Trang An Marathon 2025 lập kỷ lục hơn 10.000 VĐV tranh tài

Sự kiện do Công ty CP Vũ Media (VRace) phối hợp cùng Sở VH-TT tỉnh Ninh Bình tổ chức, trở thành hoạt động thể thao thường niên lớn nhất trong năm của tỉnh, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, lan tỏa tinh thần sống khỏe – sống xanh và quảng bá hình ảnh vùng di sản kép thế giới Tràng An ra thế giới.

Giải chạy thu hút nhiều VĐV tham dự Ảnh: BTC

Quy mô tổ chức được đánh giá cao Ảnh: BTC

Không chỉ là một giải chạy, Trang An Marathon 2025 còn là lễ hội thể thao – du lịch quy mô lớn, thu hút khoảng 30.000 lượt VĐV, người thân và du khách đến Ninh Bình dịp cuối năm, tạo hiệu ứng tích cực cho định hướng phát triển du lịch thể thao bền vững mà tỉnh đang triển khai.

Trong ngày thi đấu chính thức, các VĐV tranh tài ở nội dung: marathon (42,195km), bán marathon (21,0975km), khám phá vùng đất di sản (10km) và trải nghiệm đường chạy di sản (5km). Với 4 cự ly - 4 cung đường khác nhau, các VĐV đã có những trải nghiệm tuyệt vời và có những lời khen cho giải chạy.





BTC trao giải cho các VĐV

Toàn bộ 4 cự ly của giải đều được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đo lường, giám sát và xác nhận đạt chuẩn kỹ thuật, đảm bảo thành tích của vận động viên được công nhận chính thức.

Trở lại sau 4 mùa tổ chức thành công, Trang An Marathon 2025 mang đến hàng loạt đổi mới ấn tượng, khẳng định nỗ lực không ngừng của BTC trong việc nâng tầm trải nghiệm cho VĐV. Bên cạnh đó, cơ cấu giải thưởng được mở rộng theo nhóm tuổi ở cự ly 42 km, nhằm khuyến khích tinh thần thi đấu công bằng, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng runner phong trào.



Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó giám đốc thường trực Sở VH-TT tỉnh Ninh Bình cho biết: “Trang An Marathon không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là cầu nối văn hóa – nơi mỗi sải bước trên cung đường di sản là hành trình chinh phục giới hạn bản thân và lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người Việt Nam.

Đây cũng là hoạt động quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch thể thao tại Ninh Bình, góp phần đưa hình ảnh Di sản kép Tràng An đến gần hơn với bạn bè quốc tế".



