SEA Games 33: Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh đã sẵn sàng leo đỉnh

Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy đua 'vàng'

Tại buổi họp báo cáo chuẩn bị trước thềm SEA Games 33 của đoàn thể thao Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương đã thống nhất chỉ tiêu cho từng môn. Trong đó, bắn súng với những "chủ công" như Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy, Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo... hướng tới mục tiêu 7 HCV.

Sau 3 năm (do SEA Games 32 không tổ chức), bắn súng mới trở lại đại hội thể thao Đông Nam Á, đúng ở thời điểm bắn súng Việt Nam đang chuyển mình.

Sau thành công vang dội với 1 HCV, 1 HCB tại Olympic Rio 2016 của Hoàng Xuân Vinh, bắn súng đã chào đón lứa xạ thủ mới tài năng, bản lĩnh.

Xạ thủ Phạm Quang Huy tập luyện buổi cuối tại Hà Nội, trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn ẢNH: HIỀN HƯƠNG

Trong đó, tấm HCV ASIAD 2022 lịch sử của Phạm Quang Huy ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nam, HCV giải bắn súng vô địch châu Á nội dung hỗn hợp 2024, 2025 của bộ đôi Quang Huy - Thu Vinh, hay vị trí hạng tư của Thu Vinh tại Olympic Paris 2024 ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nữ (đã rất gần tấm huy chương lịch sử) là minh chứng cho nhận định trên. Nội dung súng trường dù chưa "bộn" huy chương bằng, nhưng tấm vé dự Thế vận hội của Mộng Tuyền (xạ thủ sinh năm 2003) cho thấy tiềm năng chưa khai thác hết ở mảng miếng này.



Trước thềm SEA Games 33, đội tuyển bắn súng Việt Nam đang tập luyện ở Nhổn với 2 mũi "chủ công". Nhóm súng ngắn sẽ lên đường sang Hàn Quốc vào tối nay (21.11) để tập huấn với 10 VĐV, trong đó nổi bật có Phạm Quang Huy, Lại Công Minh (những hạt nhân ở nội dung 10 và 25 m súng ngắn hơi nam), Trịnh Thu Vinh... Nhóm súng trường tập huấn tại Thái Lan, sau đó chờ hội quân với nhóm súng ngắn để bắt đầu hành trình dự SEA Games 33 vào ngày 8.12.

Theo HLV trưởng Nghiêm Việt Hùng, đội tuyển bắn súng Việt Nam gặp thách thức lớn, khi chủ nhà Thái Lan đã cắt một số nội dung thế mạnh như 50 m súng ngắn và súng trường hơi di động nam.

Trịnh Thu Vinh chinh phục 10 m súng ngắn? ẢNH: HIỀN HƯƠNG

Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở nội dung 10 m và 25 m súng ngắn hơi, vốn là thế mạnh của Quang Huy hay Thu Vinh, đội tuyển bắn súng Việt Nam vẫn sẵn sàng hướng tới thành tích 7 HCV, bằng với kỳ SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà.

Nhất là khi, lứa xạ thủ trẻ của bắn súng Việt Nam đã có thêm 2 năm cọ xát, thi đấu ở nhiều giải lớn như ASIAD, Olympic, giải bắn súng vô địch châu Á, thế giới... để tích lũy kinh nghiệm.

Leo núi

Bắn súng Việt Nam đứng trong nhóm đầu Đông Nam Á suốt một thập kỷ. Tuy nhiên, trong bối cảnh Thái Lan, Indonesia, Malaysia... đổ tiền đầu tư cho bắn súng để gặt hái huy chương, ở môn thể thao vốn dĩ phù hợp với thể trạng châu Á, cuộc cạnh tranh sẽ rất khốc liệt.

"Tập trung, chú ý"... là khẩu lệnh chuyên gia Byambajav Altantsetseg (Mông Cổ) liên tục dặn dò Thu Vinh, Quang Huy ở các bài tập 10 m và 25 m. Chuyên gia Mông Cổ đòi hỏi cao độ ở học trò, từ tính chính xác, tỉ mỉ về kỹ thuật đến sự tập trung và tâm lý để ổn định đường bắn.

Áp lực dồn lên đội tuyển bắn súng Việt Nam rất lớn, do đó càng sát giải, cường độ tập luyện và đòi hỏi của bà Altantsetseg lại leo thang. Dù vậy, theo một số VĐV, đó là điều cần thiết.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã sẵn sàng ẢNH: HIỀN HƯƠNG

"Điều quan trọng là luôn tập trung cao độ và nỗ lực. Toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tôi có tâm lý thoải mái, quan trọng là phải 'thông thoáng' đầu óc, tập trung tối đa cho mục tiêu mình hướng đến nhưng không để áp lực cản bước", xạ thủ Phạm Quang Huy chia sẻ. Ở lễ nhận giải VĐV xuất sắc nhất năm 2024, Quang Huy từng khẳng định áp lực là thứ tôi luyện để VĐV có bản lĩnh, có thể vút đi như viên đạn bay khỏi nòng súng. Đây chính xác là những gì đội tuyển bắn súng Việt Nam cần để cạnh tranh ở SEA Games 33.

Tại Thái Lan, những VĐV chủ công như Quang Huy, Thu Vinh sẽ tham gia từ 4-5 nội dung. Trong đó, Quang Huy thi 10 m súng ngắn hơi (cá nhân, hỗn hợp, đồng đội) và 25 m súng ngắn (cá nhân, đồng đội). Đội dự SEA Games với 23 VĐV.

Ngành thể thao đã nỗ lực để các VĐV có đủ súng, đạn đảm bảo tập luyện. Mỗi VĐV có 100-150 viên đạn mỗi buổi tập.

Theo chia sẻ của Lại Công Minh, ở phần khởi động kéo dài 15 phút, xạ thủ được bắn không giới hạn số đạn, sau đó đến phần thi, VĐV sẽ bắn 60 viên. Số lượng đạn hiện tại đã đáp ứng phần nào yêu cầu tập luyện.

Tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, các bia ngắm cũng được sửa sang, nâng cấp để VĐV chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 33.