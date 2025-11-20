Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chiến thắng rất đáng lo của đội tuyển Việt Nam

Hồng Nam
Hồng Nam
20/11/2025 03:43 GMT+7

Đá với Lào, nhưng đội tuyển VN chỉ thắng với tỷ số 2-0, trong đó bàn quyết định ghi ở phút bù giờ sau quãng thời gian học trò HLV Kim Sang-sik bị đối thủ dồn ép.

KHỞI ĐẦU NHẠT NHÒA

Lần gần nhất làm khách trên sân của Lào (tháng 12.2024), đội tuyển VN đã bế tắc suốt hiệp 1 khi để hòa 0-0. Đội hình được tổ chức chặt chẽ, kỷ luật của Lào khiến học trò HLV Kim Sang-sik không thể áp đảo. Mà khi có cơ hội, Tiến Linh cùng đồng đội cũng xử lý lúng túng. Điều đó hiển nhiên khó chấp nhận, khi đội tuyển VN chỉ gặp đối thủ kém 77 bậc trên bảng xếp hạng thế giới như Lào. Kịch bản trên đã lặp lại gần như… hoàn toàn ở Sân vận động quốc gia Lào tối 19.11 khi đội tuyển VN cũng cầm bóng vượt trội, song lại luống cuống và vội vã.

Chiến thắng rất đáng lo của đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

Xuân Son đánh dấu ngày trở lại bằng một bàn thắng

ẢNH: THỤY AN

Cần thừa nhận, đội tuyển Lào của HLV Ha Hyeok-jun đã chơi phòng ngự số đông đầy chặt chẽ và quyết tâm. Các cầu thủ bọc lót tốt, tranh chấp quyết liệt và triển khai phản công đầy tốc độ, nhắm vào biên trái đội tuyển VN, khi Cao Pendant Quang Vinh leo cao. Tuy nhiên, hàng công VN với Tiến Linh, Hoàng Đức, Văn Vĩ, Quang Hải đã có hiệp 1 đáng buồn khi phối hợp lệch nhịp. Riêng Tiến Linh có pha đối mặt hỏng ăn dù cầu môn đã rộng mở. Sau đó, khi đối thủ còn chưa áp sát, đương kim Quả bóng vàng VN vẫn vội vàng tung cú sút chân trái chệch khung thành. Sự kém nhạy bén của Tiến Linh đại diện cho hệ thống tấn công rời rạc, thiếu cảm giác của đội tuyển VN. Cũng giống trận gặp Nepal, học trò ông Kim không tạo ra sức ép đủ lớn để đối thủ mắc sai lầm.

MAY MẮN KHI XUÂN SON TRỞ LẠI

HLV Kim Sang-sik nhìn thấy vấn đề và đã thay đổi toàn bộ hàng công ngay đầu hiệp 2. Xuân Son trở lại sau 1 năm vắng bóng để đóng vai trò chủ công, theo sau là Tuấn Hải, Hai Long và Gia Hưng. Sơ đồ 3-5-2 vốn thiên về thận trọng được thay bằng 4-2-4, với 4 tiền đạo cùng vào sân chỉ sau giờ nghỉ. Với Xuân Son, đội tuyển VN tạo ra áp lực lớn hơn. Một mình chân sút sinh năm 1997 đã hút theo 2 - 3 cầu thủ Lào. Anh chạm bóng không nhiều, nhưng chăm chỉ chạy chỗ mở khoảng trống, chủ yếu đóng vai trò "chim mồi" để đồng đội băng lên. Đơn cử, phút 60, dù bị 2 cầu thủ Lào áp sát, Xuân Son vẫn có pha làm tường chuyền bóng hợp lý để Tuấn Hải băng xuống đặt lòng dội xà. Đó là những gì ông Kim cần. Một thỏi nam châm đủ lực hút để đối thủ phải tụ lại, khiến khoảng trống mở ra.

1 năm trước, Xuân Son cày ải kéo đội tuyển VN lên đỉnh cao Đông Nam Á. Và giờ khi vừa trở lại, cầu thủ 28 tuổi đã được đồng đội "đáp lễ" trọn vẹn, khi trao quả phạt đền ở phút 68 (hậu vệ Lào để bóng chạm tay). Trên chấm 11 m, Xuân Son sút chéo góc quyết đoán để không chỉ mở tỷ số, mà còn khép lại chuỗi ngày xa sân cỏ đằng đẵng để giờ đây mở chương mới trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, đó cũng là điểm sáng hiếm hoi của đội tuyển VN. Việc ông Kim tung tới 4 tiền đạo vào sân khiến tuyến giữa VN chỉ còn Hoàng Đức và Quang Hải. Đội khách đã dồn lên quá cao, để trống trận địa giữa sân và mở ra khoảng trống mênh mông cho Lào khai thác. Đội hình VN trở nên mất cân bằng với quá nhiều nhân sự dâng cao mà không ai lùi về che chắn cho hàng thủ. Bởi vậy, trong 15 phút cuối trận, cầu môn của Văn Lâm liên tục bị đe dọa. Rất hiếm khi đội tuyển Lào có thể ép sân VN và tạo ra từng ấy cơ hội như thế.

Chiến thắng chỉ được bảo đảm ở phút bù giờ thứ 4, khi thủ môn Lào đấm bóng lỗi sau quả tạt của Tiến Anh, vô tình tạo cơ hội cho Tuấn Hải tung người vô lê cháy lưới đối thủ. Thắng Lào với tỷ số 2-0, đội tuyển VN có 12 điểm sau 5 trận (thắng 4, thua 1), vẫn kém Malaysia 3 điểm trước thềm lượt đấu cuối. Hai trận gần nhất gặp Lào và Nepal, VN chỉ ghi 3 bàn và không tạo được thế trận lấn lướt.

Ở đợt tập trung tháng 3.2026, sau đây 4 tháng, khi làn gió trẻ U.23 trở lại và thêm nhân tố nhập tịch để HLV Kim Sang-sik lựa chọn, đội tuyển VN cần lấy lại sinh khí để trở lại đường đua. AFF Cup, Asian Cup và vòng loại World Cup đã ở gần, không thể tiếp tục chơi như vậy! 

HLV Kim Sang-sik thở dài: ‘Đội tuyển Việt Nam đã phân tích kỹ Lào, vậy mà vẫn…’

HLV Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam chưa thể đá như mong đợi, dù rằng đã thắng Lào để tiếp tục bám đuổi vé dự Asian Cup 2027.

Bảng xếp hạng Asian Cup 2027 mới nhất: Việt Nam sắp soán ngôi đầu, tái đấu Malaysia khi nào?

