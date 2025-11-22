Đội tuyển nữ Việt Nam ‘thay máu’ để vô địch SEA Games

Đội tuyển nữ Việt Nam thiếu hụt nhân sự giỏi do chấn thương

Tiền vệ "mỏ neo" của CLB Than Khoáng sản VN là nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Mai Đức Chung, song không thể góp mặt ở sân chơi Đông Nam Á do cần tối thiểu 3 tháng hồi phục. Như vậy, trong tay ông Chung hiện chỉ còn 3 tiền vệ trung tâm thiện chiến, gồm Dương Thị Vân, Thái Thị Thảo và Trần Thị Hải Linh.

Khó khăn còn xuất hiện ở các tuyến khác. Tại hàng thủ, Chương Thị Kiều không thể góp mặt do chưa bình phục. Còn trên hàng công, Nguyễn Thị Tuyết Dung đã giải nghệ, để lại khoảng trống sáng tạo. Trong lực lượng sơ bộ tập huấn tại Nhật Bản, chỉ còn 3 cầu thủ được xem là trẻ ở đội tuyển nữ VN, đó là Vũ Thị Hoa (CLB Hà Nội), Ngọc Minh Chuyên (CLB Thái Nguyên) và Ngân Thị Thanh Hiếu (Sở VH-TT Ninh Bình).

Phần còn lại trong tay HLV Mai Đức Chung là những gương mặt từng đá World Cup, ASIAD, vòng loại Olympic. Tận dụng kinh nghiệm của dàn cầu thủ dạn dày là chiến lược quen thuộc mà ông Chung sẽ áp dụng ở SEA Games 33.

Ở SEA Games 33, đội tuyển nữ VN chung bảng với Myanmar, Philippines và Malaysia. Trong đó, Myanmar và Philippines đều là ứng viên vô địch. Bảng đấu khó thở đòi hỏi thầy trò HLV Mai Đức Chung tập trung ngay từ chặng mở màn, mọi sai lầm đều dẫn tới cái giá bị loại sớm.

Đội tuyển nữ VN hướng tới tấm HCV SEA Games thứ 5 liên tiếp ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Do đó, việc tận dụng sẵn kinh nghiệm của lứa trụ cột là giải pháp an toàn với HLV Mai Đức Chung. Ông chia sẻ với Thanh Niên: "Các cầu thủ nữ VN từng đối đầu Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Mỹ, Úc, Nhật… nên đủ bản lĩnh vượt khó, đó là tinh thần của phụ nữ VN. Chúng ta không to cao như đối thủ, nhưng khéo léo, kỹ thuật, sử dụng sự uyển chuyển để tạo lợi thế riêng". Dù vậy, trong bối cảnh các đối thủ ngày càng nhanh và khỏe, đặc biệt là Philippines với dàn "Phi kiều" gốc Âu Mỹ được nâng cấp hằng năm, đội tuyển nữ VN đã có kế hoạch ứng phó.

Dương Thị Vân cùng đồng đội đã chuẩn bị kỹ càng kỹ chiến thuật, đặc biệt ở khâu thể lực, khi các cầu thủ tập nặng với các bài sức bền, sức mạnh khắt khe của ban huấn luyện. HLV Mai Đức Chung yêu cầu học trò tập thể lực để chạy và đối kháng khỏe hơn. Trước những đối thủ cao to vượt trội, đội tuyển nữ VN đang rèn cách triển khai bóng nhanh, xử lý gọn gàng, chớp nhoáng, luân chuyển bóng tốc độ để hạn chế rơi vào những cuộc đấu sức bất cân. Bài học từ World Cup, Olympic giúp đội tuyển nữ VN hiểu rõ vai trò của tốc độ và sự nhuần nhuyễn, nhưng rèn thể lực và sức vóc thế nào khi giải nữ chỉ đá chưa đến 20 trận mỗi năm lại là lực cản cho ông Chung cùng học trò.

Vậy nhưng đội tuyển nữ VN chẳng còn lạ cảnh "ngược dòng". 4 tấm HCV liên tục từ năm 2017 đến nay minh chứng cho sự kiên trì, bền bỉ của nhiều thế hệ cầu thủ nữ VN. Giải đấu nào cũng tồn đọng thử thách, nhưng càng như vậy chức vô địch mới càng có giá trị.

Đội tuyển nữ VN đang tận dụng đợt tập huấn dài hạn (trong đó có chuyến đi Nhật Bản) để hoàn thiện lối chơi. Cuộc cải tổ đã bắt đầu từ chính những con người cũ, nơi hy vọng bảo vệ ngôi hậu sẽ được thắp sáng bởi nỗ lực bền bỉ từng ngày của những "cô gái kim cương".



