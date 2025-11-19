Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

FIFA làm… thơ tặng Xuân Son, báo Đông Nam Á nhận xét bất ngờ ngày người hùng tái xuất

Văn Trình
Văn Trình
19/11/2025 23:26 GMT+7

Dù vẫn chưa có màn trình diễn xuất sắc trong ngày trở lại nhưng Xuân Son vẫn nhận được nhiều lời khen từ truyền thông Đông Nam Á.

Tối 19.11, đội tuyển Việt Nam có thắng lợi 2-0 trước đội tuyển Lào ở lượt đấu thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027. Trận thắng quan trọng này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có 12 điểm, xếp thứ 2 bảng F và tiếp tục cuộc đua giành vé đến VCK châu Á. Xuân Son trong ngày trở lại có bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút 68. Đến phút 90+3, Tuấn Hải tung người móc bóng đẹp mắt, ghi bàn thắng thứ 2 cho đội tuyển Việt Nam.

Sự xuất hiện của Xuân Son là điểm nhấn lớn

Ngay sau khi trận đấu trên SVĐ quốc gia Lào khép lại, trang Makan Bola của Malaysia nhận xét: “Đội tuyển Việt Nam đã tung ra sân đội hình cực mạnh, với những cầu thủ xuất sắc như Nguyễn Tiến Linh, Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Quang Hải. Suốt cả trận, đội tuyển Việt Nam cũng chiếm ưu thế ở mặt trận tấn công, kiểm soát thế trận và liên tục tung ra những cú sút đầy uy hiểm. Thậm chí trong hiệp 1, cơ hội ngàn vàng đã đến Tiến Linh ở phút 31 nhưng tiền đạo này lại sút chệch khung thành.

Tuy nhiên, hiệp 2 là câu chuyện hoàn toàn khác. Đặc biệt, xuất hiện của Xuân Son trở thành điểm nhấn cực lớn. Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua áp lực của hàng chục ngàn khán giả Lào, ghi 2 bàn thắng. Xuân Son mở điểm cho đội tuyển Việt Nam với quả phạt đền lạnh lùng. Đến bàn thắng thứ 2, Phạm Tuấn Hải tung người sút bóng đẹp mắt, khép lại mọi hy vọng của đội tuyển Lào. Đây được xem là chiến thắng quan trọng của đội bóng ông Kim Sang-sik, giúp họ tiếp tục đua tranh quyết liệt với Malaysia tại bảng F”.

FIFA làm… thơ tặng Xuân Son, báo Đông Nam Á nhận xét bất ngờ ngày người hùng tái xuất - Ảnh 1.

Dù chưa có màn thể hiện hoàn hảo nhưng Xuân Son vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông Đông Nam Á

ẢNH: THỤY AN

Tại Thái Lan, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào nhận được sự chú ý lớn. Tờ báo thể thao Siamsport cũng đặc biệt quan tâm đến sự trở lại của Xuân Son: “Sau hơn 300 ngày, người từng ghi 2 bàn vào lưới đội tuyển Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2024 là Xuân Son đã trở lại thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Ngay lập tức tiền đạo nhập tịch này đã thể hiện tầm ảnh hưởng với tình huống ghi bàn trên chấm phạt đền, qua đó mở ra chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Xét về màn trình diễn, Xuân Son vẫn chưa thật sự xuất sắc như những gì anh đã làm cách đây gần 1 năm. Tuy nhiên, tinh thần và những sự khác biệt anh mang lại trên hàng công vẫn rất đáng khen”.

Tờ báo của Thái Lan cũng đưa ra những dự đoán bất ngờ về cục diện của bảng F: “Đội tuyển Việt Nam đang có 12 điểm, xếp thứ hai bảng F, kém Malaysia 3 điểm. Về lý thuyết, đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng trận đấu cuối cùng và điều kiện quan trọng là phải thắng cách biệt ít nhất 4 bàn mới có cơ hội đi tiếp. Do ở trận đấu đầu tiên gặp nhau, Malaysia đã thắng 4-0 trên sân nhà. Tuy nhiên, nhiều khả năng không cần đợi đến trận đấu giữa hai đội vào năm sau, đội tuyển Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể giành vé dự Asian Cup sớm nếu đội tuyển Malaysia bị phạt vì hành vi làm giả giấy tờ nhập tịch của 7 cầu thủ. Đội tuyển Malaysia đang gặp bất lợi lớn trong việc này và đã kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Hiện kết luận cuối cùng vẫn đang chờ FIFA và AFC xem xét”.

FIFA làm… thơ tặng Xuân Son, báo Đông Nam Á nhận xét bất ngờ ngày người hùng tái xuất - Ảnh 2.

Báo Thái Lan vẫn chưa quên 2 bàn thắng Xuân Son đã ghi vào lưới đội tuyển nước này ở ASEAN Cup 2024

ẢNH: THỤY AN

FIFA làm… thơ tặng Xuân Son, báo Đông Nam Á nhận xét bất ngờ ngày người hùng tái xuất - Ảnh 3.

Hình ảnh Xuân Son cũng xuất hiện trên trang của FIFA

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài những nhận xét của truyền thông Đông Nam Á, trang Facebook chính thức của Liên đoàn Bóng đá thể giới (FIFA) cũng đón chào sự trở lại của Xuân Son bằng việc đăng bức ảnh cùng dòng trạng thái: “Xương rồng đơm lá đơm hoa. Người người đổ xô ăn bánh chuối. Là ngày Son tái xuất giang hồ”.

HLV đội tuyển Lào khuyên học trò đừng quá tập trung vào Xuân Son và cái kết đắng…

HLV đội tuyển Lào khuyên học trò đừng quá tập trung vào Xuân Son và cái kết đắng…

Cả HLV Ha Hyeok-jun và hậu vệ Phoutthavong Sangvilay của đội tuyển Lào đều đánh giá cao Xuân Son, sau khi Lào thua 0-2 trước đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ năm vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang-sik thở dài: ‘Đội tuyển Việt Nam đã phân tích kỹ Lào, vậy mà vẫn…’

Bảng xếp hạng Asian Cup 2027 mới nhất: Việt Nam sắp soán ngôi đầu, tái đấu Malaysia khi nào?

