi vào thế hạ phong. Lúc này, Doãn Thăng bắt đầu suy tính đến việc tận dụng luật thi đấu quốc tế là có thể dùng cách đánh cờ chiếu liên tục hai bên để cố gắng câu hòa, hoặc dùng tấn công để cầm chân đối thủ và mong kiếm được một ván hòa chiến thuật.

Tuy nhiên, sức cờ trung tàn của Lại Lý Huynh quá mạnh, anh không hề để cho Doãn Thăng bất kỳ cơ hội nào để lật ngược tình thế. Tiếp theo đó, Lại Lý Huynh cho tốt lộ 3 vượt sông phối hợp cùng xe và pháo mở đợt tấn công tổng lực. Đến đây, cục diện của Doãn Thăng đã hoàn toàn sụp đổ. Xét toàn cục, ngoài giai đoạn khai cuộc giành được ưu thế rõ rệt nhờ những nước "phi đao" sắc bén, Doãn Thăng đã không thể duy trì ưu thế khi bước vào trung cuộc và dần lép vế trước đối thủ.

Kết quả chung cuộc, kỳ thủ Việt Nam Lại Lý Huynh đã xuất sắc đăng quang ngôi vô địch nội dung cá nhân nam tại giải vô địch cờ tướng thế giới năm 2025. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, Trung Quốc đánh mất danh hiệu cá nhân nam, thứ vốn được xem là biểu tượng cho đỉnh cao trình độ cờ tướng thế giới.