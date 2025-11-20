U.23 Việt Nam muốn tranh HCV SEA Games 33, cần giải quyết khâu 'nhả đạn'

U.23 Việt Nam: Dám thử, dám sai

Vị trí cuối cùng tại giải giao hữu Panda Cup 2025 đã phản ánh đúng thực tế đẳng cấp U.23 Việt Nam.

So với những đội trẻ hàng đầu châu Á như U.23 Hàn Quốc và U.23 Uzbekistan, thầy trò quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh còn khoảng cách. Tuy nhiên, vách ngăn trình độ không lớn, thậm chí, có thể bị san lấp bởi sự khó lường của bóng đá trẻ.

Trước khi thua 0-1 trước U.23 Hàn Quốc, U.23 Việt Nam từng suýt thắng chính đối thủ ở giải giao hữu cách đây 8 tháng. Hay U.23 Việt Nam là đội duy nhất đánh bại U.23 Trung Quốc ở giải đấu này.

U.23 Việt Nam đang tiến bộ, nhưng mới dừng ở khâu phòng ngự ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bóng đá trẻ luôn... bất ổn, nhưng để đạt đến kết quả khó đoán ấy trước những đội mạnh, U.23 Việt Nam phải có năng lực thực sự. Sau 3 trận "thử lửa", ông Đinh Hồng Vinh được cọ xát với đối thủ mạnh, rèn luyện hệ thống phòng ngự, kiểm chứng khả năng chịu đựng áp lực và trau dồi bản lĩnh thi đấu.

U.23 Việt Nam thể hiện rõ tinh thần học hỏi, khi ở trận cuối gặp đối thủ mạnh nhất, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh vẫn dùng 3 trung vệ ít được ra sân (Văn Hà, Tuấn Phong, Đức Anh).

Các cầu thủ nhận cơ hội "thực chiến" như nhau, bởi ai cũng có quyền được học và được sai để tiến bộ.

Dù vậy, sau khi đã kiểm chứng khả năng tổ chức phòng ngự ở Panda Cup để làm hành trang hướng đến sân chơi U.23 châu Á 2026 (nơi gặp đối thủ mạnh), U.23 Việt Nam cần tập trung rèn khía cạnh còn lại: kiểm soát bóng và tấn công.

Tại SEA Games 33, nơi các đối thủ chủ yếu ngang hoặc dưới tầm, U.23 Việt Nam sẽ chơi ở thế "cửa trên". Kiểm soát thế trận, giữ nhịp độ ổn định, phối hợp bài bản ra sao để phá những "boong-ke" phòng ngự lùi sâu của đối thủ... chẳng phải bài toán dễ.

HLV Kim Sang-sik từng đề cập, chất lượng đường chuyền và năng lực dứt điểm của U.23 Việt Nam chưa đạt yêu cầu. 4/8 trận gần nhất gặp đối thủ yếu hơn, học trò ông Kim chỉ thắng cách biệt 1 bàn.

Ở các trận gặp U.23 Campuchia và U.23 Philippines (cùng thắng 2-1), U.23 Việt Nam chật vật giữ bóng trước đối thủ pressing quyết liệt. Còn ở trận gặp U.23 Yemen và U.23 Singapore, đội thắng 1-0 với... hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ.

Các chân sút của thầy Kim chỉ ghi 5 bàn trong 6 trận gần nhất ẢNH: MINH TÚ

Khâu tấn công của U.23 Việt Nam chưa hoàn chỉnh, khi những mảnh ghép thiếu ăn khớp. Ông Kim cùng quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã xoay nhiều phương án khác nhau, từ dạn dày như Đình Bắc, Quốc Việt, mới mẻ như Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Công Phương, Lê Viktor... song hiệu suất "nhả đạn" của U.23 Việt Nam vẫn chưa đạt yêu cầu.

Cũng giống ở đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik tạo ra chiến thuật cởi mở để các cầu thủ U.23 tự do sáng tạo, phối hợp và tiếp cận cầu môn. Vấn đề cốt lõi chỉ là năng lực học trò, nơi hầu hết cầu thủ ngồi dự bị ở V-League, dẫn đến cần thời gian thích nghi và bồi đắp tự tin.

Thực dụng hay cống hiến?

Bất cứ đội trẻ nào của Việt Nam cũng đều đứng trước hai ngả đường: đá để lấy thành tích, hay phát triển tư duy kiểm soát và tấn công để bồi dưỡng lớp kế cận cho đội tuyển.

Ở SEA Games 31 (2022), U.23 Việt Nam từng vô địch với 6 trận bất bại và sạch lưới. Tuy nhiên, màn thể hiện của những đàn anh như Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh đã lấn át lứa đàn em.

HLV Park Hang-seo tận dụng tối đa quyền triệu tập 3 cầu thủ quá tuổi để giúp U.23 Việt Nam bảo vệ HCV. Tức là thành tích, đội đã đáp ứng. Song về mặt đường dài, chẳng thể nói U.23 năm ấy đã thành công.

Hai Long (áo trắng) là nhân tố hiếm hoi có chỗ đứng ở đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Chỉ có Văn Đô và Hai Long thuộc lứa U.23 tại SEA Games 31 được gọi ở đợt tập trung đội tuyển lần này. Tấm HCV năm ấy chỉ bổ sung thêm vào thành tích chung. Còn lứa U.23 đáng ra hiện tại phải gánh vác đội tuyển, giờ nhạt nhòa như khói sương. Tối qua (19.11), đội tuyển Việt Nam có trận thắng nhạt nhẽo trước Lào cũng bởi khoảng trống thế hệ ấy. Lứa cũ đã xuống dốc, còn lứa trẻ chưa thấy đâu.

U.23 Việt Nam vẫn cần hướng tới ngôi sao, nhưng song song với "đá để thắng", học trò ông Kim cần được mài giũa tư duy chơi bóng hiện đại.

Đó là thứ cầu thủ chưa hoàn thiện ở cấp CLB, do thời gian thi đấu hạn hẹp. Bước lên đội trẻ, khi cơ hội ra sân nhiều hơn, Ngọc Mỹ cùng đồng đội mới có thể tiến bộ.

U.23 Việt Nam cần rèn cách chơi áp đảo và nên củng cố khả năng tấn công khoáng đạt ở SEA Games 33. Cuộc cách mạng tư duy cần được bắt đầu từ lớp kế cận, như thế mới có hy vọng thay đổi bộ mặt đội tuyển VIệt Nam.