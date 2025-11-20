Văn Trường nguy cơ lỡ SEA Games: Tuyến giữa U.23 yếu, ông Kim khỏa lấp bằng Việt kiều?

U.23 Việt Nam hồi hộp chờ Văn Trường

U.23 Việt Nam không thể khép lại giải giao hữu Panda Cup 2025 trọn vẹn, khi tiền vệ Văn Trường chấn thương ở trận hạ màn gặp U.23 Hàn Quốc.

Cầu thủ sinh năm 2003 rời sân trên cáng ở phút 78, sau đó được chở thẳng tới bệnh viện. Chẩn đoán ban đầu, Văn Trường bị tổn thương vỏ bờ ngoài mâm chày, tổn thương gân cơ, dây chằng trong và ngoài.

Ngoài ra, anh cũng cần theo dõi chấn thương đứt bán phần dây chằng chéo trước gối phải. Tiền vệ 22 tuổi phải điều trị phục hồi, khi trận ra quân SEA Games 33 chỉ còn cách U.23 Việt Nam 2 tuần nữa (gặp Lào ngày 4.12).

Văn Trường chấn thương ngay trước thềm SEA Games 33 ẢNH: NGỌC LINH

HLV Kim Sang-sik chưa chốt Văn Trường có dự SEA Games hay không, khi đang chờ kết luận của đội ngũ y tế. U.23 Việt Nam sẽ hội quân ngày 23.11 tại Bà Rịa Vũng Tàu (TP.HCM) trước khi lên đường sang Thái Lan. Danh sách U.23 chỉ được công bố sát ngày, khi ấy, mới có thể biết liệu cầu thủ của CLB Hà Nội có kịp đá giải Đông Nam Á.

Thế nhưng, ngay từ lúc này, ông Kim cần tìm giải pháp thế chỗ Văn Trường.

Đây là bài toán khó, bởi Văn Trường rất quan trọng với U.23 Việt Nam. Khởi đầu với tuyệt phẩm sút xa vào lưới U.19 Thể Công Viettel, giúp U.19 Hà Nội vô địch quốc gia năm 2022, Văn Trường đã thăng tiến ngoạn mục khi được HLV Gong Oh-kyun điền tên vào danh sách dự giải U.23 châu Á 2022, khi anh mới 19 tuổi.

Tại đây, Văn Trường có cơ hội đá chính, rồi tiếp tục thăng tiến ở cấp độ trẻ. Tiền vệ sinh năm 2003 lên tuyển dưới thời HLV Philippe Troussier để đá Asian Cup 2023, khi mới 20 tuổi.

Khi HLV Kim Sang-sik lên tuyển, ông xác định Văn Trường là hạt nhân tuyến giữa. Đội hình Việt Nam đấu Nga hồi tháng 9.2024, Văn Trường là sao trẻ duy nhất có tên. Dù không có suất ở AFF Cup 2024 bởi không cạnh tranh được với Ngọc Tân, nhưng Văn Trường vẫn là gương mặt sáng nhất lứa U.23.

Kinh nghiệm 2 lần đá giải U.23 châu Á (2022, 2024) cùng các lần tập trung đội tuyển giúp Văn Trường vượt trội đồng đội trẻ về kinh nghiệm thi đấu.

Khi trở lại U.23, Văn Trường lập tức chiếm vị trí quan trọng, với 6/7 trận đá chính ở giải U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á 2026. Anh thi đấu ổn định, khi vừa tạo đột biến, vừa triển khai bóng, cầm nhịp, giúp tuyến giữa vận hành mềm mại.

Khó tìm được tiền vệ có phẩm chất tương đồng Văn Trường ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Cũng giống Hoàng Đức 6 năm trước, Văn Trường tái hiện hình ảnh của một tiền vệ toàn năng, có thể hình (cao 1,8 m), tư duy chơi bóng gọn gàng, hiện đại, xoay xở độc lập tốt và hỗ trợ tấn công hiệu quả.

Vắng Văn Trường, ông Kim Sang-sik chỉ còn Thái Sơn, Xuân Bắc, Quốc Cường khả dĩ cho vai trò tiền vệ trung tâm.

Trần Thành Trung được gọi tên?

Về lý thuyết, Thái Sơn và Xuân Bắc là cặp tiền vệ có thể bổ trợ tốt cho nhau. Thái Sơn đá càn quét và hỗ trợ phòng ngự, còn Xuân Bắc điều phối bóng cho khâu tấn công.

Tuy nhiên, Thái Sơn chưa từng là lựa chọn hàng đầu của ông Kim, khi chủ yếu dự bị ở giải U.23 Đông Nam Á (đến vòng loại châu Á mới ra sân nhiều hơn).

Xuân Bắc được ưu tiên đá cạnh Văn Trường, song tiền vệ của PVF-CAND mới có 3 tháng hít thở bầu không khí V-League. HLV Kim Sang-sik nói Xuân Bắc "còn nhiều điểm cần cải thiện". Ông gọi học trò lên tuyển hồi tháng 10, nhưng không sử dụng một phút nào.

Xuân Bắc tiềm năng, nhưng chưa đạt độ chín ẢNH: NGỌC LINH

Những gương mặt còn lại như Quốc Cường, Công Phương chỉ ở dạng tiềm năng. Nói vậy để thấy, khó tìm ra phương án hoàn hảo thay Văn Trường. Thế nhưng, vẫn còn một cái tên chưa nhiều có nhiều cơ hội được thử mà ông Kim có thể cân nhắc, đó là Trần Thành Trung.

Tiền vệ Việt kiều từng được gọi lên tuyển hồi tháng 9, nhưng trả về do chấn thương. HLV Kim Sang-sik cho rằng Thành Trung có tiềm năng song cần thời gian thích nghi. Khi ấy, Thành Trung mới về Việt Nam, chưa quen với khí hậu, văn hóa.

Cầu thủ sinh năm 2005 chỉ được HLV Gerald Albadalejo sử dụng "nhỏ giọt" đầu mùa, nhưng 3 trận gần nhất, Thành Trung đá 125 phút.

Cầu thủ 20 tuổi đã thích nghi tốt hơn. Anh được đào tạo bài bản ở châu Âu, thuộc mẫu tiền vệ đa năng, toàn diện, có thể cầm bóng điều nhịp và phát triển lối chơi, với nhiều điểm giống Văn Trường.

Thành Trung là phương án tiềm năng, song anh đã lỡ đợt tập trung đi Trung Quốc giao hữu vì chấn thương. Lần này, cánh cửa có mở ra lần nữa với "ngọc thô" Việt kiều?