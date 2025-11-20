HLV Kim Sang-sik 'chia tay' đội tuyển Việt Nam: Bắt đầu nhiệm vụ đặc biệt

Đội tuyển Việt Nam về nước

Chiều 20.11, đội tuyển Việt Nam trở về nước sau trận thắng 2-0 trước Lào tại lượt về vòng loại Asian Cup 2027. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong năm 2025.

Năm 2025, đội tuyển Việt Nam thi đấu tổng cộng 8 trận quốc tế, thắng 7 trận và thua 1 trận. Trong đó, đội giành hai chiến thắng trước Thái Lan ở chung kết lượt đi và lượt về ASEAN Cup 2024 (2-1, 3-2), đồng thời có chuỗi kết quả tại vòng loại Asian Cup 2027: thắng Lào 5-0 và 2-0, thắng Nepal 3-1 và 1-0, và thua Malaysia 0-4 trong trận đấu sau đó bị FIFA kết luận đội bạn sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách thi đấu.

Đội tuyển Việt Nam khép lại hành trình năm 2025 ẢNH: VFF

Trước khi bước vào vòng loại châu Á, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng đã khởi động bằng chiến thắng 2-1 trước Campuchia trong trận giao hữu tại sân vận động Bình Dương.

Đội tuyển Việt Nam cũng đón tin vui khi thăng tiến 1 bậc lên hạng 110 thế giới trên BXH tháng 11.2025 của FIFA. Đáng chú ý, thứ hạng này được cải thiện dù điểm số tích lũy từ trận thắng Lào 2-0 chưa được cập nhật và sẽ được FIFA cộng vào kỳ công bố bảng xếp hạng tiếp theo.

HLV Kim Sang-sik tiếp tục chuyến phiêu lưu mới

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc gia, các cầu thủ được trả về CLB chủ quản, riêng HLV Kim Sang-sik và các cộng sự trong ban huấn luyện sẽ hội quân cùng U.23 Việt Nam tại Vũng Tàu vào ngày 23.11 để chuẩn bị cho SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik sẽ dẫn dắt U.23 Việt Nam ẢNH: VFF

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại vào các dịp FIFA Days năm 2026, đầu tiên là đợt tập trung vào tháng 3.2026 để thi đấu lượt trận cuối gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trong khi đó, U.23 Việt Nam nằm cùng bảng U.23 Lào và U.23 Malaysia tại SEA Games 33. Thầy trò ông Kim gặp U.23 Lào ở trận ra quân ngày 4.12, sau đó so tài U.23 Malaysia vào ngày 11.12.

U.23 Việt Nam vô địch SEA Games 30 (2019) và 31 (2022). Tuy nhiên ở kỳ SEA Games 32 cách đây 2 năm, Văn Trường cùng đồng đội chỉ giành huy chương đồng sau khi thua U.23 Indonesia với tỷ số 2-3 ở bán kết. Mục tiêu của U.23 Việt Nam ở giải năm nay là chinh phục tấm HCV sau 3 năm chờ đợi.