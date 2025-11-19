HLV đội tuyển Lào khuyên học trò đừng quá tập trung vào Xuân Son và cái kết đắng…

Đối thủ nể phục Xuân Son

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Lào với tỷ số 2-0, qua đó tiếp tục bám đuổi Malaysia trong cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2027. Trong ngày trở lại, Xuân Son đã đáp ứng yêu cầu của HLV Kim Sang-sik, khi ghi 1 bàn thắng. Đó là quả phạt đền thành công ở phút 68, giúp đội tuyển Việt Nam mở tỷ số.

Sau trận đấu, hậu vệ Phoutthavong Sangvilay của Lào chia sẻ với báo chí: "Xuân Son không phải cầu thủ châu Á hoàn toàn. Thể hình của Xuân Son quá tốt, quá khác biệt so với nhiều cầu thủ châu Á. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để ngăn chặn anh ấy".

Xuân Son (trái) đánh dấu ngày trở lại bằng 1 bàn thắng ẢNH: THỤY AN

Không chỉ ghi bàn, Xuân Son còn càn lướt dũng mãnh, tì đè mở khoảng trống để mở đường cho đồng đội tiếp cận khung thành. Cầu thủ sinh năm 1997 giúp hàng công đội tuyển Việt Nam đá sáng nước hơn, liên tục tạo ra cơ hội ăn bàn.

HLV Ha Hyeok-jun của Lào cũng chia sẻ về Xuân Son: "Chúng tôi biết khả năng cao Xuân Son sẽ vào sân. Tôi nhắc lại điều này ở giờ giải lao với các cầu thủ. Nhưng tôi nhắc họ không cần quá tập trung vào Xuân Son, hãy cứ thi đấu bình thường như ở hiệp 1".

'Hy vọng đội tuyển Việt Nam ghi nhận sự tiến bộ của Lào'

Đội tuyển Lào dậm chân ở vị trí áp chót với 3 điểm sau 5 trận ở vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, 1 năm qua, Lào đã tiến bộ.

Học trò ông Ha Hyeok-jun hòa Thái Lan (1-1, giao hữu), Philippines (1-1), Indonesia (3-3, AFF Cup 2024). Ở các trận gặp Việt Nam, Lào cũng giữ tỷ số hòa 0-0 trong hiệp 1 ở 2/3 trận gần nhất.

Đội tuyển Lào (áo đỏ) đã tiến bộ ẢNH: THỤY AN

"Bình thường Lào thua nhiều hơn thắng hay hòa. Tôi hiểu Việt Nam mạnh hơn và nền bóng đá Việt Nam cũng tổ chức giải lớn hơn, trong khi Lào chỉ có giải vô địch quốc gia với 10 đội và cầu thủ không chuyên.

Chúng tôi khuyến khích các cầu thủ chăm chỉ, không ngừng tiến bộ. Những kết quả như thắng Nepal, hòa Indonesia hay Thái Lan là thành quả của nỗ lực rút ngắn cách biệt so với các đội khác. Tôi mong bóng đá Việt Nam cũng ghi nhận và giúp đỡ nỗ lực tiến lên của bóng đá Lào", HLV Ha Hyeok-jun nhấn mạnh.

Chiến lược gia người Hàn Quốc ngợi khen tinh thần thi đấu của Lào, nhưng cho rằng các cầu thủ vẫn chưa thể đạt tới năng lực như kỳ vọng.

"Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho trận này nhưng tôi nghĩ đây vẫn là một thất bại của sự chuẩn bị. Các cầu thủ đã rất nỗ lực và tôi muốn cảm ơn tất cả. Họ đều đã cố gắng làm theo chỉ đạo, chỉ là chưa đạt đến trình độ mà tôi kỳ vọng", HLV Ha Hyeok-jun kết luận.